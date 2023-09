Le changement de bouton latéral de WatchOS 10 a presque ruiné mon Apple Watch

J’étais ravi de bénéficier de nombreuses nouvelles fonctionnalités de l’Apple Watch après avoir téléchargé WatchOS 10. Mais au lieu de célébrer les nouveaux widgets et cadrans de montre, j’ai découvert qu’Apple avait apporté un changement majeur qui rendait ma première génération Apple Watch SE presque inutile.

Après avoir téléchargé WatchOS 10, un didacticiel est apparu sur l’écran du SE qui m’a obligé à appuyer deux fois sur le bouton latéral, que j’utilise rarement. Cependant, lorsque j’ai essayé de cliquer deux fois dessus, rien ne s’est produit. Le bouton ne semblait pas bouger et l’écran ne reconnaissait pas mes pressions. J’ai tenté de quitter le didacticiel en appuyant plusieurs fois sur la Digital Crown, mais le message est resté obstinément à l’écran. J’ai tenté d’appuyer à nouveau deux fois, en vain.

C’est à ce moment-là que j’ai réalisé que mon Apple Watch était cassée. Le bouton latéral était coincé. Et il est possible qu’il soit en panne depuis des mois.

Mais jusqu’à ce que ce changement arrive avec WatchOS 10, je n’avais même pas besoin d’utiliser le bouton latéral pour accéder à tout ce que je voulais sur l’Apple Watch. Pourquoi est-ce qu’avec une seule mise à jour, je suis passé d’un sentiment de parfaitement satisfait du fonctionnement de mon Apple Watch à un sentiment soudain de ruine ? Et j’imagine que pour les personnes qui disposent autrement d’une montre fonctionnelle, ce changement pourrait perturber les habitudes établies.

Le bouton latéral de mon Apple Watch SE qui ne fonctionne plus. Mike Sorrentino/CNET

Qu’est-ce que le bouton latéral de l’Apple Watch et pourquoi est-il important ?

Le bouton latéral de l’Apple Watch – à ne pas confondre avec le bouton Action du Apple Watch Ultra et Ultra2 — est à côté de la Digital Crown. Il est facile de le rater car il affleure le côté. Le bouton a eu deux objectifs au fil des ans, dont je n’ai jamais eu besoin. Vous pouvez appuyer dessus une fois pour basculer entre les applications ou appuyer et maintenir le bouton enfoncé pour éteindre la montre.

Même si la fonction prévue précédemment était une bonne idée, le fait est qu’au-delà du suivi de l’entraînement, je ne passe pas régulièrement d’une application à l’autre. Le plus multitâche que j’ai jamais fait sur l’Apple Watch est peut-être de répondre à une notification texte tout en basculant entre les directions GPS ou les commandes musicales – tout ce que l’Apple Watch elle-même utilisait sans menu multitâche dédié. Dans les rares occasions où j’ai complètement éteint l’Apple Watch, j’ai utilisé le menu des paramètres.

Mais avec WatchOS 10, Apple a déplacé le centre de contrôle vers le bouton latéral, et il n’existe actuellement aucun moyen de le remapper sur autre chose. Le centre de contrôle regorge d’outils rapides que j’utilise tout le temps, tels que Ne pas déranger, le mode Avion et le mode Théâtre. Auparavant, vous accédiez au Centre de contrôle en faisant glisser votre doigt depuis le bas de l’écran. Mais dans WatchOS 10, ce geste a été déplacé vers la nouvelle liste de widgets Smart Stacks. Ce sont des outils essentiels lorsque j’ai besoin de faire taire mon téléphone avant d’aller au cinéma ou de monter à bord d’un avion. Mais WatchOS 10 change cela et les déplace vers le bouton latéral, qui sur mon SE était cassé. En d’autres termes, mon Apple Watch n’a pu accéder à aucun d’entre eux.

Je ne suis pas le seul à critiquer les modifications apportées aux boutons latéraux de WatchOS 10, et j’ai contacté Apple pour lui demander des commentaires sur ce bouton. L’été dernier Mark Gurman de Bloomberg a remarqué le changement dans la version bêta de WatchOS 10 et l’a décrit comme Apple « gaspillant un bouton » alors que le bouton latéral pouvait à la place assumer une fonction personnalisée.

Mark Gurman de Bloomberg sur le bouton latéral de l’Apple Watch. Capture d’écran de Twitter/X

Au cours de mes recherches pour cette histoire, je suis tombé sur d’autres publications sur les réseaux sociaux de personnes découvrant que le bouton latéralla nouvelle fonctionnalité de n’avait pas de sens pour le centre de contrôle. Il y avait d’autres personnes qui n’avaient pas non plus besoin du bouton latéral, mais qui le sont maintenant. obligé de l’ajouter à leur routine.

Capture d’écran de Twitter/X

Capture d’écran de Twitter/X

Capture d’écran de Twitter/X

En déplaçant le centre de contrôle vers le bouton latéral, Apple a pu réaffecter ce que fait le balayage vers le haut depuis le bas de l’écran. Dans WatchOS 10, un balayage vers le haut sur l’écran tactile ou un balayage vers le haut sur la couronne numérique vous permet d’accéder à une nouvelle liste Smart Stack remplie de widgets. Mais Apple aurait pu attribuer la liste Smart Stack uniquement à la couronne, permettant au Control Center de rester disponible d’un simple glissement sur l’écran.

Ce qu’Apple devrait faire avec le bouton latéral

J’espère que les futures mises à jour de WatchOS amélioreront le bouton latéral. Il s’agit entièrement d’un choix logiciel qui le limite à l’accès au Control Center. Ce serait fantastique si Apple pouvait en faire une fonctionnalité personnalisable comme le bouton d’action disponible sur l’Apple Watch Ultra 2 à 799 $.

Bien que j’utilise déjà des complications d’affichage pour un accès rapide au suivi de l’entraînement, ce serait excellent si je pouvais appuyer sur un bouton pour démarrer un entraînement. Pour l’instant, il semble qu’Apple limite cette commodité aux appareils haut de gamme comme l’Ultra et l’Ultra 2. Par exemple, sur l’Ultra 2, vous pouvez programmer Raccourcis vers le bouton Actionqui permettent un certain nombre de possibilités personnalisables.

L’Apple Watch série 9. Lisa Eadicicco/CNET

J’ai remplacé mon Apple Watch pour pouvoir utiliser le bouton latéral, mais j’ai eu de la chance…

Mon Apple Watch est toujours couverte par un plan AppleCare, mais uniquement parce que j’ai payé pour la prolonger au-delà de deux ans. Mon plan AppleCare initial de 59 $ sur deux ans a expiré en juin, mais j’essaie de profiter de quatre ans de mon Apple Watch avant de la remplacer. J’ai décidé de payer 2,71 $ par mois pour maintenir AppleCare. Cet investissement de 70 $ a porté ses fruits, car sans ce plan, un remplacement hors garantie de mon Apple Watch SE aurait coûté 249 $, soit essentiellement le coût d’une nouvelle montre. Au lieu de cela, je n’ai rien payé de plus puisque cela comptait comme un dysfonctionnement de l’équipement couvert par AppleCare.

Mais Apple n’offre pas beaucoup de flexibilité en ce qui concerne les réparations Apple Watch. Mon collègue David Lumb a découvert que son Apple Watch Series 5 n’était pas réparable lorsque plusieurs capteurs à l’intérieur ont été endommagés après quatre ans d’utilisation régulière. Cependant, Apple lui a indiqué un coût de réparation de 390 $, taxes et frais compris, afin de remplacer l’assemblage interne de sa montre, ce qui est très proche du coût d’achat d’une nouvelle Apple Watch Series 9. Au lieu de cela, il utilise désormais la montre sans le suivi de la condition physique. présente ces capteurs fournis, car remplacer la montre à ce prix n’a pas de sens.

Lors de mes appels avec le support client Apple, le représentant à qui j’ai parlé a noté que contrairement à l’iPhone – qui peut être réparé dans les magasins Apple avec des coûts de réparation variables en fonction des dommages – la plupart des réparations d’Apple Watch sont plus compliquées et nécessitent une réparation complète. Remplacement de l’Apple Watch. La seule exception concerne les échanges de batterie Apple Watch.

Grâce à AppleCare, j’ai pu obtenir une montre de remplacement deux jours plus tard en utilisant Service de remplacement express d’Apple. J’ai envoyé mon Apple Watch cassée par la poste en utilisant la même boîte dans laquelle le remplacement est arrivé. Mais si je n’avais pas AppleCare et que j’étais confronté au coût de remplacement de 249 $, je serais plutôt en colère qu’il n’y ait pas de prix moins cher à réparer. un bouton.

C’est tout à fait bien d’éviter WatchOS 10, et j’aurais probablement dû l’ignorer

Ce n’est pas la première fois que je rencontre des problèmes avec une mise à jour logicielle Apple liée au Control Center. En 2016, j’ai intentionnellement ignoré la mise à jour de mon iPhone SE à iOS 10 parce que je n’aimais pas la façon dont Apple faisait du Control Center un désordre alambiqué qui nécessitait de faire défiler différentes pages pour obtenir tous les outils nécessaires. Ces problèmes ont été résolus un an plus tard dans iOS 11, mais jusque-là, j’ignorais obstinément toutes les invites de mise à jour d’Apple. Cependant, ces dernières années, Apple n’a pas obligé ses utilisateurs à télécharger ces mises à jour logicielles majeures et continue de fournir d’importantes mises à jour de sécurité aux appareils qui n’ont pas encore été mis à jour vers WatchOS 10.

Si j’avais su que l’utilisation de WatchOS 10 nécessiterait un remplacement complet de l’Apple Watch, j’aurais retardé le plus longtemps possible le téléchargement de la mise à jour. Malheureusement, il n’y a pas d’option pour revenir à WatchOS 9 après avoir effectué la mise à jour vers 10. Bien que je sois heureux d’avoir pu remplacer l’appareil gratuitement pour atténuer le problème, j’espère que la prochaine mise à jour logicielle d’Apple apportera de meilleures options de personnalisation afin que ses clients peuvent naviguer dans les fonctionnalités de la montre comme nous le souhaitons.