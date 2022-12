Le changement de parti Sinema met en lumière les obstacles de 2024 pour les démocrates

PHOENIX (AP) – Moins de trois jours après que les démocrates ont célébré la victoire lors de la finale du concours sénatorial des mi-mandats de 2022, les défis auxquels le parti est confronté à l’approche de la prochaine campagne sont devenus plus évidents.

La décision du sénateur Kyrsten Sinema de l’Arizona de quitter le Parti démocrate vendredi a soulevé la perspective d’une course à trois tumultueuse – et coûteuse – dans l’un des États les plus compétitifs politiquement des États-Unis. candidats républicains pour évaluer s’ils pouvaient remporter l’investiture de leur parti.

Et cela a soulevé des questions difficiles quant à savoir si les démocrates pourraient soutenir financièrement et politiquement Sinema par rapport à leur propre candidat si elle décide de se faire réélire en 2024 et est considérée comme ayant les meilleures chances de garder le siège hors des mains du GOP.

En fin de compte, la décision de Sinema a été un rappel qui donne à réfléchir que si les démocrates ont remporté une majorité absolue au Sénat cette semaine, leur emprise sur la chambre est encore ténue, donnant aux membres individuels une influence notable sur l’ordre du jour du Congrès. Et cela préfigurait le climat encore plus difficile à venir alors que les démocrates défendent des sièges dans sept États, dont l’Arizona, que l’ancien président Donald Trump a remporté au moins une fois.

Dans une interview, Sinema a largement rejeté ces considérations, affirmant qu’elle ne correspondait pas au système de parti traditionnel. Elle a déclaré qu’elle ne participerait pas au caucus avec les républicains, mais a refusé de dire si elle prévoyait de briguer un second mandat au Sénat. Son passage à devenir indépendant, cependant, suggère fortement qu’elle essaie au moins de préserver l’option.

“Ma décision est basée à 100% sur ce que je pense être bon pour moi et pour notre État, et pour m’assurer que je suis en mesure de continuer à fournir des résultats concrets qui font une différence dans la vie des Arizonans”, a déclaré Sinema dans l’interview.

Son déménagement complète une évolution unique qui a à la fois ravi et exaspéré les démocrates. Elle a commencé sa carrière il y a deux décennies en tant que membre du Parti vert. Se présentant au Sénat en tant que démocrate en 2018, sa victoire a ravi le parti et cimenté le statut de l’Arizona en tant que bastion républicain de plus en plus compétitif.

Mais elle s’est progressivement éloignée du parti et a été un obstacle à certaines des principales priorités des démocrates. Elle est apparue à certains moments pour prendre un plaisir particulier à contrarier la base progressiste du parti, dont le soutien sera nécessaire pour remporter une primaire en 2024.

Elle revient maintenant au poste où elle a commencé sa carrière politique, en tant qu’outsider des deux grands partis.

“Elle avait le choix: soit une primaire difficile, soit un général difficile, et elle a choisi un général difficile”, a déclaré Daniel Scarpinato, consultant politique républicain et ancien chef de cabinet du gouverneur du GOP Doug Ducey.

Sinema emprunte une voie différente de Jeff Flake, l’ancien sénateur républicain de l’Arizona qui s’est également opposé à la base de son parti et a choisi de ne pas se présenter plutôt que de changer d’affiliation ou d’entrer dans une primaire qu’il aurait probablement perdue. Sinema a finalement remporté le siège de Flake en 2018, mais la victoire en tant qu’indépendant ne sera pas facile.

“C’est vraiment difficile à faire, car tous les électeurs sont formés à être partisans”, a déclaré Chuck Coughlin, un consultant politique basé à Phoenix qui a quitté le GOP après que Trump a pris le contrôle du parti. Elle devra convaincre un nombre important – peut-être un tiers – des membres de chaque parti de voter pour elle et de gagner l’écrasante majorité des indépendants, a-t-il déclaré.

Le champ des rivaux potentiels de Sinema a commencé à se dessiner presque immédiatement. Les deux partis pourraient faire face à des primaires contestées, une dynamique qui pourrait aider le Sinema à rester au-dessus de la mêlée dans un État où les partis choisissent leurs candidats trois mois seulement avant les élections générales.

Le représentant américain Ruben Gallego, un démocrate progressiste et antagoniste de longue date de Sinema, a fortement laissé entendre qu’il se présenterait, mais s’est abstenu d’annoncer une offre. Dans une interview, il a déclaré que cela avait toujours été une décision qu’il prévoyait de prendre en 2023, mais que le calendrier avait peut-être avancé.

“J’ai toujours pensé que je pouvais gagner”, a déclaré Gallego. “Je pense que sa course potentielle en tant qu’indépendante ne change pas ce calcul.”

Le représentant Greg Stanton, ancien maire de Phoenix, a pratiquement confirmé son propre intérêt pour la course lorsqu’il a tweeté une capture d’écran d’un sondage qu’il avait commandé pour un premier défi à Sinema.

Le changement de parti de Sinema “n’est pas une épiphanie post-partisane, c’est une préservation politique”, a-t-il écrit.

Du côté républicain, le shérif du comté de Pinal, Mark Lamb, envisage sérieusement de se présenter, a confirmé le porte-parole Corey Vale. Lamb est peut-être mieux connu pour tenir un fusil et marcher dans le désert aux côtés de candidats conservateurs dans leurs publicités sur la sécurité des frontières.

Parmi les autres candidats mentionnés comme candidats potentiels figurent Kari Lake, Blake Masters, Jim Lamon et Karrin Taylor Robson, tous républicains qui ont perdu leur candidature au poste de gouverneur ou au Sénat cette année.

Ducey suscitera probablement également de l’intérêt, en particulier de la part de donateurs nationaux, bien qu’il ait toujours déclaré qu’il n’avait aucun intérêt à être sénateur.

Des groupes extérieurs affiliés au Parti démocrate ont investi plus de 33 millions de dollars pour aider Sinema à gagner en 2018. Qu’ils dépensent la même ampleur – ou pas du tout – en son nom en 2024 est une question ouverte. Les responsables du Comité de la campagne sénatoriale démocrate et du PAC de la majorité au Sénat, un super PAC aux dépenses importantes aligné sur le chef de la majorité au Sénat Schumer, ont refusé de commenter.

Mais les 7,8 millions de dollars que Sinema a déclaré détenir dans son fonds de campagne à la fin du mois de septembre sont loin d’être suffisants pour organiser une campagne compétitive en tant qu’indépendante. Et elle aura probablement du mal à collecter des fonds auprès des donateurs démocrates qui la soutenaient auparavant.

Même avant que Sinema n’annonce qu’elle quittait le Parti démocrate, elle n’était guère une dynamo de collecte de fonds. De nombreux membres de la communauté LGBT, y compris de grands financiers hollywoodiens qui ont soutenu avec enthousiasme Sinema en 2018 en tant que première femme ouvertement bisexuelle à se présenter au Sénat, l’ont aigri. Pendant ce temps, les donateurs de base, qui se mobilisent souvent en masse, cotisant en petites quantités en ligne pour stimuler leurs politiciens préférés, n’ont jamais montré beaucoup de faveur envers Sinema, selon les archives.

Au lieu de cela, Sinema – qui a comparé l’acceptation de l’argent de la campagne à de la « corruption » lors de l’une de ses premières campagnes – en est venue à compter sur le secteur de la finance et des affaires comme source de contributions. Et elle a semé la discorde en cours de route.

L’année dernière, alors qu’elle contrecarrait à elle seule l’objectif de longue date de son parti d’augmenter les impôts des riches investisseurs, elle a collecté près d’un million de dollars auprès de professionnels du capital-investissement, de gestionnaires de fonds spéculatifs et de capital-risqueurs dont les impôts auraient augmenté dans le cadre du plan. Les concessions qu’elle a obtenues des démocrates sur la législation sur la tarification des médicaments ont contribué à faire d’elle l’une des principales bénéficiaires de l’argent de l’industrie pharmaceutique en 2021.

Cependant, à moins qu’elle ne bénéficie du soutien de riches donateurs qui peuvent verser des sommes illimitées, les contributions qu’elle a reçues de personnalités du monde des affaires et de l’industrie ne seront probablement pas suffisantes pour gagner dans un état de champ de bataille crucial dans lequel le sénateur démocrate Mark Kelly a soulevé et a dépensé environ 90 millions de dollars pour assurer son élection pour un mandat complet à mi-mandat en novembre.

Certains démocrates avertissent les militants de rester calmes malgré leur frustration à l’égard de Sinema avant la campagne de 2024.

Ils notent que même Blake Masters, qui a suivi tous les autres républicains de tout l’État sur le bulletin de vote lors de sa candidature perdante au Sénat, a obtenu 46% des voix. Dans un état où il faut absolument gagner, c’est un véritable coup de théâtre, Sinema peut toujours être une option plus acceptable que de céder le siège aux républicains à la suite d’une course à trois désordonnée, affirment-ils.

Un groupe qui n’est apparemment pas contrarié par la décision de Sinema : la Chambre de commerce et d’industrie de l’Arizona.

“Nous sommes plus que jamais ravis de travailler avec (Sinema) pour faire avancer de bonnes politiques pour les créateurs d’emplois en Arizona”, a déclaré le groupe d’affaires le plus influent de l’État dans un communiqué. tweeter.

L’écrivain de l’Associated Press Brian Slodysko à Washington a contribué à ce rapport.

Jonathan J. Cooper, Associated Press