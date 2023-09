Le changement de nom de Sounders célèbre l’histoire au lieu d’effacer le passé

Les Sounders de Seattle ont présenté mardi leur nouveau blason de club et leur nouvelle identité de marque. Sondeurs de Seattle

Un autre club de la MLS a changé de nom. Un nouvel écusson et quelques changements de couleurs sont arrivés aux Sounders de Seattle, mais ce changement de marque n’est pas comme les autres.

Alors que chacun des clubs originaux de la ligue, fondés en 1996, ont redessiné leurs écussons, et quatre autres l’ont également fait, les Sounders ne se sont pas lancés dans leur intention de renommer un changement radical destiné à marquer une nouvelle voie à suivre comme leur identité. -changer de pairs. Ils n’avaient pas d’histoire putride à laisser derrière eux, de nouveaux propriétaires ouvrant la voie à une nouvelle ère ou le désir de se positionner comme une version plus « authentique » du même club qu’ils ont toujours été.

Les Sounders ont été le premier club de la MLS à avoir changé de nom dans le but de véritablement embrasser leur histoire et la communauté qu’ils ont développée autour du club. Le 50e anniversaire des Sounders étant prévu pour 2024, c’était l’occasion idéale de réintégrer un héritage qui s’étend sur cinq ligues dans leur identité visuelle et de refléter une culture qui s’est développée depuis leur saison inaugurale en MLS en 2009.

Le résultat est un nouvel écusson qui est essentiellement une version allégée du logo précédent. Fini la bannière et le nom du club. Avec lui vient le bloc bleu qui constituait la moitié de la forme en deux parties. Ce qui reste est la Space Needle sur un fond vert de forme familière avec l’année de fondation du club, 1974, ajoutée.

Le minimalisme règne en maître dans le design depuis des années, et c’est particulièrement vrai dans le sport. Simplifiez les choses et rendez-les plates. Même si c’était autrefois nouveau et frappant, ce n’est plus le cas, et le nouveau blason des Sounders tombe dans le même seau.

La Space Needle, bien que définissant Seattle et étant devenue un élément central de l’identité des Sounders, ne crie pas à elle seule « Seattle Sounders » ou même « équipe de football », ce qui va poser des problèmes étant donné que la tour constitue pratiquement la totalité de l’édifice. la crête. La couleur Rave Green étant si dominante, avec seulement des touches minimes de couleurs d’accent Pacific Blue et Heritage Aqua, peut également présenter quelques problèmes sur un kit Rave Green.

L’avantage de l’approche adoptée par les Sounders à l’égard de cette crête est qu’avec si peu de choses, il est difficile de se tromper beaucoup, mais on obtient également peu de bonnes choses. Dans l’ensemble, le nouveau blason est certes épuré et coche les cases du design de base, ce que l’ancien blason n’a pas fait en raison de ses étranges conflits de forme, mais il laisse également beaucoup à désirer.

Cependant, les Sounders n’ont pas simplement redessiné leur blason. Ils ont introduit une série de marques secondaires et tertiaires, et c’est là qu’ils ont vraiment réussi à exploiter l’histoire et la culture de la ville et du club.

Leur mot-symbole principal est une version moderne du logo des Sounders des années 1970 qui évoquait l’eau du Puget Sound, et c’est magnifique. Le nouveau monogramme du club adopte la même approche que le mot-symbole, en utilisant le son et l’onde, mais indique simplement « SFC ».

Cinq décennies plus tard, vous continuez à façonner notre identité. ❇️ pic.twitter.com/VceC5g4yFs – Sounders de Seattle (@SoundersFC) 26 septembre 2023

Les Sounders ont également évoqué leur histoire avec un superbe logo tertiaire, comportant un œillet flanqué du « 1974 ». Les joueurs de Seattle ont remis des œillets à leurs fans lors du dernier match à domicile de la saison remontant à leur passage en NASL, ce qui en fait un magnifique logo qui parle également de l’histoire du club, de son caractère unique et de ses liens avec leurs fans.

La marque finale ramène l’orque qui figurait dans leur marque lorsque le club jouait en A-League et en APSL. C’est un design amusant et ludique qui intègre un ballon de football et devrait être un succès immédiat sur les chapeaux et les chemises. Lui et l’œillet ouvrent également de nombreuses nouvelles inspirations et opportunités pour les kits de changement dans les années à venir.

Les conceptions secondaires et tertiaires introduites par les Sounders sont de parfaits exemples d’une excellente narration qui évoque l’histoire et l’âme d’un club. Ils reflètent l’engagement considérable des fans du club pour éclairer son processus de rebranding, qui a clairement guidé sa vision. Bien que cela puisse sembler une étape évidente dans le changement de marque d’un club, c’est ce que le Columbus Crew, le Chicago Fire et le CF Montréal n’ont pas réussi à faire, ce qui a entraîné des échecs si maladroits qu’ils ont dû apporter des changements importants à leur nouvelle marque dans les deux ans suivant leur lancement. .

La façon exacte dont les Sounders ont réussi un travail aussi exceptionnel dans tant d’aspects de leur changement de marque, pour ensuite choisir un emblème primaire si peu inspiré, est déconcertante, mais elle n’est guère débilitante. En fait, leur écusson secondaire, qui reprend la marque principale et ajoute le magnifique mot-symbole en dessous, pourrait fournir le meilleur aperçu de l’apparence des Sounders dans les années à venir.

En combinant l’emblème principal et le mot-symbole, les Sounders ont une marque plus complète et cela montre comment ils peuvent s’associer, accentuer et prendre des décisions intelligentes en utilisant leurs marques secondaires et tertiaires pour mettre en avant une identité qui a la profondeur et l’âme qui manquent à leur emblème principal. . Cela convient parfaitement à un club qui entame bientôt sa 50e année.

Ce n’est pas un tout nouveau Seattle Sounders FC. Bien qu’ils puissent paraître différents, ils ne sortent pas un LA Galaxy et ne se rebaptisent pas pour devenir le club de David Beckham. Ils n’essaient pas de laisser derrière eux leurs années du Magicien d’Oz dans un stade de baseball comme le Sporting Kansas City. Il n’y a pas l’ombre d’un CF Montréal qui demande à être pris au sérieux ou d’un FC Dallas qui essaie de repartir à zéro dans un nouveau stade.

Les Sounders de Seattle s’attachent à leur histoire, enracinée dans leur ville et dotée d’une culture qui n’est pas fabriquée mais construite par sa communauté. C’est ce qui a guidé ce changement de marque, et l’engagement considérable des fans se reflète clairement dans le produit final. Pour la première fois peut-être, un club de la MLS est passé d’un lieu de fierté à une nouvelle image. Même là où le changement de marque échoue, et certainement là où il brille, cela se voit de la première marque à la dernière.