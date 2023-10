Le changement climatique pourrait dévaster les finances des ménages, prévient le Trésor américain

Entre 2018 et 2022, les catastrophes météorologiques et climatiques ont coûté plus de 617 milliards de dollars, soit un record. Au cours de la dernière année, 13 % des Américains ont signalé des difficultés économiques dues à des événements météorologiques extrêmes et à des catastrophes.

Les inondations et les incendies de forêt peuvent nuire aux entreprises, obligeant les employeurs à des mises en congé ou des licenciements de personnel, a constaté le Département du Trésor. Cela pourrait amener les travailleurs à perdre leur salaire pendant un certain temps, et potentiellement leurs avantages sociaux, notamment l’assurance maladie ou le soutien d’un régime de retraite.

Des aléas récurrents tels que les incendies de forêt ou les vagues de chaleur pourraient réduire les emplois disponibles dans certains secteurs, entraînant de longues périodes de chômage pour les personnes. Les travailleurs des secteurs de l’agriculture, de la construction, de l’industrie manufacturière et du tourisme pourraient être particulièrement touchés.

Pendant ce temps, les « travailleurs de plein air », comme le rapport décrit ceux qui passent plus des deux tiers de leur journée de travail à l’extérieur, représentent environ un cinquième de la main-d’œuvre civile et sont parmi les plus susceptibles de voir leurs horaires et leur salaire perturbés.

En savoir plus sur les finances personnelles :

Comment une fermeture du gouvernement fédéral peut affecter la sécurité sociale et l’assurance-maladie

Les 3 plus grosses erreurs de roulement de retraite et comment éviter les pénalités

Cet achat peut être une « grenade » pour une retraite bien planifiée

Parfois, dans le rapport du Trésor, la menace financière est secondaire par rapport à un risque plus existentiel étant donné les conditions climatiques désastreuses anticipées.

Par exemple, il prévient qu’une exposition prolongée à une chaleur extrême peut altérer les capacités physiques et cognitives des travailleurs, « ce qui peut diminuer leur productivité globale et, par conséquent, entraîner une baisse de leurs revenus ».