Le chant de Trudeau a déclenché un contrecoup, mais pourquoi?

Le week-end dernier, le premier ministre Justin Trudeau a fait l’objet de réactions négatives après qu’une vidéo de lui chantant dans un bar d’hôtel de Londres, au Royaume-Uni, deux jours avant les funérailles de la reine Elizabeth II, ait été largement diffusée en ligne.

Dans la vidéo de 15 secondes enregistrée samedi, Trudeau peut être vu portant un t-shirt et chantant “Bohemian Rhapsody” de Queen, tandis que le célèbre musicien québécois Gregory Charles jouait du piano. Les critiques sur les réseaux sociaux et dans les colonnes des journaux ont fait valoir que c’était inapproprié et irrespectueux pendant une période de deuil.

Et le mois dernier, une vidéo de la Première ministre finlandaise Sanna Marin dansant lors d’une fête a été divulguée en ligne et a suscité l’indignation de certains Finlandais, qui ont déclaré que l’incident pourrait nuire à la réputation du pays.

Mais les experts disent que les dirigeants mondiaux devraient pouvoir se lâcher et s’amuser de temps en temps – dans certaines limites.

L’expert en marketing politique Clive Veroni a déclaré que l’indignation contre le chant de Trudeau à Londres était “hors de proportion”.

“Le premier ministre était à Londres quelques jours avant les funérailles … et avait un samedi soir libre et se tenait autour d’un piano et chantait avec des amis pendant quelques heures”, a-t-il déclaré à CTVNews.ca par téléphone mercredi. Matin. “Je pense qu’au niveau le plus élémentaire, nous pouvons dire que, oui, les dirigeants de gouvernements ont également une vie privée et qu’ils devraient être autorisés à s’amuser pendant leur temps libre.”

Veroni a déclaré qu’il était “encore plus surprenant” de voir l’indignation lorsque les vidéos du parti du Premier ministre finlandais ont été divulguées.

“C’est une chose parfaitement ordinaire pour quelqu’un de faire à cet âge — franchement, à n’importe quel âge”, a-t-il déclaré.

Lydia Miljan, professeure de sciences politiques à l’Université de Windsor, affirme que même si les dirigeants mondiaux comme Trudeau sont “certainement autorisés à avoir des temps d’arrêt”, ils doivent être conscients du contexte et du moment.

“Dans le cas du (Premier ministre finlandais), ça va. Elle est autorisée à danser”, a-t-elle déclaré à CTVNews.ca par téléphone mercredi après-midi.

«Le cas de Trudeau est un peu différent dans la mesure où il était au Royaume-Uni pour des affaires d’État. Il faisait partie d’une délégation officielle pour commémorer la reine, et c’était pendant la période de deuil. Et je pense que c’est là que les gens trouvent l’optique de son … chant impromptu est répréhensible », a ajouté Miljan.

Dans certains cas, Miljan dit qu’une vidéo d’un premier ministre chantant peut aider à les humaniser, offrant l’exemple du premier ministre de l’époque, Stephen Harper, chantant une chanson des Beatles avec Yo Yo Ma en 2009. Mais dans le cas de Trudeau, ses détracteurs ont appelé lui un leader peu sérieux et elle soutient que cette vidéo ne fait que renforcer ce point de vue.

“Cela a aidé Harper parce qu’il avait une image si négative d’être un robot et une anti-culture. Cela a en quelque sorte permis aux gens de le voir différemment. Contrairement à Trudeau, il n’a pas besoin de bonne foi sur le dossier de la culture. Ses lacunes Ce n’est pas qu’il est un robot. C’est qu’il est frivole ou qu’il n’est pas un Premier ministre sérieux », a-t-elle déclaré.

Pour Veroni, la partie la plus intéressante de la controverse sur le chant de Trudeau était la façon dont elle a révélé les divisions politiques de la société canadienne.

“Il y a des gens qui disent que tout ce que Trudeau fera sera inacceptable. Et c’était l’une de ces choses qui étaient mûres pour les commentaires et les critiques, car cela se passait juste avant les funérailles de la reine”, a-t-il déclaré. “Et je pense que beaucoup d’autres personnes font un haussement d’épaules gaulois et disent que ce n’est pas grave.”

“Je pense que ce qui est intéressant, c’est la façon dont il révèle les attitudes et la perception des personnes qui le commentent.”