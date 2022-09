Cette histoire fait partie Point focal iPhone 2022la collection d’actualités, d’astuces et de conseils de Crumpe sur le produit le plus populaire d’Apple.

Pommes adoption de cartes SIM virtuelles intégrées dans la gamme iPhone 14 – l’élimination de la fente pour carte SIM pour les modèles américains – a amené certains en ligne à craindre que le changement d’opérateur ne devienne beaucoup plus difficile. Cependant, les petits opérateurs comme Mint Mobile, US Mobile et Boost Mobile voient cela comme tout le contraire.

“Mint a toujours cru aux technologies numériques qui améliorent et facilitent les services sans fil”, a déclaré Aron North, directeur du marketing de Mint Mobile, dans un communiqué à CNET. “Mint a soutenu [the] eSIM depuis près de deux ans parce que nous savions, déjà à l’époque, que cette innovation permettrait aux utilisateurs de changer plus rapidement et plus facilement.”

Apple a pris en charge les cartes SIM numériques remontant à l’iPhone XS, XS Max et XR de 2018. La gamme iPhone 13 de l’année dernière a élargi cette prise en charge et permis d’activer plusieurs eSIM à la foispermettant aux clients de changer facilement d’opérateur ou d’utiliser plusieurs numéros de téléphone, par exemple pour le travail et l’usage personnel.

Bien que l’emplacement physique de la carte SIM ne soit pas inclus sur l’iPhone aux États-Unis, les téléphones internationaux seront ont toujours un emplacement pour carte SIM physique.

“Je pense que c’est transformationnel”, a déclaré Ahmed Khattak, fondateur et PDG de US Mobile, un opérateur de réseau virtuel mobile qui offre des services sur les réseaux respectifs de Verizon et T-Mobile. “Je pense que le fait que cela se soit même produit… je secoue la tête… parce que cela démocratise vraiment la connectivité.”

“Je ne m’attendais pas à ce qu’ils [would] il suffit de se débarrasser des cartes SIM physiques », ajoute-t-il. « Le fait qu’ils s’en soient débarrassés comme les prises casque est surprenant.

Le PDG de Boost Mobile, Stephen Stokols, estime que la technologie eSIM facilite le changement de fournisseur. Boost Mobile utilise une combinaison des réseaux sans fil d’AT&T, de T-Mobile et de Dish. Autrefois une marque Sprint, elle est devenue une partie de Dish en tant que résultat de la fusion de T-Mobile en 2020 avec Sprintle fournisseur de télévision par satellite étant actuellement en train de devenir une quatrième option de réseau rivaliser avec AT&T, T-Mobile et Verizon.

Plus tard cette année commencera à offrir Boost Infinite, un service sans fil qui semble prêt à concurrencer plus directement les trois grands fournisseurs. Disposer d’un moyen plus simple d’inciter les clients à changer de réseau pourrait être la clé de sa croissance.

Pas différent de s’inscrire à Netflix

Jason Cipriani/Crumpe



Une carte SIM physique, dit Stokols, prend généralement quelques jours pour arriver si elle est commandée en ligne. Les clients doivent ensuite insérer la carte SIM dans leur téléphone et passer par un processus d’activation. Avec l’eSIM, il précise que l’activation et le transfert peuvent se faire “immédiatement” au moment de l’achat.

“Cela ressemble beaucoup à un logiciel… C’est littéralement” vous vous inscrivez en ligne et vous activez “. Pas différent de [when] vous vous inscrivez à Netflix.”

Khattak compte près de 250 000 abonnés à son service mobile américain, et un tiers de ses clients utilisent aujourd’hui des eSIM.

“Il est plus facile pour vous d’emménager, il est plus facile pour vous de déménager”, dit-il. “Je pense que la raison pour laquelle les gens pensent que ce n’est pas si facile est que la plupart des opérateurs ont rendu très difficile” le changement dans le passé. “Mais je pense que si vous l’essayez… vous réalisez que c’est si facile.”

Khattak dit que le processus peut potentiellement prendre “moins d’une minute pour que votre appareil soit approvisionné avec nous”. Si vous vouliez partir, cela pourrait également prendre “moins d’une minute pour annuler votre numéro de téléphone” et l’apporter à quelqu’un d’autre, ce que l’on appelle le “portage”.

Il note que le processus de portage est en grande partie le même via eSIM qu’avec les cartes SIM physiques, mais comme vous n’avez pas besoin d’attendre qu’une carte SIM physique s’affiche, cela peut aller plus vite, ce qui conduit à une expérience potentiellement plus transparente. Vous n’avez pas à déterminer la taille de la carte SIM dans votre téléphone, quand l’insérer lors de l’activation ou à rechercher des numéros à 16 ou 17 chiffres pour accéder à un site Web ou répéter à un représentant du service client. pour activer les cartes SIM physiques.

Khattak prévoit qu’au cours des deux prochaines années, “le résultat final” du passage à la technologie eSIM conduira les gens “à acheter leur connectivité de téléphone portable sur les magasins d’applications, et non dans les magasins locaux”.

Apple/Capture d’écran par Sarah Lord/CNET



Les trois principaux fournisseurs américains prennent en charge l’eSIM. Certains, comme T-Mobile, ont même utilisé la technologie pour proposer des essais gratuits de leurs réseaux afin d’attirer les clients des concurrents.

Le mois dernier, il a élargi le programme, maintenant surnommé Network Pass, pour permettre trois mois gratuits de service T-Mobile. À l’aide de l’eSIM, la carte SIM virtuelle est téléchargée à partir de l’application de T-Mobile et est conçue pour exister aux côtés de votre fournisseur actuel pour vous permettre de voir si le réseau de T-Mobile fonctionne aussi bien ou dépasse ce qu’un concurrent pourrait offrir. Vous aurez besoin que votre téléphone soit déverrouillé pour participer, mais l’entreprise n’effectue pas de vérification de crédit ni même ne retire un numéro de carte de crédit.

Si vous souhaitez changer, l’application vous guidera tout au long du processus. Si vous souhaitez rester avec votre fournisseur actuel, vous pouvez simplement supprimer l’eSIM dans l’application des paramètres de votre téléphone.

US Mobile et Visible, propriété de Verizon, proposent des programmes d’essai gratuits similaires sur des applications qui utilisent une eSIM pour vous permettre d’essayer leurs réseaux respectifs.

Douleurs de croissance attendues

Bien qu’il y ait beaucoup d’optimisme de la part de certains petits acteurs sans fil pour l’avenir, certains observateurs sans fil envisagent quelques problèmes potentiels dans la transition. D’une part, savoir qui accepte les eSIM n’est pas évident. Apple a une liste des fournisseurs de services sans fil compatibles eSIM sur son site Webmais au moment où ceci est écrit, cela ne comprend que 39 réseaux et il manque encore certains MVNO, y compris US Mobile.

“À court terme, il y aura beaucoup de difficultés de croissance alors que les opérateurs rationalisent le processus de conversion à partir des cartes SIM physiques”, a déclaré à CNET Avi Greengart, analyste pour la société de recherche Techsponential. “Les choses tournent mal”, dit-il, notant qu’il y a des problèmes avec les MVNO qui ne prennent pas actuellement en charge l’eSIM, ainsi que potentiellement avec le processus de transfert d’une eSIM vers une carte SIM physique si vous deviez revenir à un appareil plus ancien.

Cela dit, Greengart voit les avantages de la technologie, en particulier en ce qui concerne la flexibilité des consommateurs pour choisir les fournisseurs de réseau, basculer entre les réseaux et gérer plusieurs lignes téléphoniques sur un seul compte.

“Je pense qu’à court terme, il va y avoir de la douleur, et à long terme, je pense que ça ira.”