Le changement d’entraîneur offensif le plus important pour les Cowboys en 2024

Mike McCarthy revient pour 2024. Les protestations des fans sont restées sans réponse et les Cowboys ont choisi de s’en tenir au même leadership d’entraîneur et espèrent qu’il produira de meilleurs résultats l’hiver prochain. Mais comme à chaque intersaison, réussie ou non, des changements sont toujours attendus au sein de l’équipe et du staff technique.

Offensivement, les choses se sont bien passées pour McCarthy au cours de sa première année en tant qu’appelant des Cowboys. Dallas a terminé la saison premier pour les points, deuxième pour l’EPA/jeu et troisième pour le taux de réussite. Ils ont repris là où Kellen Moore s’était arrêté et ont fait de WR CeeDee Lamb une superstar dans le processus.

Mais aussi réussi que soit le jeu de passes en 2023, l’offensive était d’une manière alarmante unidimensionnelle.

Fini le recours intensif à la course en zone extérieure qui a fait le succès de Tony Pollard une saison auparavant. Les Cowboys utiliseraient désormais davantage de systèmes de précipitation à l’intérieur de la zone.

Sous la direction du nouveau coordinateur offensif Brian Schottenheimer et du nouvel entraîneur de la ligne offensive Mike Solari, les Cowboys ont modifié leur identité en tant qu’équipe précipitée. Ils ont oscillé entre diverses philosophies de blocage et ont exigé beaucoup de leur ligne offensive dans le processus.

La transition est devenue trop difficile à gérer pour la ligne offensive des Cowboys. Malgré trois talents de niveau Pro Bowl sur leur ligne, Dallas a eu du mal à déplacer constamment le ballon au sol. Ils affichent -0,061 en EPA/play, 41,3% en taux de réussite et ils terminent 15ème au total en verges au sol.

Le jeu de course a régulièrement disparu en 2023, et un plan de match en séries éliminatoires qui nécessitait sans succès un camion de courses précoces s’est finalement avéré être la perte de l’offensive.

Entraîneur au cours de la dernière année de son propre contrat, personne ne s’attend à ce que McCarthy recommence au poste de coordonnateur offensif en 2024. Mais on ne peut pas en dire autant des entraîneurs de poste comme celui qui dirige la ligne offensive. Une équipe composée de Zack Martin, Tyler Smith et Tyron Smith ne devrait pas avoir de mal à faire passer le ballon. La plupart des équipes tueraient pour ce trio, mais sous Solari, les Cowboys les ont essentiellement gaspillés.

Au lieu de s’appuyer sur les points forts de son équipe, Solari a apparemment déséquilibré tout le monde. Le jeu de course a été une énorme déception pour les Cowboys en 2023 et même si cela est dû en partie au fait que Pollard a commencé la saison à moins de 100 pour cent, l’essentiel de la faute revient au système de blocage.

Si les Cowboys apportent un changement à leur équipe d’entraîneurs offensifs en 2024, que ce soit pour la ligne offensive. Peu importe qui s’alignera au RB1 la saison prochaine, il est important que la ligne offensive s’appuie sur ses propres forces et tire le meilleur parti de ses joueurs vedettes à l’avant. L’offensive repose sur leur ligne offensive et il est temps de l’adopter.