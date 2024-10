Le changement climatique pour réécrire la formation médicale

L’impact mondial du changement climatique laisse ses marques sur le monde de la médecine après qu’il a été confirmé que la future formation des médecins en Europe mettra davantage l’accent sur des questions telles que le coup de chaleur et les maladies transmises par les moustiques telles que le paludisme et la dengue.

Avec une augmentation des événements météorologiques extrêmes et des températures toujours plus élevées enregistrées dans de nombreux pays, le Réseau européen sur l’éducation au climat et à la santé, ou ENCHE, composé de 25 membres, a déclaré que les étudiants en médecine du futur devront être de plus en plus conscients des conditions qui étaient auparavant en grande partie spécifiques à une région.

Leur formation mettra également l’accent sur ce qui pourrait être considéré comme des problèmes exacerbés par les conséquences du changement climatique, ou qui sont loin d’être directement associés à celles-ci.

« Le changement climatique… ne crée pas nécessairement une toute nouvelle gamme de maladies que nous n’avons jamais vues auparavant, mais il exacerbe celles qui existent », a déclaré Camille Huser, de l’Université de Glasgow, coprésidente de l’ENCHE. « Les médecins du futur verront un éventail différent de présentations et de maladies qu’ils ne voient pas actuellement. Ils doivent en être conscients pour pouvoir les reconnaître. »

Il y aura également davantage d’instructions sur des questions telles que les prescriptions dites vertes, qui sont des activités conçues pour améliorer la santé des patients et également améliorer l’environnement, et des mesures visant à encourager les gens à surveiller leur propre santé dans le but de réduire leur dépendance aux services médicaux dans la première place.

Cette annonce intervient quelques mois après la publication plus tôt cette année d’un article dans le British Medical Journal, dans lequel le Royal College of Paediatrics and Child Health affirmait que le changement climatique et les initiatives environnementales devraient faire partie des programmes de formation médicale.

Une enquête portant particulièrement sur la santé des enfants a révélé que sur une étude menée auprès de 139 professionnels de santé dans 50 pays, 73 pour cent ont déclaré qu’ils pensaient que les problèmes climatiques avaient affecté les taux de morbidité infantile.

Aux États-Unis, l’École de médecine de l’Université du Colorado a également encouragé ses étudiants à penser de la même manière.

« Notre programme est vraiment axé sur le développement d’un personnel de santé sensibilisé au climat », a déclaré Jay Lemery, directeur du programme de changement climatique et de santé de l’école. « Quand nous pensons au changement climatique et à la manière dont il affecte notre santé, il y a tellement de choses différentes. »

L’Organisation mondiale de la santé soutient les changements de formation proposés, qui verront ENCHE agir comme un centre régional du Consortium mondial sur l’éducation au climat et à la santé, ou GCCHE, basé à l’Université Columbia à New York, aux États-Unis.

« Le changement climatique aura un impact sur nous tous, partout, mais pas de la même manière ni de la même manière », a déclaré Cecilia Sorensen, directrice du GCCHE. « Les réseaux régionaux sont nécessaires pour aider les professionnels de la santé à prévenir et à répondre aux défis climatiques et sanitaires propres aux communautés où ils exercent.