Le changement de règle de l’ère Trump autorisant l’exploitation forestière des forêts anciennes viole les lois, selon le juge

PENDLETON, Oregon (AP) — Un juge fédéral a conclu qu’un changement de règle de l’ère Trump autorisant l’exploitation forestière des forêts anciennes dans le nord-ouest du Pacifique violait plusieurs lois.

Le juge d’instance américain Andrew Hallman a estimé jeudi que le Service forestier des États-Unis avait violé la loi sur la politique nationale de l’environnement, la loi nationale sur la gestion des forêts et la loi sur les espèces menacées en modifiant une protection en vigueur depuis 1994.

Ces conclusions font suite à une action en justice intentée par plusieurs groupes environnementaux concernant ce changement.

Hallman a recommandé que l’évaluation environnementale du Service forestier et la conclusion d’absence d’impact significatif soient annulées et que l’agence soit tenue de préparer une déclaration d’impact environnemental complète liée au changement.

« Les effets très incertains de ce projet, lorsqu’ils sont considérés à la lumière de sa portée et de son cadre massifs, soulèvent des questions importantes quant à savoir si ce projet aura un effet significatif sur l’environnement », a écrit Hallman.

Le Service forestier n’a pas immédiatement répondu à un e-mail sollicitant des commentaires. L’agence dispose de deux semaines pour s’opposer aux conclusions et recommandations du juge.

La protection modifiée par l’administration Trump interdisait la récolte d’arbres de 21 pouces (53 centimètres) ou plus de diamètre et mettait plutôt l’accent sur le maintien d’un mélange d’arbres, les arbres âgés d’au moins 150 ans étant prioritaires pour la protection et favorisant les espèces tolérantes au feu.

La zone concernée par la règle s’étend sur au moins 7 millions d’acres (2,8 millions d’hectares), soit approximativement la taille de l’État du Maryland, sur six forêts nationales de l’est de l’Oregon et du sud-est de l’État de Washington.

L’administration Trump a déclaré que le changement, entré en vigueur en 2021, rendrait les forêts « plus résistantes et plus résilientes aux perturbations telles que les incendies de forêt ».

« Nous cherchons à créer des paysages qui résistent et se rétablissent plus rapidement des incendies de forêt, de la sécheresse et d’autres perturbations », a déclaré à l’époque le superviseur de la forêt nationale d’Ochoco, Shane Jeffries, à l’Oregon Public Broadcasting. « Nous ne cherchons pas à retirer tous les grands sapins et sapins blancs des forêts. »

Le procès indique toutefois que l’évaluation environnementale du gouvernement n’a pas suffisamment pris en compte l’incertitude scientifique entourant l’efficacité de l’éclaircie, en particulier des grands arbres, pour réduire les risques d’incendie. Les groupes ont déclaré que l’éclaircie et l’abattage de grands arbres peuvent en réalité accroître la gravité des incendies.

Le procès, déposé devant le tribunal fédéral de Pendleton, dans l’Oregon, affirme également qu’il existe des preuves accablantes selon lesquelles les grands arbres jouent un rôle essentiel dans le maintien de la biodiversité et l’atténuation du changement climatique et que l’est de l’Oregon manque de ces arbres après « plus d’un siècle d’exploitation forestière de haute qualité ». .»

Le Greater Hells Canyon Council, l’Oregon Wild, le Central Oregon LandWatch, les Great Old Broads for Wilderness, les WildEarth Guardians et le Sierra Club étaient tous plaignants dans le procès avec le soutien de la tribu Nez Percé.

Rob Klavins, un défenseur d’Oregon Wild basé dans le comté rural de Wallowa, a déclaré dans un communiqué de presse qu’il espère que le Service forestier prendra cette décision à cœur et a appelé l’administration Biden à cesser de défendre le changement de règle de l’ère Trump.

Plus tôt cette année, le président Joe Biden a signé un décret ordonnant aux gestionnaires des terres fédérales d’identifier les menaces qui pèsent sur les arbres plus âgés, telles que les incendies de forêt et le changement climatique, et d’élaborer des politiques pour les protéger.

Alors que le Service forestier « retourne à la planche à dessin, nous attendons d’eux qu’ils impliquent de manière significative tous les membres du public pour créer une solution durable », a déclaré Klavins.

The Associated Press