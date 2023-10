CLEVELAND : La tête de série n°1 du tournoi féminin de la NCAA bénéficiera d’un traitement préférentiel à l’avenir, en réponse aux inquiétudes et aux critiques de l’entraîneur de Caroline du Sud, Dawn Staley.

Le comité de basketball féminin de la Division I a voté à l’unanimité vendredi pour placer la tête de série du tournoi dans un groupe régional avec des jours de match le vendredi et le dimanche, garantissant ainsi le plus de repos possible à la tête de série n°1 entre la finale régionale et le Final Four féminin.

Staley a contacté son partenaire de diffusion ESPN et les responsables de la NCAA à ce sujet lors des réunions de printemps de la Conférence du Sud-Est à Destin, en Floride, en mai.

“Ce n’est pas que je sois un mauvais perdant”, a déclaré Staley. « Je trouve formidable que près de 10 millions de téléspectateurs aient regardé notre sport. Mais il faut aussi décomposer les choses comme on le fait avec le cinéma. J’ai décomposé notre tournoi, où nous étions placés et les choses que nous avons faites au cours d’une saison. … Nous étions la tête de série n°1 au classement général. S’il devait y avoir des avantages et des bénéfices, ils auraient dû nous parvenir. »

L’éventuel champion national LSU et le vice-champion de l’Iowa ont tous deux eu un jour de repos supplémentaire par rapport à la Caroline du Sud, qui a subi sa première et unique défaite de la saison 2022-23 contre l’Iowa à Dallas. LSU a battu Virginia Tech, qui avait également une journée de moins pour se préparer.

“L’un des principaux enseignements de notre première saison avec le nouveau format était que nous devions récompenser l’équipe classée première en lui accordant le plus de temps de repos possible entre la finale régionale et le Final Four féminin”, a déclaré Lisa Peterson, présidente du comité et commissaire associé principal pour la gestion du sport auprès de la conférence Pac-12. “Nous avons pris cette décision à l’unanimité.”

Le Final Four féminin 2024 se jouera les 5 et 7 avril au Rocket Mortgage FieldHouse à Cleveland.

