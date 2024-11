Le changement de marque « pertinent » de Blake Lively : un expert révèle comment l’actrice de premier plan tente de sauver son image après la réaction violente de It Ends With Us

Avec le recul, août aurait dû être un mois déterminant pour la carrière de Blake Lively.

Son film très attendu It Ends With Us – basé sur le livre du même nom de Coollen Hoover – est enfin sorti en salles.

Elle a lancé sa toute première gamme de soins capillaires – après que les fans aient passé des années à admirer ses délicieuses mèches.

Sa garde-robe glamour et d’inspiration florale en tournée de presse a été largement saluée par les observateurs de mode du monde entier et Blake a épaté les fans lorsqu’elle portait la robe Versace emblématique de Britney Spears à la première à New York.

Cependant, l’actrice s’est retrouvée au centre d’une tempête de relations publiques majeure à la suite de plusieurs interviews dans lesquelles les fans accusaient Blake, « sourd d’un ton », de « banaliser la violence domestique » et de promouvoir le film, qui dépeint une relation abusive, « comme une relation romantique ». comédie’.

Sur la photo : l’actrice Blake Lively posant sur le tapis rouge de la première de It Ends With Us à Londres en août

En plus de cela, Internet était enflammé de rumeurs faisant état d’une querelle en cours entre Blake et sa co-star et réalisateur Justin Baldoni, qui se serait senti « mis à l’écart » par l’actrice principale.

Mais plutôt que de se retirer des projecteurs au milieu de la controverse, Blake et son équipe semblent avoir opté pour une approche plutôt différente : lui faire subir un « changement de marque pertinent ».

S’adressant à FEMAIL, le célèbre publiciste Joseph Hagan – qui est également le fondateur de Streamline PR – a expliqué : » La réaction négative de It Ends With Us a été préjudiciable pour Blake car elle a révélé un décalage entre le ton du déploiement promotionnel et le sujet sensible de » violence domestique.

« Le marketing semblait entrer en conflit avec la gravité de l’histoire, la rendant parfois sourde ou banalisant un problème sérieux. Cela a mis Blake dans une situation difficile, d’autant plus que les fans s’attendaient à plus de nuances de la part d’un personnage aussi connu.

» Son changement de marque est probablement une façon pour son équipe de corriger et de souligner son authenticité, sa personnalité enjouée et son mariage très pertinent avec Ryan pour ramener l’attention sur les traits que les gens admirent le plus chez elle. «

Plus tôt ce mois-ci, l’actrice a prouvé qu’elle était tout sauf une diva lorsqu’elle a été aperçue en train d’attendre une table dans un restaurant italien populaire du West Village.

Commentant cette récente apparition, Joseph a déclaré : « Le comportement de « non-diva » de Blake au restaurant de New York reflète vraiment son engagement à rester ancré et accessible, en particulier à une époque où la perception du public peut facilement changer.

« En choisissant d’agir comme n’importe quel restaurant ordinaire, elle s’éloigne de l’idée du droit des célébrités et renforce son lien avec sa base de fans. C’est une manière subtile mais puissante de montrer qu’elle est comme tout le monde, ce qui joue en sa faveur suite à la controverse autour de It Ends With Us.’

Les acteurs Blake Lively et Ryan Reynolds se tiennent la main lors d’une promenade matinale à New York le mois dernier.

Internet était enflammé de rumeurs d’une querelle en cours entre Blake et sa co-star et réalisateur Justin Baldoni (photo)

Ces dernières semaines, la star a également été photographiée lors d’une tournée « PDA » avec Ryan Reynolds à New York – les deux hommes faisant front très uni alors qu’ils prenaient un café et regardaient un spectacle à Broadway pour le 43e anniversaire de son mari.

L’expert a poursuivi : « Il s’agit d’une décision qui tombe à point nommé et qui profite à leurs deux marques. Ryan est en pleine forme après le succès de Deadpool & Wolverine, et être vue plus souvent avec son mari chéri dans les médias ne peut que renforcer l’image de Blake, l’aidant à acquérir une traction plus positive.

« Les gens adorent voir leur relation ludique et affectueuse les humaniser tous les deux et maintenir Blake sous les projecteurs d’une manière très accessible.

« En adoptant cette dynamique de « couple puissant », Blake renforce l’idée que, malgré le drame hollywoodien, sa vie personnelle est florissante, ce qui ramène les fans à ses côtés. »

De plus, l’expert a souligné à quel point la présence de Blake sur les réseaux sociaux a une touche plus pertinente.

Blake Lively, Maya Boyd et Ryan Reynolds posent pour un selfie dans les coulisses du hit Max Martin Musical & Juliet plus tôt ce mois-ci

Après avoir posté à quoi ressemblait son maquillage en début de soirée lors des CFDA Awards, l’actrice a ensuite partagé un selfie nue où elle s’est penchée sur certaines de ses anciennes habitudes de beauté.

Plus tôt cette semaine, la star a fait l’éloge de sa maquilleuse Carolina Gonzalez, avec qui elle a travaillé pour les CFDA Awards.

Elle a plaisanté : «[I’ve accepted] que [I’m] une fille du millénaire qui, au lycée, portait du brillant à lèvres avec des quantités alarmantes de piments à l’intérieur pour un corps dodu parce que nous étions TELLEMENT engagés dans de mauvaises idées.

Joseph a ajouté : « En montrant davantage sa vie quotidienne, son sens de l’humour décalé et ses moments en coulisses sur les réseaux sociaux, elle signale qu’elle n’est pas seulement une star hollywoodienne, mais quelqu’un qui est en contact avec ses fans et capable de rire ». contre elle-même.

« Suite aux réactions négatives de It Ends With Us, elle s’est penchée sur une image plus réaliste et plus terre-à-terre pour renouer avec son public. Le « changement de marque pertinent » est une décision judicieuse pour quelqu’un comme Blake, qui a bâti sa carrière en étant considéré comme accessible et glamour.

Sur la photo : Blake Lively et Ryan Reynolds, l’expert en relations publiques Joseph Hagan a déclaré : « Son changement de marque pertinent est probablement la façon dont son équipe corrige et met l’accent sur son authenticité, sa personnalité enjouée et son mariage très pertinent avec Ryan pour ramener l’attention sur les traits que les gens admirent le plus chez elle.

Blake Lively assiste aux CFDA Awards 2024 au Musée américain d’histoire naturelle de New York

L’apparition de Blake aux CFDA Awards était l’une de ses premières depuis la réaction de Ends With Us.

Une source a déclaré à DailyMail.com qu’elle était « définitivement attristée par la haine qu’elle ressentait et qu’elle essayait de ne pas se laisser affecter, mais c’est le cas ».

« Elle pensait que c’était le moment de briller, mais elle considère maintenant cela comme la fin de sa carrière. Elle craint que personne ne veuille travailler avec elle après ça.

La source a ajouté : « Elle veut vraiment continuer à produire, réaliser et jouer, mais elle sait qu’elle doit prendre un peu de recul pour réévaluer l’avenir. »

Une source distincte a informé Personnes » Au début, elle s’est sentie très vulnérable et bouleversée. Lors de la promotion du film, il ne s’est pas passé un jour sans qu’elle ne fasse l’actualité sous un jour défavorable. Elle n’est tout simplement pas habituée à ce genre de drame.

Même si le drame « lui semblait hors de contrôle », Lively « aime toujours travailler et continuera à faire avancer les projets qui la passionnent ».