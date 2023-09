Le changement climatique teste les limites des infrastructures de la ville

Vendredi, une violente tempête a déversé plus de 7 pouces de pluie en moins de 24 heures sur certaines parties de la ville de New York, transformant les rues en rivières rapides et interrompant les déplacements en métro alors que l’eau tombait en cascade dans les stations de transport souterraines.

La tempête, qui a frappé deux ans seulement après les inondations causées par les restes de l’ouragan Ida, a frappé cinq arrondissements et tué au moins 13 personnes dans la ville, a mis à nu la vulnérabilité des infrastructures vieillissantes de la Big Apple aux événements météorologiques extrêmes intensifiés par le changement climatique. . Et plus d’une décennie après que l’ouragan Sandy ait forcé les autorités à repenser la signification de la résilience climatique à New York, il semble qu’il reste encore beaucoup à faire.

De fortes précipitations allant jusqu’à 2,5 pouces par heure ont été signalées dans certains des endroits les plus durement touchés. Un certain nombre de routes ont été fermées, des voitures ont été submergées et plusieurs bus urbains ont été bloqués à la suite d’inondations soudaines. Les métros, les lignes ferroviaires régionales et les transports aériens ont été suspendus ou fortement retardés, et au moins une école de Brooklyn a été évacuée pendant la tempête.

« La réalité à laquelle les dirigeants municipaux sont confrontés, y compris dans des endroits comme New York, est que le climat devient de plus en plus extrême, plus imprévisible et nécessite davantage d’investissements », a déclaré Joseph Kane, chercheur en infrastructures au Brookings Institute, un groupe de réflexion à but non lucratif. « Habituellement, c’est trop peu, trop tard. »

Steve Bowen, directeur scientifique de Gallagher Re, un courtier mondial de réassurance, a déclaré que des événements météorologiques extrêmes comme celui-ci révèlent la rapidité avec laquelle les risques évoluent dans des villes comme New York, à mesure que le changement climatique intensifie les précipitations et que les infrastructures existantes s’effondrent.

Une atmosphère plus chaude peut retenir – et fournir – plus d’humidité, ce qui peut rendre les tempêtes plus intenses, a déclaré Bowen.

« En fin de compte, nous avons des infrastructures à New York, des infrastructures partout aux États-Unis et franchement dans de très nombreuses régions du monde qui ne sont tout simplement pas capables de résister au climat que nous connaissons aujourd’hui et certainement pas au climat que nous connaissons aujourd’hui. est encore à venir dans le futur », a déclaré Bowen.

Environ 23 millions de personnes à New York, au New Jersey et au Connecticut étaient sous surveillance contre les inondations vendredi. La gouverneure de New York, Kathy Hochul, a déclaré l’état d’urgence pour la ville de New York, Long Island et la vallée de l’Hudson, qualifiant la tempête de « pluie mettant la vie en danger ».

Le maire de la ville de New York, Eric Adams, qui a également décrété l’état d’urgence, a été confronté à des réactions négatives pour sa lenteur à s’adresser au public et pour ne pas avoir fait assez tôt pour avertir les habitants de la gravité de la situation.

Zachary Iscol, commissaire à la gestion des urgences de la ville de New York, a déclaré que vendredi était le jour le plus humide de la ville depuis l’ouragan Ida.

L’ouragan Sandy, en octobre 2012, était censé être un signal d’alarme pour les autorités new-yorkaises concernant les risques climatiques et météorologiques.

Sandy a touché terre sous la forme d’un cyclone post-tropical près d’Atlantic City et a provoqué une onde de tempête catastrophique le long de la côte de New York et du New Jersey. La tempête a coupé l’électricité à 2 millions de New-Yorkais et tué 43 habitants de la ville. selon le bureau du contrôleur de la ville. Près de 70 000 logements ont été endommagés ou détruits. La tempête a causé environ 19 milliards de dollars de dégâts à la ville de New York.

Depuis, peu de progrès ont été réalisés pour durcir New York aux risques climatiques, selon le bureau du contrôleur de la ville.

« Près d’une décennie après la super tempête Sandy et six mois après l’ouragan Ida, nous n’avons pas fait assez pour nous préparer aux futures tempêtes », a déclaré Louise Yeung, la responsable du climat du contrôleur, au conseil municipal en avril 2022. « Pendant ce temps, nos décennies d’existence les infrastructures continuent de vieillir.

Les fortes pluies comme celle que nous connaissons aujourd’hui deviennent notre nouvelle norme à mesure que le changement climatique s’intensifie. Louise Yeung, directrice du climat du bureau du contrôleur de la ville de New York

Un rapport du bureau du contrôleur a révélé que la ville n’avait dépensé que 73 % des 15 milliards de dollars de subventions fédérales accordées à la ville après l’ouragan Sandy en juin 2022. La plupart des contributions en capital de la ville aux projets de résilience étaient restées inutilisées.

Les progrès ont été « laborieux », indique le rapport.

Ces inondations soudaines et l’ouragan Ida ont ajouté de nouvelles préoccupations, a déclaré Yeung dans une interview. La plupart des investissements réalisés par la ville après l’ouragan Sandy – comme la construction de murs anti-inondation, de bermes et de digues – sont destinés à gérer les inondations côtières et l’élévation du niveau de la mer, et non les précipitations extrêmes.

« Les fortes pluies comme celle que nous observons aujourd’hui deviennent notre nouvelle norme à mesure que le changement climatique s’intensifie », a déclaré Yeung, ajoutant qu’il s’agit d’un problème qui nécessite différents investissements, comme l’expansion des infrastructures vertes, la modernisation du système d’égouts pluviaux et l’investissement dans de meilleurs systèmes de gestion en temps réel. communication d’urgence préparée pour des crues soudaines localisées.

« Nous ne réparons pas les choses au rythme où notre climat évolue et cela va continuer à être un défi à chaque fois que nous aurons une de ces tempêtes de pluie ou un de ces ouragans », a déclaré Yeung dans une interview.

Lors de l’ouragan Ida, 11 personnes sont mortes après que des crues soudaines les ont submergées et piégées dans leurs appartements en sous-sol, dont la plupart ne sont pas des résidences légales ou ne sont pas connues de la ville. Le bureau du contrôleur a découvert que des dizaines de milliers de sous-sols risquaient d’être inondés et a suggéré à la ville d’enregistrer les habitations en sous-sol, d’exiger des inspections de sécurité et de prendre des mesures pour protéger les occupants, comme l’installation de vannes empêchant les eaux d’égout de remonter dans les caves.

Mona Hemmati, chercheuse postdoctorale à la Columbia Climate School de New York, a déclaré que la tempête rappelle les vulnérabilités auxquelles sont confrontées les communautés côtières et comment ces vulnérabilités sont aggravées par le changement climatique.

Dans les villes densément peuplées comme New York, les risques d’inondation sont accrus en raison de l’environnement bâti et du manque d’espaces verts.

« Il existe d’énormes quantités de surfaces imperméables dans les zones fortement urbanisées, ce qui signifie que l’eau ne peut pas s’infiltrer sous terre, ce qui crée beaucoup de ruissellement et d’inondations urbaines », a-t-elle expliqué.

Hemmati a ajouté que les systèmes de gestion des eaux pluviales de la ville sont obsolètes et n’ont pas été conçus pour gérer le niveau de ruissellement qui est désormais une réalité.

Mais Hemmati a déclaré que la ville méritait un certain mérite pour avoir donné la priorité à la résilience climatique dans ses efforts de reconstruction après la tempête Sandy, qui comprenaient la modernisation des vannes, la fortification des rivages et le développement de modèles à l’échelle de la ville pour étudier les débits de ruissellement dans différents scénarios climatiques. D’autres projets d’infrastructure, tels que le renforcement des barrières anti-tempête et le système de métro de la ville, prendront plus de temps et d’argent.

« Je ne pense pas que tous les problèmes pourront être résolus en seulement quelques années, mais la situation s’améliore », a-t-elle déclaré. « C’est la bonne voie, mais ce n’est certainement pas suffisant. »

Hemmati a déclaré qu’en plus des efforts étatiques et locaux, les membres du public peuvent également contribuer au renforcement de la résilience climatique dans leurs communautés.

« Les problèmes climatiques ne surviennent pas uniquement au niveau gouvernemental », a-t-elle déclaré. « Avec tous ces dangers – précipitations, inondations, incendies de forêt, chaleur extrême – les gens devraient s’informer sur les risques. »

Bowen, de Gallagher Re, a déclaré que la plupart des New-Yorkais ne souscrivent pas d’assurance contre les inondations sur leurs propriétés, ce qui met leurs communautés en danger.

« Je suppose que lorsque nous commencerons à constater une partie des dégâts totaux qui en résulteront, une partie importante finira par ne plus être assurée », a déclaré Bowen. « Ce ne sont que les dernières données indiquant que quelque chose va devoir changer. »

Et la fermeture potentielle du gouvernement, si elle se prolonge, pourrait présenter des défis alors que les New-Yorkais tentent de se remettre sur pied.

L’autorisation du Programme national d’assurance contre les inondations deviendra caduque le 1er octobre, à moins que le Congrès n’agisse avant cette date. Cette déchéance limitera la capacité du programme à emprunter auprès du Trésor américain pour payer les sinistres après une inondation. Le programme paiera les réclamations à partir de ses réserves jusqu’à ce qu’il soit à court d’argent ou que le Congrès agisse, selon le service de recherche du Congrès.

La majorité des employés de l’Agence fédérale de gestion des urgences sont susceptible d’être exempté de l’arrêtmais d’autres fonctions fondamentales du gouvernement fédéral pourraient être ralenties.