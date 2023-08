Le changement de paiement automatique de T-Mobile complique l’avantage de ma carte de crédit préférée

T-Mobile est le dernier opérateur à changer la façon dont il distribue rabais de paiement automatique: À partir de juillet, les clients doivent payer leurs factures à l’aide d’un compte bancaire lié ou d’une carte de débit afin de bénéficier d’un rabais de 5 $ par ligne sur leur service.

Cependant, si vous avez déjà configuré le paiement automatique avec une carte de crédit, le non-respect de ce changement de politique est en fait une hausse de prix. Et par conséquent, si vous payez votre facture de téléphone avec une carte de crédit, vous devrez maintenant évaluer si le coût de 5 $ par ligne vaut la commodité et les avantages qui accompagnent le paiement de votre facture de téléphone en utilisant cette méthode. Cela n’inclut même pas la nécessité d’utiliser une carte de débit ou de donner à T-Mobile, qui a de mauvais antécédents en matière de sécurité des données, un numéro de compte bancaire.

Pour ma part, je compte sur le fait d’avoir assurance téléphone portable fournie par une carte World Elite Mastercard avec laquelle je paie la facture de téléphone cellulaire de ma famille. Bien que je n’aie pas encore eu à déposer une réclamation, l’avantage m’a permis de ne pas payer pour AppleCare ou l’assurance téléphonique de mon opérateur entièrement. L’avantage permet aux clients d’être remboursés pour les réparations de téléphones portables, jusqu’à 1 000 $ par an (800 $ par réclamation, avec un maximum de deux réclamations par an).

J’espérais au moins utiliser les options lors du remplacement de mon Batterie de l’iPhone 12 Pro Max après que sa capacité tombe en dessous de 80% (un coût de 89 $), et ce serait particulièrement important si mon téléphone nécessitait une réparation majeure comme une panne de port de charge (aussi cher que 599 $).

Je gère trois lignes sur mon compte T-Mobile, et par conséquent, continuer à payer avec ma carte de crédit entraînera une augmentation mensuelle de 15 $ sur mon tarif lorsque j’utilise le paiement automatique. J’ai donc commencé à analyser les chiffres afin de déterminer s’il valait la peine d’absorber l’augmentation des prix pour conserver l’avantage de la carte de crédit, de renoncer entièrement à l’avantage ou d’envisager une option d’assurance téléphonique au tiers. J’ai également découvert une solution de contournement, qui devrait conserver l’avantage intact avec un peu de planification.

J’espère que l’iPhone 12 Pro Max me durera quatre ans et, idéalement, j’aimerais que les coûts de réparation éventuels soient couverts par un plan. Patrick Hollande/Crumpe

Dois-je simplement rejoindre Protection 360 de T-Mobile ?

Lorsque j’ai commencé à rechercher mes options pour conserver une option d’assurance téléphonique, je me suis d’abord demandé si je pouvais rejoindre la protection 360 de T-Mobile. l’achat d’un iPhone. Couvrir ma ligne coûterait environ 18 $ par mois – plus que les 15 $ par mois qui couvrent mon plan familial – mais je pourrais recevoir ces réparations sans avoir à demander un remboursement.

Quoi qu’il en soit, la protection 360 de T-Mobile n’est pas une option pour le moment. Semblable à l’assurance maladie, Protection 360 permet l’inscription soit lorsque vous achetez un nouvel appareil, soit lorsqu’une période d’inscription spéciale s’ouvre. J’ai vu qu’il y avait une période d’inscription ouverte en juin, mais pour le moment, elle est fermée et T-Mobile ne fournit pas de cadence pour la fréquence de réouverture.

T-Mobile nécessite désormais une carte de débit ou un compte bancaire pour le paiement afin d’obtenir une remise en utilisant le paiement automatique. James Martin/Crumpe

Et si je payais l’augmentation de prix ?

Bien que je ne veuille pas payer les 15 $ supplémentaires par mois, c’est une option rentable si j’insiste pour maintenir un niveau d’assurance téléphonique. Comme je l’ai expliqué dans la section Protection 360, payer 15 $ pour trois lignes est inférieur à payer 18 $ pour une seule ligne dans le cadre de l’option de T-Mobile lorsqu’elle est disponible. Cela me permettrait de continuer à être éligible au remboursement après avoir payé une réparation de téléphone et m’aiderait à éviter de payer un prix élevé en cas de dommage catastrophique.

Cependant, je pense qu’il existe simplement de meilleures façons d’utiliser ces 15 $, surtout lorsque la réparation principale que je vois inévitablement est une réparation de batterie à 89 $. Je pourrais créer une caisse noire où je mettrais de côté ces 15 $, et en six mois, cela s’accumulerait pour couvrir le remplacement de la batterie de 89 $ dont je prévois avoir besoin. Je viens également de finir de rembourser mon iPhone 12 Pro Max et je pourrais transférer ce montant dans le fonds. Je prévois actuellement de garder mon téléphone pendant deux ans de plus, et ces économies pourraient être affectées à mon prochain achat de téléphone.

Mais cette option présente une grande vulnérabilité : si mon iPhone subissait un dysfonctionnement majeur, une réparation pourrait coûter 599 $ ou entraîner l’obligation d’acheter un nouveau téléphone plus tôt que je ne le souhaiterais.

Protection 360 et SquareTrade de T-Mobile couvrent tous les deux les réparations effectuées dans les magasins Apple. James Martin/Crumpe

Puis-je opter pour une option d’assurance responsabilité civile ?

Il existe d’autres compagnies qui offrent une assurance sur les téléphones ou autres appareils électroniques, sans passer par le fabricant du téléphone ou l’opérateur téléphonique. Une option que j’ai examinée est Commerce équitable, qui appartient à la compagnie d’assurance AllState. Grâce à SquareTrade, je peux obtenir un forfait pour moi-même à 9 $ par mois ou un forfait pour la famille (jusqu’à quatre lignes) à 20 $ par mois.

Comme le plan de protection du téléphone de ma carte de crédit, SquareTrade offre le remboursement des frais de réparation au Genius Bar d’Apple ainsi que des options de réparation de téléphone en personne ou par la poste. C’est attrayant car cela permettra essentiellement le support d’AppleCare pour une réparation, bien qu’en payant d’avance pour cela.

Cependant, la franchise de SquareTrade pour toutes les réclamations téléphoniques est plutôt élevée à 149 $. C’est toujours une remise substantielle par rapport au fait de devoir payer 599 $ pour une réparation de panne d’équipement ou 329 $ pour un remplacement d’écran fissuré, mais pour un remplacement de batterie, je ferais mieux de payer les frais de réparation de 89 $ d’Apple.

En revanche, l’assurance téléphone de SquareTrade reste flexible puisque je n’ai pas besoin d’avoir récemment acheté mon appareil pour l’avoir. C’est une option que je peux laisser en veilleuse, et si cela semble attrayant (ou si je peux dire que mon téléphone est sur le point de se casser), je pourrais peut-être l’acheter à un moment plus stratégique.

La police de SquareTrade ne couvre pas non plus le vol ou la perte, qui sont des possibilités importantes à prendre en compte lors du choix d’un plan d’assurance téléphonique. L’avantage de ma carte de crédit couvre cette possibilité, tout comme la protection 360 de T-Mobile.

Il serait peut-être préférable d’économiser pour mon prochain téléphone. Sarah Tew / Crumpe

Pourquoi j’attends avec une solution de contournement

Bien que je ne sois pas ravi du choix de T-Mobile d’éliminer les réductions de paiement automatique pour le paiement par carte de crédit, je préfère également ne pas être pressé de choisir une nouvelle option d’assurance téléphonique. Pour l’instant, à contrecœur, je lie mon compte bancaire pour payer ma facture dans l’intérêt de contrôler les coûts pendant que j’évalue ces options.

Cependant, après avoir publié cette histoire pour la première fois en juillet, j’ai reçu plusieurs tweets de lecteurs qui ont proposé une solution de contournement simple que j’ai vérifiée à la fois avec mon expérience personnelle et confirmée avec un représentant de T-Mobile. Bien que mon compte bancaire soit désormais lié pour conserver la remise de paiement automatique, je n’ai pas encore payé ma facture à l’aide de ce compte. Au lieu de cela, je paie manuellement ma facture en utilisant ma carte de crédit avant que la date de paiement automatique n’arrive, et les remises resteront sur ma facture. C’est un petit inconvénient car cela nécessitera maintenant un effort conscient, mais cela vaut plus que la peine de conserver l’avantage de l’assurance de téléphone portable gratuite.

Je vais également commencer à prendre l’argent des versements mensuels que j’ai maintenant après avoir payé mon téléphone, et créer une nouvelle caisse noire avec. Idéalement, je pourrai profiter de deux années supplémentaires de mon iPhone actuel, puis utiliser les économies réalisées pour un nouvel appareil.

En utilisant cette stratégie pour acheter mon prochain téléphone, je pourrais alors peut-être profiter d’un avantage de carte de crédit différent : certaines cartes offrent une garantie prolongée qui offrirait une année de couverture supplémentaire au-delà de ce qui est fourni avec un achat.

En même temps, je garderai un œil sur le cas où je voudrais plus tard échanger mon remboursement automatique contre une carte de crédit et renoncer à la réduction, souscrire à un plan SquareTrade ou, le cas échéant, m’inscrire à la protection de T-Mobile. 360.