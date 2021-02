Un fan des Chiefs de Kansas City crie lors du match de championnat de l’AFC contre les Titans du Tennessee au stade Arrowhead le 19 janvier 2020 à Kansas City, Missouri. | Joe Robbins / Getty Images

La chanson de combat offensif doit disparaître.

Note de l’éditeur, 5 février 2021: Cet article a été initialement publié avant le Super Bowl 2020. Il a été mis à jour pour refléter le match de cette année.

Un fan des Chiefs de Kansas City qui s’est autoproclamé de longue date m’a demandé un jour la signification des mots qui sont chantés alors que la foule exécute le «Arrowhead Chop» lors des matchs des Chiefs, le chant de fan bien-aimé composé d’une série de «oh oh oh» littéraux. .

«Ils ne veulent pas dire n’importe quoi», Lui dis-je, dégoûté et ennuyé.

«Vraiment, rien du tout?

Mon visage était devenu chaud et je pouvais sentir mon cœur battre rapidement dans ma poitrine. «Rien,» répétai-je.

Ce n’est qu’un exemple des situations inconfortables auxquelles je fais face en tant que femme Acoma Pueblo vivant dans la région de Kansas City.

Cette année, l’équipe de football NFL de ma ville, les Chiefs, affrontera les Buccaneers de Tampa Bay dans le Super Bowl. Malheureusement, cela signifie également que Arrowhead Chop sera diffusé sur des millions d’écrans à travers le pays, avec des fans en coiffes et tout ce qui vient avec une équipe qui a une mascotte amérindienne. Pendant des années, la conversation nationale autour des mascottes des équipes offensives qui stéréotypent la culture amérindienne s’est concentrée sur les Redskins de Washington et les Indians de Cleveland, tandis que les Chiefs de Kansas City ont volé sous le radar.

Pas plus.

En tant qu’éducateur à la Haskell Indian Nations University – la seule université de quatre ans pour les tribus autochtones reconnues au niveau fédéral – j’ai fait de nombreuses présentations sur les idées fausses sur les peuples amérindiens et les terribles stéréotypes renforcés par des mascottes sportives comme les Chiefs. Et à chaque fois, il est traumatisant de passer en revue les massacres, le racisme et le génocide perpétrés contre les peuples indigènes de ce pays. Cela devient également épuisant.

C’est la vérité non désinfectée sur l’histoire américaine qui ne vous a probablement pas été enseignée à l’école aux côtés d’histoires de «nobles sauvages» ou de fables sur des dîners pacifiques entre indigènes et pèlerins à Thanksgiving: des colons européens ont impitoyablement attaqué et tué notre peuple. Mon propre peuple, les Acoma, Haaku, a été attaqué par des conquistadors espagnols qui cherchaient à se venger d’un combat antérieur qui avait entraîné la mort de 12 conquistadors. En guise de punition, ils ont pris le pied droit des hommes de plus de 25 ans. Ils ont volé beaucoup de nos femmes et les ont vendues comme esclaves au Mexique. Ce n’est pas le seul massacre rarement enseigné dans les écoles. De nombreuses tribus californiennes ont été décimées en raison de la ruée vers l’or du milieu des années 1800. L’équipe de football de San Francisco, les 49ers, est une référence directe à cette période de l’histoire.

Aujourd’hui, l’effacement et l’oppression des autochtones ne font que continuer. Le mouvement des femmes autochtones disparues et assassinées, #MMIW, dure depuis des années, mais les médias l’ont en grande partie ignoré jusqu’au meurtre de la femme enceinte Savanna Grey Wind et à la prise de son bébé dans le Dakota du Nord en 2017. Pendant ce temps, le Centre pour Le contrôle et la prévention des maladies a signalé le meurtre comme la troisième cause de décès chez les femmes amérindiennes et les autochtones d’Alaska âgés de 10 à 24 ans. En 2016, selon un rapport de l’Urban Indian Health Institute, il y a eu 5712 cas de disparition de femmes amérindiennes et autochtones d’Alaska. De ce total, 116 seulement ont été enregistrés dans la base de données du ministère de la Justice.

Ensuite, il y a le fait que les Amérindiens sont tués dans des affrontements avec la police à un taux plus élevé que tout autre groupe racial ou ethnique, selon les données des Centers for Disease Control and Prevention. Où cette histoire est-elle racontée?

Les traumatismes historiques auxquels les Amérindiens sont confrontés se sont manifestés par la perte de notre peuple et la perte de nos terres. Et tandis que la société dominante nous a dit de «surmonter cela» et de nous assimiler, tout ce que nous, les autochtones, voulons faire, c’est nous souvenir et honorer ceux qui ont donné leur vie pour que nous puissions être ici. Nous n’avons pas besoin de nous rappeler que la société américaine en général est si désintéressée et irrespectueuse de notre culture qu’elle choisit d’exécuter des chants absurdes, alors qu’elle est costumée dans nos vêtements, pour minimiser toute notre race en une caricature loufoque pour le sport.

Trop de gens ne se soucient pas des Amérindiens à moins qu’ils ne puissent utiliser notre image pour leurs entreprises, leurs voitures ou leurs costumes. Beaucoup de gens ne voient pas la coiffe autochtone à moins qu’ils ne participent à des matchs de football de KC ou de Washington, à des fêtes d’Halloween ou à des festivals de musique.

Tant d’images utilisées dans les jeux de Kansas City – la pointe de flèche, qui est spécifiquement amérindienne; le cheval appelé «War Paint», ils caracolent autour du terrain avant le match; les tambours battants; et cette côtelette de tomahawk – sont utilisées dans des contextes irrespectueux et souvent bâtardés. Par exemple, Les autochtones respectent le tambour, et ce tambour n’est jamais utilisé en présence d’alcool. War Paint est utilisé pour marquer nos chevaux et nos guerriers pour les protéger. Utiliser nos méthodes culturelles pour «gonfler» votre équipe est irrespectueux et raciste.

J’ai rencontré un homme l’année dernière à Lawrence, au Kansas, qui était membre de la tribu Mic-o-Say des Boy Scouts of America, dont les membres se déguisent en Amérindiens et font des danses de pow-wow. Les Mic-o-Say sont basés dans le Missouri et l’est du Kansas et déclarent que leur mission est «de faire des choix éthiques au cours de leur vie en leur inculquant les valeurs du serment et de la loi scoute». Le groupe a été fondé par H. Roe Bartle, un homme blanc dont le surnom scout «Chief Lone Bear» a donné son nom à l’équipe de football de Kansas City.

L’homme à qui j’ai parlé était également un ancien combattant. Il a refusé de croire que s’habiller en Amérindien était une appropriation culturelle, disant plutôt que les vêtements et les danses «honoraient» les Amérindiens en perpétuant leurs traditions.

Je lui ai demandé ce qu’il pensait des gens qui prétendent être des vétérans alors qu’ils ne le sont pas. C’est à cela que correspond la coiffure autochtone: les chefs sont allés au combat et l’ont mérité, tout comme les médailles gagnées par les vétérans militaires. Mais il a refusé de voir la corrélation.

Cela m’attriste que la ville dans laquelle je travaille continue de célébrer le «coup de tomahawk» raciste. Je l’ai entendu lors de concerts, dans des publicités pour les épiceries. J’adore Kansas City, en particulier sa diversité. Je crains également que cette tradition trouve un autre public de jeunes qui la perpétuent sans se rendre compte de ce qu’elle fait pour effacer les Amérindiens vivant ici.

Dans le cadre de mes cours d’enseignement de la communication de masse, nous ne parlons pas seulement de la véritable histoire des Amérindiens et de l’impact des stéréotypes, mais aussi de la manière dont nous pouvons résoudre ce problème. L’éducation des élèves sur les Autochtones doit être une priorité dans les systèmes scolaires du pays; les éducateurs doivent mettre l’accent sur l’histoire réelle et non hygiénique de la façon dont les peuples autochtones ont été traités et les problèmes associés aux stéréotypes dégradants. Les autochtones doivent être inclus dans des conversations plus larges en tant que personnes réelles, et pas seulement en tant que divertissement pendant les jeux sportifs.

J’espère seulement que les gens comprendront qu’il ne s’agit pas d’être «politiquement correct». Il s’agit de comprendre et de respecter l’horrible histoire à laquelle nos ancêtres ont été soumis et les politiques adoptées par le gouvernement américain pour effacer notre identité autochtone.

Il est peut-être temps de commencer une nouvelle tradition de traiter toutes les personnes, y compris les Amérindiens, comme des êtres humains.

Cet essai est adapté de commentaire dans le Kansas City Star et sur KansasCity.com.

Rhonda LeValdo enseigne la communication avec les médias à la Haskell Indian Nations University à Lawrence, Kansas.