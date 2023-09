Le changement climatique pousse les vignerons bordelais à vendanger la nuit

Dans le sud de la France, dans la région bordelaise, le changement climatique contribue à ce que les vendanges se fassent de nuit.

Les vendanges de nuit se font également pour la qualité des raisins, leur fraîcheur et leur goût.

La récolte de nuit peut également aider les producteurs à court d’argent à économiser de l’argent en évitant la réfrigération.

Dans la région bordelaise du sud de la France, les vendanges se font désormais souvent de nuit pour garantir la fraîcheur maximale nécessaire à l’obtention du meilleur vin, mais c’est aussi une réponse au changement climatique.

Alors que le pays est étouffant par une canicule tardive, il fait 20 degrés Celsius à cinq heures du matin alors qu’une vendangeuse rampe le long d’une rangée de vignes, de puissants phares l’aidant à se frayer un chemin dans l’obscurité.

« Les vendanges de nuit se font pour la qualité des raisins, leur fraîcheur et leur goût », explique le chauffeur Loïc Malherbe, qui y travaille depuis déjà trois heures.

« Ce n’est pas mal, c’est juste la vie à un rythme différent… C’est mieux pour le matériel et pour les gens. »

Il s’agit déjà d’une pratique courante dans plusieurs pays viticoles aux étés chauds, mais elle risque de devenir encore plus courante à mesure que le changement climatique s’accélère.

Récolter la nuit peut également aider les producteurs en difficulté financière à économiser de l’argent, selon Kees Van Leeuwen, professeur de viniculture à l’université Bordeaux Sciences Agro.

Cela signifie qu’ils peuvent éviter de réfrigérer les raisins pendant qu’ils sont transportés pour être pressés, a-t-il expliqué.

« Si les vendanges ont lieu la nuit, la température des raisins est plus basse, surtout par rapport aux journées très chaudes que nous avons eues cette semaine », a-t-il déclaré.

« Il y a une énorme économie d’énergie. »

Glace carbonique

Le vendangeur déverse les raisins de merlot dans des bennes que le propriétaire du vignoble Stéphane Héraud attele à son tracteur pour les transporter jusqu’à la coopérative.

« Cela fait 15 ans qu’on vendange les blancs et les roses la nuit, et peut-être qu’un jour on fera ça aussi pour les rouges », explique Héraud, qui dirige également la coopérative des Vignerons de Tutiac.

« Si nous vendangions la nuit, nous aurions un vin plus oxydé, ce qui est loin d’être aussi agréable en termes de goût. »

Héraud monte sur son tracteur et étale de la neige carbonique (-80°C, -112°F) sur les raisins.

Cela permet non seulement de garder les raisins au frais, mais également de réduire le niveau d’oxygène dans les bacs alors qu’il se rend à la coopérative, qui est la plus grande d’une des régions d’appellation protégée de France avec 500 producteurs.

Tutiac s’est spécialisé dans la rose et représente près d’un tiers de la production totale du Bordelais.

Son rosé sans pesticides a fait sensation lors d’une dégustation à l’aveugle organisée par la Revue des vins de France, se classant quatrième parmi les roses de Provence qui occupent traditionnellement les meilleures notes dans la catégorie.

Des récoltes plus précoces

Cette nuit-là, les vignerons devaient déverser quelque 500 tonnes de raisins dans les différentes cuves en acier inoxydable du pressoir, soit suffisamment pour produire un demi-million de bouteilles de vin.

L’œnologue en chef de Tutiac, Paul Oui, a déclaré que les consommateurs aiment les roses claires et claires.

Pour y parvenir, « il faut limiter le transfert de couleur de la peau vers le jus et plus nous récoltons tôt et plus frais, plus nous pouvons limiter le transfert », a-t-il déclaré.

Les vendanges de nuit sont déjà courantes en Australie et en Californie en raison de la chaleur, et cette pratique se répand dans la région bordelaise selon Van Leeuwen.

« Pour les blancs et les roses, on peut imaginer que cela deviendra une pratique courante », estime le spécialiste.

Il n’exclut pas non plus qu’il s’agisse un jour du raisin pour le vin rouge, qui représente 85 % de la production bordelaise.

La hausse des températures accélère la maturation des raisins et pousse les vendanges plus tôt et dans des périodes plus chaudes, et Heraud a confirmé que les vendanges avaient effectivement lieu de plus en plus tôt.

« Je me souviens quand j’étais petit, je regardais mes parents récolter en novembre », a-t-il déclaré.

« L’année dernière, nous avons terminé le 30 septembre… », a-t-il ajouté.

« Quiconque dit que le changement climatique n’est pas réel n’est pas un vigneron bordelais. »