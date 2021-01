La fumée plane au-dessus de la forêt au milieu de l’incendie du complexe d’août en septembre. (Mike McMillan / USFS)

Alors que la nation fait face au drame tragique des derniers jours au pouvoir du président Trump et que le monde est sous un assaut qui dure depuis maintenant un an par un virus, la Terre continue d’évoluer vers un environnement dangereusement inhospitalier. Et c’est notre faute collective.

Cette dernière année a été, pour l’essentiel, dans un lien statistique avec 2016 pour la plus chaude jamais enregistrée, avec des températures entraînées à la hausse par les effets de réchauffement des activités humaines qui crachent du carbone et d’autres composés à effet de serre dans l’atmosphère.

Les températures ont dépassé les 100 degrés, de tous les endroits, en Sibérie, établissant un record pour le nord du cercle polaire arctique. Les incendies de forêt dus au changement climatique ont brûlé la surface de la Terre de l’Australie à l’Ouest américain – l’incendie du complexe d’août dans le nord de la Californie est devenu le premier de l’État à brûler plus d’un million d’acres – dans l’Arctique, ajoutant encore plus de gaz à effet de serre à l’atmosphère. .

Il est révélateur, selon certains climatologues, que les 10 années les plus chaudes jamais enregistrées se soient produites depuis 2005 – y compris chacune des sept dernières années – ce qui suggère un rythme régulier à la hausse qui pourrait pousser la température mondiale moyenne à 1,5 degré Celsius au-dessus des niveaux préindustriels. dans la décennie. C’est notamment le niveau auquel les scientifiques pensent que la nature aura des conséquences encore plus désastreuses que ce que nous vivons déjà.

Alors, que fait le monde à ce sujet? Presque rien à des niveaux suffisants pour résoudre le problème. Une partie du frein a été l’opposition abjecte de l’administration Trump aux efforts visant à réduire notre production et notre utilisation de combustibles fossiles, une politique immorale et arrogante de donner la priorité aux profits à court terme (et à court terme) au-dessus de la santé de la planète et de tout ce qui vit. dessus.

Mais d’autres pays ont également tardé à agir, ce que nous espérons changer avec l’engagement du président élu Joe Biden de faire à nouveau des États-Unis un leader mondial. Il a déjà nommé John F. Kerry qui, en tant que secrétaire d’État de l’administration Obama, a joué un rôle déterminant dans la conclusion de l’accord de Paris de 2015 sur la lutte contre le changement climatique, en tant qu’envoyé international sur la question, et crée un bureau à la Maison Blanche pour lutter contre le changement climatique. au niveau national, dirigé par Gina McCarthy, chef de l’Agence de protection de l’environnement d’Obama. Tous deux travailleront dans le cadre de l’ambitieux programme de lutte contre le changement climatique de Biden.

Comme le montre le rapport annuel des Nations Unies sur les écarts d’adaptation publié jeudi, les nations ont un long chemin à parcourir. Le rapport a constaté que si près de trois pays sur quatre reconnaissent la nécessité d’une action directe et concertée pour s’adapter aux changements déjà en cours, peu ont en fait élaboré des plans suffisants pour y remédier, et le financement annuel mondial par les pays riches pour aider les pays sous-développés est moins de la moitié de ce qui est nécessaire.

Cela faisait suite aux rapports annuels des Nations Unies publiés en décembre qui révélaient des inadéquations tout aussi pénibles entre le besoin des nations individuelles de réduire leurs émissions et la réalité. Même si les pays tiennent les promesses qu’ils ont faites dans le cadre de l’accord de Paris, la température mondiale moyenne augmenterait encore d’ici la fin du siècle à 3,2 degrés Celsius au-dessus des niveaux préindustriels. Les nations du monde devraient tripler les réductions promises des émissions de carbone pour atteindre l’objectif de Paris de 2 degrés, et quintupler les réductions pour atteindre l’objectif inférieur préféré de 1,5 degré.

Au lieu de cela, alors que les nations doivent réduire la production de combustibles fossiles d’environ 6% par an jusqu’en 2030 pour atteindre les objectifs de Paris, «les pays planifient et projettent plutôt une augmentation annuelle moyenne de 2%». Nous allons clairement dans la mauvaise direction, avec des résultats désastreux en perspective.

Il est difficile de dire si les larges contours du plan climatique de Biden nous mèneront là où nous devons être, d’autant plus que des dépenses et des investissements agressifs nécessiteront la coopération du Congrès. Même si Trump sera bientôt parti, sa coterie de négationnistes du changement climatique reste à la Chambre et au Sénat, et nous pouvons nous attendre à ce que les républicains qui ont passé les quatre dernières années à adopter des dépenses déficitaires comme les démocrates du New Deal s’inquiètent soudainement du compte courant à découvert du pays. .

S’adapter aux réalités du changement climatique coûtera cher, mais ne pas y faire face de front et de manière aussi unifiée que possible mettra des vies en danger, perturbera les chaînes alimentaires et les biosphères, propulsera encore plus de migrations de réfugiés climatiques et déstabilisera potentiellement les gouvernements. Le monde ne peut pas se le permettre.

Cette histoire a été initialement publiée dans le Los Angeles Times.