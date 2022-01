Le changement d’entraîneur d’Emma Raducanu après le triomphe de l’US Open remis en question par John McEnroe | Actualité Tennis

Emma Raducanu a été battue au deuxième tour de l’Open d’Australie

John McEnroe a remis en question la décision d’Emma Raducanu de se séparer de l’entraîneur Andrew Richardson à la suite de son succès à l’US Open fin 2021.

Raducanu s’est séparée de son entraîneur de la jeunesse après avoir battu l’adolescente canadienne Leylah Fernandez lors de la finale de septembre au stade Arthur Ashe, et travaille depuis avec Torben Beltz, ancien entraîneur de la triple championne du Grand Chelem en simple Angelique Kerber.

Richardson avait remplacé Nigel Sears en tant qu’entraîneur de Raducanu à l’occasion de ses débuts au tableau principal de Wimbledon, qui l’ont vue atteindre le quatrième tour avant de se retirer dans le deuxième set de son match contre Ajla Tomljanovic en raison de difficultés respiratoires.

À l’époque, McEnroe a suscité de vives critiques pour avoir suggéré que l’occasion avait été « un peu trop » pour Raducanu, qui deviendrait plus tard le premier qualifié à remporter un titre en simple du Grand Chelem.

Emma Raducanu a été battue en trois sets par la numéro 98 mondiale Danka Kovinic au deuxième tour de l'Open d'Australie.

Raducanu a récemment subi une sortie au deuxième tour à l’Open d’Australie, s’inclinant face à Danka Kovinic en trois sets après avoir battu Sloane Stephens lors de son premier match.

« Ça va prendre du temps pour voir comment elle gère [the pressure]je suis sûr que parfois c’est écrasant », a déclaré McEnroe au Daily Mail. « C’était écrasant pour elle à Wimbledon, puis elle a eu cette course magique [at the US Open].

« Je ne sais pas pourquoi elle a alors décidé de changer d’entraîneur. Vous penseriez que si un entraîneur l’emmenait à l’US Open Championship, vous ne diriez pas que j’ai besoin d’un nouvel entraîneur. »

McEnroe, sept fois championne du Grand Chelem en simple, a maintenu ses commentaires à l’époque et a ensuite salué son exploit à l’US Open comme « fou ».

Il a maintenant ajouté qu’il souhaitait que la jeune femme de 19 ans s’impose comme une candidate permanente au circuit féminin au cours de la prochaine décennie, insistant sur le fait que Raducanu a « tout ».

« Ce serait incroyable si elle était là pendant les 10 prochaines années, ce serait exceptionnel », a-t-il déclaré. « Elle a l’air d’être une fille adorable, elle a du jeu, du charisme, elle a tout ! Je tire pour elle, ça ne va pas être facile, je suis sûr qu’elle essaie de tout comprendre en ce moment. »

Il a été récemment confirmé que Raducanu devait être sur le terrain lors de l’événement WTA 250 à Guadalajara, au Mexique, du 21 au 27 février.