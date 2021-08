L’haltérophile controversé Hubbard doit faire sa première apparition dans la catégorie des poids super-lourds féminins à Tokyo lundi, étant née en tant qu’homme, Gavin, et ayant changé de sexe à l’âge adulte.

Alors que les fans, les sportifs et les personnalités de premier plan ont offert une réponse mitigée à la décision de Hubbard, Sergei Shishkarev, le président de la Fédération russe de handball (FGR), est sans équivoque dans son point de vue sur la question et ce qu’il perçoit comme les ramifications plus larges pour la société .

« Je suis catégoriquement contre l’application du principe transgenre dans le sport », a déclaré Shishkarev, promettant à RIA Novosti de s’opposer aux athlètes transgenres apparaissant dans son sport.

« Une personne qui a changé de sexe ne peut pas être inscrite pour concourir dans le genre qu’elle est devenue. Cela peut tuer non seulement le sport professionnel, mais aussi une vie normale en général.

« Je ne cache pas que je suis un opposant catégorique à tout ce qui se passe à cet égard, à la fois avec le changement de sexe et les mariages homosexuels.

« Je crois que cela détruit la civilisation, l’humanisme sur la planète et mène le monde dans la mauvaise direction. Je serai ouvert, honnête et direct, je m’opposerai à ces choses et je ferai tout pour que cela n’apparaisse pas dans le handball. »

Evgeny Trefilov, le vice-président de la fédération, a admis qu’il avait pensé qu’il regardait des hommes lors de la compétition de lancer du poids féminin, mais a ajouté qu’il ne s’attendait pas à ce que l’implication d’athlètes transgenres devienne courante.

« Une performance transgenre… Je ne crois pas que cela vienne », il a dit. « Les gens normaux qui pensent parfois avec leur tête n’iront pas dans cette direction. »

Sur le terrain, Shishkarev a averti qu’il aurait une conversation « sérieuse » avec Alexei Alekseev après que l’entraîneur-chef ait changé tous ses joueurs lors de leur dernier match de groupe contre l’Espagne, précédant un changement d’élan qui a vu l’équipe russe passer de 16-10 à deux points de retard avant de l’emporter finalement 34-31.

« L’entraîneur a divisé l’équipe aujourd’hui en première et deuxième année. » a soutenu Shishkarev, qui n’est clairement pas impressionné. « Les gens ont perdu confiance. Après tout, les six remplaçants ne sont en aucun cas inférieurs aux autres.

« Rappelez-vous comment j’ai plaisanté après [the 24-24 draw with] Le Brésil que nous avons perdu [the lead] exprès, parce que nous étions sûrs de la victoire ? Aujourd’hui, ce qui a été dit en plaisantant peut être répété.

« Pour remplacer six personnes à la fois… les collègues ici me disent que c’est arrivé par accident. Expliquez comment quelque chose peut arriver à l’entraîneur-chef par accident ? »

Trefilov a affirmé qu’Alekseev avait agi « correctement » parce que l’équipe avait gagné, et Shishkarev a déclaré que la perspective de remplacer Alekseev par Trefilov était « impossible ».

« Il ne peut y avoir de spéculation », a-t-il ajouté, discutant de l’idée du départ d’Alekseev pendant le tournoi. « C’est physiquement et techniquement impossible.

« Nous n’avons pas un tel plan B. J’espère qu’Alekseev et son équipe… amèneront l’équipe à la fin logique, ce à quoi nous nous attendons tous. »