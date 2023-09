Le chant du cygne de Julie Ertz tourne la page pour l’USWNT après la Coupe du monde

Julie Ertz lève le pouce alors qu’elle quitte le terrain pour la dernière fois en tant que joueuse de l’USWNT avant sa retraite. Émilee Chinn/Getty Images

À l’occasion de son dernier match sous le maillot de l’équipe nationale féminine des États-Unis, Julie Ertz avait gardé ses émotions sous contrôle. Surtout. Mais un montage d’après-match de sa carrière et un discours devant la foule se sont avérés de trop. Les larmes ont coulé, montrant la passion qui a défini la carrière d’Ertz.

« Pour toutes les filles qui rêvent d’être ici, ça vaut le coup », a-t-elle déclaré en s’adressant à la foule au stade TQL de Cincinnati après le match. « Chaque partie de celui-ci. »

Les États-Unis ont battu l’Afrique du Sud 3-0 jeudi, grâce à une séquence de 10 minutes en première mi-temps qui a vu Lynn Williams marquer deux buts et Trinity Rodman en ajouter un autre. Cette victoire ne constitue pas une catharsis complète après une Coupe du monde féminine 2023 extrêmement décevante qui a vu la première sortie des États-Unis d’une Coupe du monde dans l’histoire du programme. Cette reprise nécessitera de tourner bien d’autres pages, sans parler de l’embauche d’un nouveau manager.

La finale internationale d’Ertz a cependant ajouté un élément de bien-être à l’occasion. Alors même que les États-Unis se dirigeaient vers la victoire, ce match visait à célébrer l’un des meilleurs joueurs défensifs à avoir jamais porté l’USWNT. Ertz terminera avec 123 sélections internationales, 20 buts et deux titres de Coupe du Monde.

Pourtant, Ertz signifiait plus pour les États-Unis que de simples chiffres ne pourraient jamais le dire. Elle a longtemps été l’une des leaders émotionnelles de l’équipe, jouant avec un avantage physique qui rendait presque impossible la percée de ses adversaires. Son absence de l’USWNT après la naissance de son fils, Madden, en août dernier, a été vivement ressentie.

Il est révélateur que lors de sa conférence de presse d’avant-match, Ertz ait déclaré que « concourir et gagner » étaient ce qui lui manquerait le plus après sa retraite. Cette attitude n’est pas aussi facile à remplacer qu’il y paraît.

Son jeu à la Coupe du monde 2023 – à la tête d’une ligne arrière qui n’a concédé qu’une seule fois dans tout le tournoi – était si brillant qu’elle aurait facilement pu se qualifier pour les Jeux olympiques, qui devraient débuter dans 10 mois. Mais la vie de famille avec Madden et son mari, Zach Ertz, les attire. Elle n’aura aucun regret, et cette nuit était tout ce qu’elle espérait.

« Je suis vraiment excité d’avoir marqué juste avant [I was subbed]. C’était juste une très bonne fin pour dire au revoir », a déclaré Ertz lors de l’émission d’après-match de la TNT. « J’ai toujours su que j’adorais ce sport, et à ce moment-là, les 35 minutes restantes que j’avais la chance d’avoir, j’ai juste je pouvais juste le sentir. Je pouvais sentir à quel point je l’aimais. Je suis si reconnaissant. »

C’était une soirée où l’entraîneur par intérim américain Twila Kilgore a fait ce qu’elle pouvait pour mettre la table pour que le pilier défensif marque, permettant à Ertz de monter haut sur le terrain dans un rôle de milieu de terrain avancé. Les coéquipières d’Ertz ont également fait de leur mieux pour l’inscrire sur la feuille de match, la trouvant sur deux coups francs en première mi-temps. Ertz a envoyé une tête au-dessus de la barre et une autre qui a été confortablement sauvée par la gardienne sud-africaine Kaylin Swart.

Pour Ertz, le score comptait davantage.

« En fin de compte, ce qui compte, c’est les victoires », a déclaré Ertz. « Bien sûr, j’aurais adoré marquer. Qui ne l’aurait pas fait ? Mais en fin de compte, c’était tellement amusant d’être là-bas, de jouer si librement et de jouer une dernière fois. »

jouer 0:58 Pourquoi Julie Ertz est l’une des « meilleures » joueuses de l’USWNT Jeff Carlisle d’ESPN FC réagit à la nouvelle selon laquelle Julie Ertz met un terme à sa carrière de footballeuse.

Après les deux premiers buts américains de Williams et Rodman – dont le deuxième voyait Ertz impliqué dans la préparation – il était temps pour Ertz de sortir, laissant la place à Andi Sullivan à la 36e minute. La foule annoncée de 22 016 personnes a rugi. La pancarte d’un fan disait : « Ertz To Say Goodbye ». Ertz a envoyé des baisers en réponse et, aux prises avec ses émotions, elle a réussi à se mettre sur la touche. Lorsque les joueurs se sont réunis pour regarder la vidéo d’après-match dédiée à Ertz, c’était une autre affaire.

Il était certainement de la responsabilité d’Ertz de laisser couler ses larmes. Elle a pleuré en 2018 lorsqu’on lui a dit que Zach Ertz avait atteint le Super Bowl avec les Eagles de Philadelphie, qu’ils ont ensuite remporté. Elle a versé des larmes en lisant à haute voix une note de soutien de son mari avant la Coupe du monde 2023. Elle a même pleuré lors de la demi-finale de la Coupe du monde féminine 2015 contre l’Allemagne lorsqu’elle a concédé un penalty. Le coup de pied qui a suivi a été raté, ce qui a amené sa coéquipière Carli Lloyd, plus directe que jamais, à lui dire : « Il n’y a pas de temps pour les larmes. Nous avons un match à jouer ! » Ertz a retrouvé son calme et les États-Unis ont gagné 2-0.

Personne ne s’en souciait alors, et les fans et les coéquipiers ont montré leur appréciation ce soir-là. Ertz a été au bord de ses émotions pendant les intros d’avant-match et l’hymne national, luttant pour retenir ses larmes. Mais quand est venu le temps du discours d’encouragement d’avant-match, Ertz était revenue à elle-même, intense mais calme.

Qu’Ertz ait montré cette intensité jusqu’au bout n’était pas une surprise. Il est juste de dire qu’aucune joueuse de l’USWNT n’était mieux préparée et qu’elle n’a jamais participé à un match.

« Elle dirige les gens à chaque seconde, à chaque instant sur le terrain », a déclaré Williams à TNT à la mi-temps. « Elle le montre simplement par son rythme de travail et son dévouement au jeu. Nous en plaisantons dans le camp, mais elle tient toujours un iPad et étudie toujours, apprend toujours.

« Même ce matin, elle le faisait et nous lui disions : ‘Julie, tu prends ta retraite. Cela n’a plus d’importance.’ Mais rien que sa préparation, son dévouement et sa volonté de tout mettre en jeu pour nous, c’est incroyable. »

Telle est la nature du jeu international que lorsqu’un joueur part, un autre entre. Ce soir-là, c’était l’arrière gauche d’Angel City MA Vignola qui faisait ses débuts internationaux dans sa ville natale. Alors que Megan Rapinoe, qui prend sa retraite, devrait jouer son dernier match dimanche, d’autres joueuses comme Jaedyn Shaw suivront sûrement. Des personnalités comme Alyssa Thompson et Rodman devraient jouer des rôles croissants.

Mais pour une nuit au moins, il était temps de célébrer une légende de l’USWNT. Ertz a mérité tous les éloges et mérite le contentement que la retraite et la vie de famille lui apporteront, espérons-le.