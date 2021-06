Le changement en Israël offre à Biden une chance de meilleures relations

WASHINGTON – Le président Biden a attendu plus de trois semaines après son investiture pour passer son premier appel à Benjamin Netanyahu, alors Premier ministre israélien. Il a fallu moins de trois heures à M. Biden après la prestation de serment dimanche du successeur de M. Netanyahu, Naftali Bennett, pour téléphoner avec ce que la Maison Blanche a appelé ses « chaleureuses félicitations ».

M. Bennett a répondu de la même manière, et lundi, Yair Lapid, son partenaire centriste dans la coalition maladroite réunie pour évincer M. Netanyahu, est allé encore plus loin, accusant M. Netanyahu d’avoir empoisonné les relations d’Israël avec M. Biden et le Parti démocrate. Le changement de gouvernement en Israël effacera difficilement les profondes divergences avec l’administration Biden : l’aile droite M. Bennett est idéologiquement plus proche de M. Netanyahu que de M. Biden. Et cela n’a pas rendu les problèmes de longue date au Moyen-Orient moins insolubles. Mais les premières interactions suggèrent un changement de ton et une opportunité, selon les analystes, d’établir une relation moins controversée, avec des implications potentielles pour traiter avec l’Iran, les Palestiniens et la région au sens large.

« Le ton et la teneur de la relation ont très bien démarré », a déclaré Daniel C. Kurtzer, ambassadeur des États-Unis en Israël de 2001 à 2005. « L’administration Biden veut clairement envoyer un message indiquant qu’elle est ouverte aux affaires sérieuses et au dialogue », a-t-il ajouté, notant la rapidité des appels de M. Biden et un du secrétaire d’État Antony J. Blinken à M. Lapid. Dans un déclaration Dimanche, le bureau de M. Bennett a déclaré qu’il considérait le président américain « un grand ami de l’État d’Israël » et prévoyait de « renforcer les liens entre les deux pays ». Et dans un discours prononcé lundi, M. Lapid a déclaré que la gestion par le gouvernement Netanyahu de ses relations avec le Parti démocrate « était négligente et dangereuse ». « Nous nous retrouvons avec une Maison Blanche, un Sénat et une Chambre démocrates, et ils sont en colère », a déclaré M. Lapid, le nouveau ministre des Affaires étrangères d’Israël et qui, dans le cadre de l’accord qui a formé la coalition improbable, succédera à M. Bennett comme premier ministre. ministre dans deux ans. « Nous devons changer notre façon de travailler avec eux. »

Bien que M. Bennett partage et même amplifie nombre des opinions dures de son prédécesseur sur les questions qui ont récemment tendu les relations américano-israéliennes, notamment le programme nucléaire iranien et la position d’Israël envers les Palestiniens, le départ combatif de M. Netanyahu après 12 ans le mandat a été un soulagement pour l’administration Biden.

M. Biden a longtemps considéré M. Netanyahu comme un ami, bien qu’avec lequel il est souvent en désaccord. Mais de nombreux responsables de l’administration et des démocrates du Congrès méprisent viscéralement le dirigeant israélien déchu, qu’ils ont fini par considérer comme une force corrosive et un allié politique de facto des républicains, dont l’ancien président Donald J. Trump. Les responsables de l’administration Biden « n’aiment pas Bibi, et ils voient la possibilité d’un nouveau départ avec Bennett », a déclaré Natan Sachs, directeur du Brookings Institution’s Center for Middle East Policy, lors d’un panel en ligne organisé lundi par le Carnegie. Dotation pour la paix internationale. « Je pense qu’un changement fondamental est possible », a ajouté M. Kurtzer, aujourd’hui professeur à la Princeton’s School of Public and International Affairs. « Vous avez maintenant un gouvernement dans lequel il y a un Premier ministre qui pense qu’il ne sait pas mieux que Washington ce que les États-Unis devraient faire. »

Les analystes ont noté que le nouveau gouvernement de coalition fragile d’Israël, qui rassemble des partis politiques aux opinions diffuses, manque de consensus politique pour adopter de nouvelles politiques majeures envers les Palestiniens. L’ordre du jour de Biden › Mise à jour 14 juin 2021, 17 h 49 HE Biden étend les autorisations de travail temporaires à certains immigrants sans papiers victimes d’actes criminels.

Biden, sur la scène mondiale, a des mots durs sur Trump.

Reality Winner, l’ancien sous-traitant du renseignement reconnu coupable de fuite, est libéré dans une maison de transition. « Il n’y aura pas de mouvements majeurs », a déclaré M. Sachs. M. Bennett et M. Lapid espèrent rendre la politique « ennuyeuse », a-t-il dit, et se concentrer sur des questions intérieures telles que l’économie et le budget d’Israël.

Cela signifie pratiquement aucune chance d’annexion par Israël du territoire occupé de Cisjordanie du type récemment envisagé par M. Netanyahu, une mesure qui aurait provoqué une crise diplomatique avec l’administration Biden. Dans le même temps, le nouveau gouvernement israélien a peu d’intérêt ou de capacité pour de nouvelles initiatives de paix avec les Palestiniens. M. Bennett s’est publiquement opposé à la solution à deux États pour Israël et les Palestiniens, longtemps favorisée par les États-Unis. Des experts américains en politique étrangère ont appris que M. Bennett faisait référence à un livre intitulé « Catch-67 », de l’auteur israélien Micah Goodman, qui soutient qu’il n’y a aucune possibilité d’accord de paix final global entre les Israéliens et les Palestiniens. . Sa prescription est de réduire les frictions autour du problème plutôt que d’essayer de résoudre un problème insoluble. Alors que M. Biden soutient une solution à deux États, il n’en considère pas une réaliste à court terme. Désireux de déplacer l’attention de l’Amérique du Moyen-Orient vers le rétablissement des alliances avec l’Europe et la lutte contre la montée de la Chine, il n’en a pas activement poursuivi une et, contrairement à ses quelques prédécesseurs, n’a pas nommé d’envoyé pour négocier un accord de paix. Mais les responsables de l’administration Biden, qui ont appelé à la reconstruction rapide de Gaza après le conflit qui a éclaté le mois dernier entre Israël et le Hamas, le groupe militant qui contrôle Gaza, pourraient bientôt se retrouver frustrés par la lenteur avec laquelle l’aide internationale se dirige vers ce zone, dont les infrastructures ont été gravement endommagées. Dans le même temps, toute nouvelle explosion de violences intestines entre Juifs et Arabes en Israël, comme celle qui a déclenché le conflit de Gaza le mois dernier, pourrait mettre à l’épreuve les relations entre M. Biden et M. Bennett, un fervent partisan des groupes nationalistes et de colons israéliens. que les responsables de Biden considèrent comme un obstacle à la paix. Yousef Munayyer, analyste américano-palestinien et membre de l’Arab Center Washington DC, a déclaré que les responsables israéliens et américains peuvent espérer « donner un nouveau visage aux anciennes politiques » et revenir à une situation où les problèmes palestiniens ne retiennent pas l’attention mondiale comme ils l’ont fait ce printemps.