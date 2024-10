Le changement de direction de Xbox Game Studios voit un patron rare prendre le relais

Xbox Game Studios sera bientôt dirigé par le directeur du studio Rare, Craig Duncan, alors que l’actuel patron, Alan Hartman, prendra sa retraite en novembre.

Matt Booty, président du contenu des jeux et des studios de Microsoft, a déclaré au personnel dans un e-mail obtenu par Le bord que Hartman, l’ancien patron du studio Forza Motorsport qui a pris la tête des Xbox Game Studios en novembre 2023, quitterait ses fonctions « fin novembre ».

Duncan assumera ensuite le rôle, apportant son expérience du studio Rare de Sea of ​​Thieves. « [Duncan] « Nous continuerons à nous concentrer sur l’aide à nos studios pour offrir des expériences de jeu différenciées de haute qualité qui peuvent se transformer en franchises à succès et atteindre davantage de joueurs en investissant dans de nouvelles propriétés intellectuelles », a déclaré Booty dans l’e-mail. Joe Neate et Jim Horth remplaceront Duncan en tant que co- dirigeants de Rare.

J’ai pu concrétiser ma passion de toujours pour les jeux vidéo et en faire une carrière.

Hartman travaille chez Microsoft depuis plus de trois décennies, commençant comme entrepreneur dans le groupe CD-ROM en 1988. Il a décrit ses années au sein de l’entreprise dans un LinkedIn message annonçant sa retraite à ceux en dehors de Xbox.

Forza Motorsport – Aperçu pratique de septembre 2023

« J’ai pu transformer ma passion de toujours pour les jeux vidéo et en faire une carrière », a déclaré Hartman. « De Age of Empires à Forza Motorsport, j’ai eu la chance de laisser mon empreinte sur de nombreux jeux au fil des décennies, en dirigeant la franchise Forza à travers les 13 versions et en créant deux studios fantastiques en cours de route. »

Il a qualifié son rôle de « meilleur travail chez Microsoft » et s’est dit fier de ce que les studios collectifs ont déjà accompli et de ce qui reste à venir. « Avowed, Clockwork Revolution, Fable, Gears of War E-Day, Microsoft Flight Simulator 2024, South of Midnight et bien d’autres jeux annoncés et encore à annoncer », a déclaré Hartman.

« J’ai tellement d’anticipation et de confiance dans ce que créent tous nos studios et je suis enthousiasmé par ce que ces équipes accompliront avec Craig Duncan à la tête de Xbox Game Studios. »

