Le changement climatique pourrait faire changer la couleur des lacs, voici comment

Les lacs aux eaux cristallines pourraient être un spectacle plus rare dans les années à venir. En effet, la hausse des températures de l’eau causée par le réchauffement climatique entraîne la prolifération d’algues, qui rendent les lacs plus verts.

Les scientifiques tirent de plus en plus la sonnette d’alarme sur les conséquences du changement climatique sur la faune. Certains oiseaux, comme la mésange bleue, commencent déjà à changer de couleur en raison du stress physiologique causé par la hausse des températures. Et, selon des recherches approfondies récemment publiées dans la revue Geophysical Research Letters, les lacs pourraient faire face à une menace similaire. En effet, les magnifiques lacs d’un bleu profond, pour lesquels certaines personnes sont prêtes à gravir des pentes montagneuses ardues pendant des heures, peuvent virer au vert en raison de températures plus élevées et de précipitations de plus en plus intenses et fréquentes qui contribuent à réchauffer leurs eaux.

Pour parvenir à ces conclusions, l’équipe de recherche a utilisé 5,14 millions d’images satellites de 85 360 lacs et réservoirs du monde entier pour déterminer leur couleur d’eau la plus courante. Étant donné que la couleur d’un lac peut varier selon la saison et la croissance des algues, les auteurs de cette étude ont choisi d’analyser la couleur de ces lacs sur une période de sept ans entre 2013 et 2020.

L’étude montre que les lacs bleus ne représentent qu’une petite partie des lacs du monde : moins d’un tiers. Ce sont aussi les plus profondes, généralement situées dans des régions au climat frais et à haute altitude. Les lacs restants sont principalement verts et bruns (69% de tous les plans d’eau étudiés). On les trouve dans des climats plus secs, à des altitudes plus basses et le long de la côte.

Effets sur la qualité de l’eau

Et le pourcentage de lacs bleus pourrait encore diminuer, notamment dans le nord-est du Canada, dans le nord de l’Europe et en Nouvelle-Zélande, où on en trouve beaucoup. Ce changement de couleur s’explique par l’augmentation des températures de l’eau et une plus grande prolifération d’algues. “Une eau plus chaude, qui produit plus de proliférations d’algues, aura tendance à déplacer les lacs vers des couleurs vertes”, a déclaré Catherine O’Reilly, écologiste aquatique à l’Illinois State University et auteur de la nouvelle étude.

Mais le changement de couleur de ces lacs aura plus que des conséquences esthétiques, prévient l’étude. Cela peut également produire des changements dans la qualité de l’eau. “Si vous utilisez des lacs pour la pêche, la subsistance ou l’eau potable, les changements de qualité de l’eau qui se produisent probablement lorsque les lacs deviennent plus verts signifieront probablement qu’il sera plus coûteux de traiter cette eau”, a déclaré O’Reilly. “Il peut y avoir des périodes où l’eau n’est pas utilisable et les espèces de poissons peuvent ne plus être présentes, donc nous n’obtiendrons pas les mêmes services écosystémiques essentiellement de ces lacs lorsqu’ils passeront du bleu au vert.”

La recherche souligne également les impacts que les changements de couleur ou de composition des lacs pourraient avoir sur les activités récréatives et culturelles. Par exemple, dans les pays du nord de l’Europe, comme la Suède et la Finlande, les lacs gelés en hiver sont populaires auprès des patineurs, mais ceux-ci peuvent devenir de plus en plus rares en raison du réchauffement climatique.

