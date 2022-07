Le changement Erik ten Hag qui impacte Cristiano Ronaldo et Luke Shaw à Manchester United

Un changement mis en œuvre à Manchester United par le nouveau manager Erik ten Hag affecte au moins deux de leurs grandes stars.

Ten Hag a été nommé manager de Man United en avril et fait face à une tâche assez énorme.

Les Red Devils sortent d’une saison qui les a vus marquer leur plus bas total de points de l’histoire de la Premier League.

L’équipe de Manchester a également une équipe épuisée après qu’un certain nombre de joueurs aient vu leurs contrats expirer en juin.

Ils ont depuis fait quelques nouvelles recrues, mais il reste clairement beaucoup de travail à faire à Old Trafford.

Ten Hag cherche à mettre en œuvre le changement par le biais de la nourriture.

Comme l’a rapporté le Sun, Manchester United propose à ses joueurs une “repas sur roues” cinq étoiles pour les empêcher de prendre du poids pendant la saison.

De nombreux joueurs, dont Cristiano Ronaldo et Luke Shaw, utilisaient leurs propres cuisiniers personnels. Cependant, ceux-ci ont maintenant été interdits en vertu des nouvelles règles strictes d’Erik ten Hag imposées à Carrington.

Désormais, les joueurs peuvent réserver des chefs de club pour cuisiner leurs plats, avant de les faire livrer à domicile.

Une source a déclaré au Sun : “Certains sont jeunes, vivent seuls et sont beaucoup plus confiants sur le terrain que dans la cuisine”, a déclaré la source.

« Les installations de Carrington ressemblent désormais davantage à un restaurant étoilé Michelin qu’à une cantine à l’ancienne.

« Il y a même un steak room. Les joueurs doivent s’en tenir à leur régime alimentaire pour que les chefs soient heureux de préparer des repas et de les faire livrer à tout joueur qui le souhaite.

