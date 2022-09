Le changement climatique rend les ouragans plus fréquents et plus violents, selon les scientifiques | Actualité Climatique

Les scientifiques sont de plus en plus convaincus que le changement climatique rend les phénomènes météorologiques extrêmes plus fréquents et plus graves.

Lorsqu’il s’agit de tempêtes puissantes, telles que Ouragan Ianles impacts se produisent de différentes manières.

Peut-être plus important encore, l’élévation du niveau de la mer signifie que lorsque des ondes de tempête se produisent, elles sont pires.

Une onde de tempête est une élévation du niveau de la mer causée par les changements de vent et de pression atmosphérique qui a un impact particulier sur les terres et les communautés qui y vivent.

En fait, c’est souvent l’onde de tempête qui cause le plus de dégâts lors d’une tempête, comme cela s’est produit lors de l’ouragan Katrina en 2005 et de la super tempête Sandy en 2012.

Alors que l’ouragan Ian continue de ravager la Floride, le gouverneur Ron DeSantis a déjà qualifié les dommages causés à son État par Ouragan Ian “historique” avec plus de deux millions de personnes privées d’électricité et l’étendue réelle des dégâts encore incertaine.

Une planète qui se réchauffe signifie également que le cycle de l’eau s’intensifie.

En termes simples, plus de chaleur signifie plus d’évaporation, ce qui signifie plus d’humidité dans les nuages ​​et donc des précipitations plus intenses.

Nous savons également que les températures des océans augmentent.

Cela peut rendre les ouragans plus puissants car la chaleur de la surface de l’eau transfère de l’énergie à la tempête alors qu’elle se dirige vers la terre.

Il y a aussi une théorie qui suggère changement climatique peut interférer avec les courants atmosphériques qui maintiennent les systèmes de tempête en mouvement.

Bien qu’il n’y ait pas encore de véritable consensus à ce sujet, cela peut signifier que les tempêtes persistent plus longtemps dans les régions touchées et causent plus de dégâts dans le processus.

Image:

L’ouragan Ian a touché terre près de Cayo Costa, dans le sud-ouest de la Floride. Photo : AP/NOAA



