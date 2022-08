Le changement climatique signifie que l’Alberta pourrait voir plus de gros épisodes de grêle à l’avenir. Voici pourquoi

CBC Alberta et Saskatchewan se sont associés pour une nouvelle série pilote sur le temps et les changements climatiques dans les Prairies. La météorologue Christy Climenhaga apportera sa voix experte à la conversation pour aider à expliquer les phénomènes météorologiques et le changement climatique et leur impact sur la vie quotidienne.

Le sud de l’Alberta a été à la hauteur de son surnom de “ruelle de la grêle” du Canada cette semaine lorsqu’un orage intense a fait tomber de la grêle de la taille de balles molles, brisant des fenêtres et bosselant les toits de dizaines de véhicules sur le QEII près de Red Deer lundi.

Et bien que de gros épisodes de grêle ne soient pas rares dans la province, les experts préviennent que de violentes tempêtes produisant de la grosse grêle pourraient se produire plus fréquemment en raison du changement climatique.

Mais comment la grêle devient-elle si grosse et pourquoi ce genre de tempêtes est-il plus probable à l’avenir ?

Orages supercellulaires et grêlons

La grêle peut se produire dans de nombreux types d’orages différents, mais ils ont besoin de conditions spécifiques pour se développer.

La grêle se forme lorsque des gouttelettes d’eau sont soulevées haut dans le ciel par des courants ascendants associés à de forts orages.

Lorsqu’ils sont soulevés suffisamment haut, ils gèlent et grossissent à mesure qu’ils entrent en collision avec plus de gouttelettes.

Lorsqu’ils deviennent suffisamment gros et lourds pour que les courants ascendants de l’orage ne puissent pas le supporter, ils tombent. Plus la grêle reste longtemps dans cette partie froide du nuage d’orage, plus elle grossira.

Jesse Wagar, météorologue à Environnement et Changement climatique Canada, dit que pour ces très gros grêlons, il faut plus qu’un orage typique.

“Ces orages qui ont produit cette grêle significativement importante, ce sont des orages supercellulaires, qui sont nécessaires pour que la grêle atteigne la taille qu’ils ont atteinte”, a déclaré Wagar.

Les orages supercellulaires ont ce qu’on appelle un mésocyclone dans le nuage d’orage.

Les orages supercellulaires ont de forts courants ascendants qui contribuent à créer une plus grande grêle. (Kelly Delay)

C’est un puissant courant ascendant rotatif qui permet aux grêlons de rester en l’air plus longtemps et de grossir.

Wagar dit qu’outre la puissance de l’orage, des choses comme l’humidité aux niveaux inférieurs et moyens de l’atmosphère et les niveaux de congélation, ou la hauteur à laquelle vous devez aller pour que les températures approchent de zéro, sont également des éléments importants.

Wagar dit qu’une fois que le grêlon commence à tomber et passe dans la partie inférieure du nuage, il commence à fondre.

“Plus la pierre est grosse, moins elle est susceptible de fondre une fois qu’elle descend plus bas dans l’atmosphère.”

Pourquoi l’Alberta est-elle la cible de la grêle?

La géographie de l’Alberta en fait un endroit de choix pour la formation et la chute de la grêle.

“Pour obtenir des supercellules, vous avez besoin d’un certain régime de vent pour faire tourner ces tempêtes, ce que les montagnes aideront à faire”, explique Wagar.

“Nous sommes dans l’allée de grêle le long des contreforts.”

Des altitudes plus élevées des contreforts signifieront une distance plus courte pour que la grêle tombe en dessous de ce niveau de congélation, ce qui peut réduire la fonte des petites pierres.

Cette période de l’année peut également créer la tempête parfaite avec beaucoup de chaleur et d’humidité pour créer suffisamment d’énergie pour supporter ces tempêtes.

Wagar dit que les cultures matures peuvent également aider à pomper l’humidité dans la partie inférieure de l’atmosphère par la transpiration et l’évaporation.

Elle dit que tous ces éléments se réunissent pour fournir l’environnement parfait pour ces tempêtes très dangereuses avec une très grosse grêle.

Une tempête de grêle à Calgary en 2020 avec de la grêle de la taille d’un dollar et d’un dollar a fini par être l’une des catastrophes naturelles les plus coûteuses de l’histoire du Canada, endommageant au moins 70 000 maisons et véhicules et détruisant des cultures entières. La facture des dommages a été fixée à environ 1,2 milliard de dollars.

Une tempête de grêle à Calgary le 14 juin 2020 a causé près de 1,2 milliard de dollars en dommages assurés. (Jeff McIntosh/La Presse Canadienne)

Quelle est la place du changement climatique ?

Comme pour de nombreux types de phénomènes météorologiques, le changement climatique affecte la formation de grêle.

Julian Brimelow est le directeur exécutif du Northern Hail Project de l’Université Western. Il a étudié les épisodes de grêle et leur évolution en Amérique du Nord.

“Il y a des indications du monde entier que dans certaines régions, la fréquence des grosses grêles augmente, même si peut-être que le nombre de jours de grêle diminue”, a-t-il déclaré.

“Notre recherche de modélisation suggère que, sur l’allée de grêle, le nombre de gros épisodes de grêle et la taille moyenne de la grêle pendant les épisodes de grêle pourraient augmenter à l’avenir.”

Brimelow dit qu’il y a un certain nombre de raisons à ces changements.

D’abord avec une atmosphère plus chaude, la plus petite grêle pourrait fondre avant de toucher le sol. Cela signifie peut-être moins de jours avec des épisodes de grêle au cours d’une année.

“Ce qui n’est pas si intuitif, c’est que nous allons avoir plus d’événements avec de la très grosse grêle, et c’est parce que ces gros grêlons tombent si vite”, dit-il.

“Il leur reste donc très peu de temps pour faire l’expérience de la fonte, vous savez, car ils tombent à plus de 100 kilomètres à l’heure.”

Un gros grêlon s’est accumulé au nord-ouest de Markerville, en Alberta, lundi. (Projet de grêle du nord)

Un autre facteur a à voir avec les niveaux d’humidité dans notre atmosphère qui se réchauffe.

Brimelow dit que l’air plus chaud peut contenir plus d’humidité que l’air plus frais. Donc, avec nos étés plus chauds et plus d’humidité disponible à des niveaux inférieurs de l’atmosphère, cela signifie qu’il pourrait y avoir plus de carburant pour ces orages qui produisent de la grosse grêle.

“Il alimente les forts courants ascendants des tempêtes estivales qui font pousser ces gros grêlons, car vous devez maintenir les particules ou la grêle en suspension dans le courant ascendant assez longtemps pour qu’elles se développent.”

Selon Brimelow, grâce à ses études, ce changement de fréquence des épisodes de grêle a été documenté, mais des observations fiables ont toujours été difficiles à obtenir.

Il dit que les modèles météorologiques fournissent une connexion plus claire et que ses recherches sont un point de départ pour plus à mesure que la technologie continue de progresser.

“Computationnellement [modelling thunderstorms] est très cher et prend beaucoup de temps. Mais nous prévoyons qu’à mesure que la puissance de calcul augmentera, nous serons en mesure de le faire.”

