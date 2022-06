Le changement climatique pourrait accroître les conflits armés en Afrique : étude

Un nouveau étude suggère que le changement climatique pourrait augmenter la probabilité et la durée des conflits armés dans toutes les régions africaines.

Conduit par Institut INGENIOune équipe de chercheurs d’universités internationales, l’étude a évalué les données de 1990 à 2016, identifiant une corrélation potentielle entre les événements météorologiques extrêmes et la violence dans les communautés africaines, en tenant compte des caractéristiques socio-économiques et des modèles météorologiques statistiques.

Ses conclusions, publiées dans le dernier numéro de la revue Economia Politica, indiquent que l’augmentation de la température et les précipitations prolongées – deux phénomènes environnementaux liés au changement climatique – multiplient par quatre à cinq la probabilité de conflit dans les populations jusqu’à un rayon de 550 km.

“Les résultats que nous avons obtenus ont des implications profondes pour les politiques territoriales du continent africain”, a déclaré Davide Consoli, l’un des chercheurs de l’Institut INGENIO, dans un communiqué de presse.

“Par exemple, les changements des conditions climatiques influencent la probabilité de conflits sur de vastes zones, ce qui signifie que la conception des politiques d’adaptation au climat doit tenir compte des particularités de chaque territoire.”

Alors que l’augmentation des sécheresses et des tempêtes a entraîné des pénuries alimentaires endémiques sur tout le continent, Consoli et ses collègues chercheurs d’INGENIO ont appelé à la mise en œuvre de mesures de maintien de la paix dans les zones les plus exposées aux conflits armés.

“Ces mesures sont essentielles dans la conception et la mise en œuvre de stratégies d’adaptation pour la résilience climatique”, a-t-il déclaré dans le communiqué de presse.