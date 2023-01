Le changement climatique provoque des températures hivernales chaudes plus fréquentes : expert en conditions météorologiques extrêmes

Le changement climatique fait que les températures hivernales douces deviennent plus fréquentes à travers le pays, selon un expert des conditions météorologiques extrêmes.

Certaines parties du sud de l’Ontario ont connu des températures anormalement chaudes et des avertissements de pluie ces derniers jours, certaines autorités locales de conservation avertissant le public de rester à l’écart des voies navigables car les niveaux d’eau devraient augmenter en raison de la pluie et de la fonte des neiges.

Bien qu’il soit difficile d’attribuer des événements météorologiques individuels au changement climatique, Blair Feltmate, directeur du Intact Centre on Climate Adaptation de l’Université de Waterloo, affirme que la déstabilisation du vortex polaire causée par le réchauffement climatique contribue à des températures extrêmes atypiques par rapport à ce qui a été observé autrefois.

“C’est ce que nous voyons dans le temps… tous les événements de température extrême ne peuvent pas être directement liés au changement climatique, mais cela correspond certainement à la prédiction du changement climatique”, déclare Feltmate.

“Ce que nous allons voir, ce sont des changements dans la fréquence des expressions extrêmes de températures extrêmes – chaudes ou froides.”

Feltmate dit que l’air froid du nord migre plus au sud en fonction directe du réchauffement climatique, apportant des conditions humides dans des régions qui ne connaissent généralement pas ce niveau de froid.

D’un autre côté, l’air chaud du sud peut à son tour voyager plus au nord, ce qui pourrait signifier des événements de précipitations plus extrêmes à des moments de l’année où ils ne sont pas attendus, ce qui peut entraîner une aggravation des conditions d’inondation, dit-il.

« Ces précipitations peuvent tomber sous la forme de neige juste en dessous de la température de congélation ou sous la forme d’épisodes de pluie majeurs », explique Feltmate.

«Cela rend les inondations plus problématiques pour le Canada dans son ensemble, et l’expression n ° 1 du changement climatique au Canada est les inondations, en particulier les inondations de sous-sols résidentiels, les inondations dans les municipalités, y compris les maisons individuelles.»

Feltmate affirme que la fréquence accrue et les risques menacés dus aux inondations résidentielles ont fait que 10% du marché du logement n’est plus assurable pour les inondations de sous-sols.

Doug Gillham, météorologue chez The Weather Network, affirme que la majeure partie du pays connaît maintenant une pause hivernale prolongée et des températures plus chaudes que la normale après avoir connu un hiver chargé en décembre.

« Nous sommes habitués aux dégels de janvier, mais ce mois de janvier est devenu plus qu’un simple dégel », dit-il.

“C’est vraiment une rupture avec le modèle hivernal qui va durer beaucoup plus longtemps que la normale et être si répandu.”

Cependant, Gillham dit que les températures hivernales plus froides que la normale devraient revenir fin janvier ou début février.

Pendant ce temps, Environnement Canada a émis un mélange d’avertissements de pluie et de pluie verglaçante mercredi pour un certain nombre de régions du sud de l’Ontario.

L’agence météorologique a déclaré que les régions soumises à des avertissements de pluie verglaçante comme Cornwall et Belleville pourraient voir de la neige mélangée à du grésil se poursuivre jusqu’à jeudi matin, tandis que des régions comme Niagara et Simcoe devraient voir une autre série de pluie durer jusqu’à mercredi soir.

—Tyler Griffin, La Presse canadienne

