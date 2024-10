Rosée des montagnes (DYNAMISME) « se réapproprie la montagne » avec une nouvelle image qui rappelle le passé.

Le soda appartenant à PepsiCo n’a plus le mot « montagne » sur ses canettes depuis 2009, faisant plutôt référence à la boisson sous le nom de « MTN Dew ». Désormais, pour créer une identité visuelle « synonyme d’aventure », l’entreprise remet le mot « montagne » sur la boîte aux côtés d’une illustration de certains sommets.

« Mountain Dew récupère son héritage avec un look intemporel conçu pour élever à la fois les espaces physiques et numériques dans lesquels la marque s’aventure », a déclaré Mauro Porcini, vice-président senior et directeur du design de PepsiCo, dans un communiqué.

Illustration : Rosée des montagnes

La marque de soda a déclaré avoir mené des recherches « approfondies » pour voir ce que les fans voulaient sur la canette.

« L’aspect « nostalgique » de la nouvelle identité visuelle, combiné à la sensation d’air frais des grands espaces sur fond de montagne, a été testé positif et a généré une intention d’achat positive parmi les fidèles de DEW, la génération Z et les consommateurs du millénaire », a déclaré le vice-président de PepsiCo en charge des consommateurs. informations et analyses Umi Patel.

Patel a ajouté que le nouveau design vise à « présenter la gamme complète de saveurs, chacune avec un mélange d’agrumes unique, d’une manière qui trouverait un écho auprès des consommateurs, en particulier de la génération Z qui recherche de nouvelles options de saveurs ».

Le nouveau look ne sera disponible dans les rayons qu’en mai 2025.

Pour les dernières nouvelles, Facebook, Gazouillement et Instagram.