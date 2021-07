Le changement du CDC sur les masques ramène les États-Unis en ligne avec l’OMS et les gouvernements étrangers

« Dans les pays occidentaux, beaucoup de ceux qui s’opposent au port de masques semblent toujours l’assimiler à une violation des droits de la personne », a déclaré Fukuda. « En Asie, et certainement à Hong Kong, le port d’un masque est simplement considéré comme une mesure sûre et prudente à prendre, similaire au lavage des mains et à l’éloignement des autres si vous êtes malade. »