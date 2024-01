Le changement de côté de Shashi Tharoor répond au balayage du fauteuil de J Scindia

Shashi Tharoor a signalé les malheurs des aviateurs au cours des dernières semaines

New Delhi:

Dans une réponse cinglante au coup de fauteuil du ministre de l’Aviation civile, Jyotiraditya Scindia, le chef du Congrès, Shashi Tharoor, a déclaré que le chef du BJP avait adopté « l’attitude indifférente du gouvernement Modi envers le public » depuis qu’il avait changé de camp.

M. Scindia, qui a quitté le Congrès en 2020 pour rejoindre le BJP, avait auparavant riposté aux messages de M. Tharoor sur les malheurs des voyageurs au cours des deux dernières semaines en raison de retards de vols et d’autres manquements des compagnies aériennes. Qualifiant le chef du Congrès de « critique de fauteuil », le ministre a déclaré que le partage d’articles de presse « sélectifs » ne compte pas comme de la recherche. Il avait cité des données pour montrer comment le secteur de l’aviation a évolué sous le gouvernement Narendra Modi.

6/6 ma chère @JM_Scindia, il est dommage que, depuis que vous avez changé de camp, vous ayez adopté l’attitude indifférente du gouvernement Modi à l’égard du public. Comme @RahulGandhi dit pendant le #BharatJodoNyayYatra, il est clair que la souffrance du peuple n’est pas la souffrance de ce gouvernement. Des millions… https://t.co/AoJsUDEG1Hpic.twitter.com/2702g5lEGx – Shashi Tharoor (@ShashiTharoor) 18 janvier 2024

M. Tharoor a ajouté ce matin sur X qu’il ne nie pas qu’il y a eu de la croissance, mais qu’il souligne les « lacunes évidentes » dans la planification du gouvernement et son incapacité à s’attaquer de manière proactive aux problèmes prévisibles.

S’intéressant au passage de M. Scindia au BJP, il a déclaré : « Mon cher @JM_Scindia, c’est dommage que depuis que vous avez changé de camp, vous ayez adopté l’attitude indifférente du gouvernement Modi envers le public. Comme @RahulGandhi l’a dit lors du #BharatJodoNyayYatra, il est clair la souffrance du peuple n’est pas la souffrance de ce gouvernement. »

“Des millions de dollars de valeur économique sont perdus, des milliers de vies sont perturbées et des milliers de personnes sont incapables de vaquer à leurs occupations quotidiennes pendant cette période des fêtes – et tout ce que le ministre peut faire, c’est se lancer dans des injures”, a ajouté M. Tharoor.

Il a déclaré qu’il ne nie pas qu’il y a eu « une certaine croissance » et qu’il ne blâme pas le gouvernement pour les conditions de brouillard dense qui ont paralysé les services aériens, en particulier dans le nord de l’Inde. “Je souligne qu’il existe un certain nombre de lacunes évidentes dans la planification du gouvernement et dans son incapacité à prendre des mesures proactives face à des problèmes qui auraient facilement pu être anticipés”, a-t-il déclaré.

Répondant aux moqueries du fauteuil du ministre, il a déclaré : « L’honorable ministre serait mieux servi en déplaçant son attention de mon fauteuil et de mes chercheurs assidus vers l’agonie des passagers. Peut-être qu’il trouverait alors le temps de réparer la myriade de problèmes. incompétences, manque absolu de préparation et lacunes flagrantes dans le fonctionnement de son ministère.

Plus tôt, M. Tharoor s’était demandé pourquoi l’aéroport de Delhi n’était pas préparé longtemps à l’avance aux conditions de brouillard prévisibles en hiver. En réponse, M. Scindia a expliqué comment les exercices de contrôle de la pollution avaient retardé les travaux et a également déclaré que des mesures correctives étaient prises pour tout laxisme de la part des compagnies aériennes.

Les services de transport aérien et les transporteurs aériens ont fait l’actualité pour de mauvaises raisons au cours des dernières semaines. Outre les centaines de vols annulés ou retardés chaque jour, des lacunes dans la communication rapide et transparente avec les passagers et d’autres services sont également apparues.

Dans un cas, un vol d’Air India a été retardé de 17 heures et des passagers ont été vus en train de prendre leurs repas sur le tarmac. Autre surprise, un passager a été enfermé dans les toilettes d’un avion SpiceJet pendant toute la durée d’un vol Mumbai-Bengaluru.

Dans certains cas, la colère des passagers face aux retards a conduit à des incidents malheureux. Un pilote d’IndiGo a été agressé par un passager alors qu’il annonçait un retard. Sur les réseaux sociaux, de nombreux utilisateurs, y compris des personnalités publiques, ont signalé la médiocrité des services fournis par les transporteurs aériens, malgré le prix élevé des billets.