Le changement climatique rend certaines habitations trop coûteuses à assurer

Alors que le changement climatique menace les États-Unis de catastrophes naturelles, il devient de plus en plus coûteux pour les Américains d’assurer leur maison ⁠— et cela ne devrait qu’empirer, selon les experts.

“Ces choses se produisent plus souvent et causent plus de dégâts”, a déclaré Jeremy Porter, directeur de la recherche à la First Street Foundation, une organisation à but non lucratif axée sur la définition du risque climatique aux États-Unis.

En effet, il y a eu 20 catastrophes naturelles distinctes d’un milliard de dollars aux États-Unis en 2021 – y compris un gel profond, des incendies de forêt, des inondations, des épidémies de tornade et d’autres phénomènes météorologiques violents – coûtant un total de 145 milliards de dollars, selon le L’administration nationale des océans et de l’atmosphère.

Selon les experts, la hausse des événements climatiques coûteux, combinée à la hausse des coûts de reconstruction, aux pénuries de main-d’œuvre et aux “poussées de la demande” après les catastrophes naturelles ont déclenché une augmentation des primes d’assurance des propriétaires.

“Nous constatons des augmentations drastiques”, a déclaré Pat Howard, rédacteur en chef et expert agréé en assurance habitation chez Policygenius.

Selon un Rapport Policygenius.

L’augmentation moyenne est de 12,1% à l’échelle nationale, par rapport à il y a un an, mais les surtensions ont été plus élevées dans les États sujets aux catastrophes comme l’Arkansas, Washington et le Colorado, selon le rapport.