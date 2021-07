Le chant du cygne d’Angela Merkel à Washington

Deux des problèmes les plus criants sont liés à la Russie et à la Chine, deux ennemis des États-Unis. Plus précisément, il y a Nord Stream 2, un gazoduc qui ira directement de la Russie vers l’Allemagne. L’administration Biden, tout comme d’autres à Washington, s’oppose fermement au pipeline, avertissant qu’il donnera à Moscou un levier supplémentaire sur l’Europe et pourrait nuire à l’Ukraine, qui reçoit des revenus substantiels grâce à un pipeline déjà existant qui traverse son territoire.