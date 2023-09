Le changement climatique : « un avenir dystopique est déjà là », selon le chef des droits de l’homme de l’ONU

Le changement climatique provoque des situations d’urgence en matière de droits de l’homme dans de nombreux pays, a déclaré le chef des droits de l’homme de l’ONU, Volker Turk.

Turk a déclaré que le changement climatique plonge des millions de personnes dans la famine.

Turk s’exprimait après la réunion du G20, au cours de laquelle les pays ont soutenu le triplement de la capacité d’énergie renouvelable d’ici 2030.

Pour des informations et des analyses sur le changement climatique, rendez-vous sur News24 L’avenir climatique.

Le changement climatique déclenche des urgences en matière de droits de l’homme dans de nombreux pays, a déclaré lundi le chef des droits de l’homme de l’ONU, dénonçant la désinformation généralisée semant le chaos et la confusion pour nier cette réalité.

S’exprimant devant le Conseil des droits de l’homme des Nations Unies, Volker Turk a cité des exemples récents de « l’horreur environnementale qu’est notre crise planétaire mondiale », notamment à Bassorah, en Irak, où « la sécheresse, la chaleur accablante, la pollution extrême et l’épuisement rapide des approvisionnements en produits frais » l’eau créent des paysages arides de décombres et de poussière ».

« Cette spirale de dégâts constitue une urgence en matière de droits de l’homme en Irak et dans de nombreux autres pays », a-t-il déclaré dans son discours d’ouverture de la 54e session du Conseil à Genève.

« Le changement climatique pousse des millions de personnes dans la famine. Il détruit les espoirs, les opportunités, les maisons et les vies. Ces derniers mois, les avertissements urgents sont devenus encore et encore des réalités mortelles partout dans le monde », a déclaré Turk.

« Nous n’avons pas besoin de plus d’avertissements. L’avenir dystopique est déjà là. Nous avons besoin d’une action urgente maintenant. »

Il s’exprimait après que le G20 de ce week-end ait soutenu l’objectif de tripler la capacité d’énergie renouvelable d’ici 2030, mais n’a pas réussi à s’engager sur une élimination progressive des combustibles fossiles.

LIRE | L’ONU annonce une « panne climatique » après une chaleur estivale record

A l’heure où les ravages du changement climatique contraignent de plus en plus de personnes à quitter leur foyer, le Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme s’est dit « choqué par la nonchalance » constatée face à l’augmentation du nombre de décès de migrants.

« Il est évident que beaucoup plus de migrants et de réfugiés meurent sans que l’on s’en aperçoive », a-t-il déclaré.

Il a souligné que « plus de 2 300 personnes ont été tuées ou portées disparues en Méditerranée cette année, y compris la perte de plus de 600 vies humaines dans un seul naufrage au large de la Grèce en juin ».

Il a également souligné les décès de migrants dans la Manche, dans le golfe du Bengale, dans les Caraïbes et le long de la frontière américano-mexicaine.

Et il a souligné les décès de migrants à « la frontière du Royaume d’Arabie Saoudite, où mon bureau demande des éclaircissements urgents sur les allégations de meurtres et de mauvais traitements ».

Bulletin Hebdomadaire Hebdomadaire sur l’avenir climatique Un aperçu des défis et des opportunités de la crise climatique, car elle change le monde que nous connaissons. S’inscrire

L’organisation Human Rights Watch, basée à New York, a déclaré le mois dernier que les gardes-frontières saoudiens avaient tiré « comme la pluie » sur les Éthiopiens qui tentaient de rejoindre l’Arabie saoudite depuis le Yémen.

Face à ces énormes problèmes auxquels le monde est confronté, Turk a dénoncé la « politique de la tromperie ».

« Aidé par les nouvelles technologies, les mensonges et la désinformation sont produits en masse pour semer le chaos, semer la confusion et, finalement, nier la réalité et garantir qu’aucune mesure ne soit prise qui pourrait mettre en danger les intérêts des élites bien établies », a-t-il déclaré.

« Le cas le plus évident est le changement climatique. »