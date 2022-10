Le changement climatique rend la sécheresse estivale 20 fois plus probable

Selon une nouvelle étude, la sécheresse qui s’est étendue sur trois continents cet été – asséchant de grandes parties de l’Europe, des États-Unis et de la Chine – a été rendue 20 fois plus probable par le changement climatique.

La sécheresse a asséché les principaux fleuves, détruit les cultures, déclenché des incendies de forêt, menacé les espèces aquatiques et entraîné des restrictions d’eau en Europe. Il a frappé des endroits déjà en proie à l’assèchement aux États-Unis, comme l’Ouest, mais aussi des endroits où la sécheresse est plus rare, comme le Nord-Est. La Chine vient également de connaître son été le plus sec en 60 ans, laissant à son célèbre fleuve Yangtze la moitié de sa largeur normale.

Les chercheurs de World Weather Attribution, un groupe de scientifiques du monde entier qui étudient le lien entre les conditions météorologiques extrêmes et le changement climatique, affirment que ce type de sécheresse ne se produirait qu’une fois tous les 400 ans dans l’hémisphère Nord si ce n’était du changement climatique d’origine humaine. Maintenant, ils s’attendent à ce que ces conditions se répètent tous les 20 ans, compte tenu du réchauffement climatique.

Les catastrophes écologiques comme la sécheresse généralisée puis les inondations massives au Pakistan sont les “empreintes digitales du changement climatique”, a déclaré Martin van Aalst, climatologue à l’Université de Columbia et co-auteur de l’étude.

« Les impacts sont très clairs pour les gens et frappent durement », a-t-il dit, « pas seulement dans les pays pauvres, comme les inondations au Pakistan…. mais aussi dans certaines des régions les plus riches du monde, comme l’Europe centrale occidentale.

Pour comprendre l’influence du changement climatique sur l’assèchement dans l’hémisphère nord, les scientifiques ont analysé les données météorologiques, les simulations informatiques et l’humidité du sol dans toutes les régions, à l’exclusion des zones tropicales. Ils ont constaté que le changement climatique a rendu les conditions de sol sec beaucoup plus probables au cours des derniers mois.

Cette analyse a été effectuée en utilisant le réchauffement que le climat a déjà connu jusqu’à présent, 1,2 degrés Celsius (2,2 degrés Fahrenheit), mais les climatologues ont averti que le climat se réchaufferait, et les auteurs de l’étude en ont tenu compte.

Avec un réchauffement supplémentaire de 0,8 degrés Celsius, ce type de sécheresse se produira une fois tous les 10 ans en Europe centrale occidentale et chaque année dans tout l’hémisphère nord, a déclaré Dominik Schumacher, climatologue à l’ETH Zurich, une université suisse.

“Nous constatons ces effets cumulés et en cascade dans tous les secteurs et dans toutes les régions”, a déclaré van Aalst. “Une façon de réduire ces impacts (est) de réduire les émissions.”

___

Suivez Drew Costley sur Twitter : @drewcostley.

___

Le département de la santé et des sciences de l’Associated Press reçoit le soutien du département d’éducation scientifique de l’Institut médical Howard Hughes. L’AP est seul responsable de tout le contenu.

Par Drew Costley, Associated Press