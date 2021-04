Si vous faites une liste de toutes les mauvaises choses qui arrivent à notre planète à cause des activités humaines, voici la dernière à ajouter. Les dernières recherches ont montré que le changement climatique provoquait un déplacement rapide des pôles magnétiques de la Terre. Le déplacement des pôles, également appelé dérive polaire, n’est pas une chose qui arrive à notre planète glacée pour la première fois. Cependant, le changement climatique a accéléré le processus. Le changement climatique fait fondre nos glaciers plus rapidement que d’habitude, et la fonte glaciaire accélérée est le principal moteur de la dérive polaire rapide, a révélé la recherche.

le étude, qui indique une relation étroite entre le mouvement polaire et le changement climatique, a été menée par Shanshan Deng, Suxia Liu et Xingguo Mo de l’Université de l’Académie chinoise des sciences, et Liguang Jiang et Peter Bauer-Gottwein de l’Université technique du Danemark.

Selon l’étude, le changement de forme, d’orientation et de champ de gravité de la Terre indique que le pôle nord a dérivé dans une nouvelle direction est dans les années 1990. Le changement rapide de l’axe de la Terre a un impact sur le champ magnétique de notre belle planète bleue. Des changements rapides dans le champ magnétique peuvent altérer la couche de protection qu’il nous fournit, ce qui peut conduire à des radiations spatiales qui nous atteignent pour endommager nos cellules et provoquer le cancer, échouant les boussoles biologiques construites à l’intérieur de nombreuses créatures telles que les oiseaux qui dépendent entièrement de la Terre champ magnétique pour leur navigation.

Le champ magnétique terrestre s’affaiblit déjà dans une région d’Amérique du Sud et de l’océan Atlantique Sud. La NASA appelle ce point faible du bouclier magnétique le Anamoly de l’Atlantique Sud. Cette «bosse qui se fend lentement» permet aux particules chargées et aux radiations provenant du soleil de plonger plus près de la surface que la normale. Selon la NASA, «le rayonnement de particules dans cette région peut assommer les ordinateurs de bord et interférer avec la collecte de données des satellites qui la traversent». Actuellement, cette bosse n’a aucun impact visible sur la vie quotidienne. Cependant, les observations de la NASA montrent que le spot s’affaiblit et se développe vers l’ouest.

Lisez toutes les dernières nouvelles et les dernières nouvelles ici