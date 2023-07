Le changement climatique pèse lourdement sur les agriculteurs en Afrique. Voici comment la technologie de l’IA peut vous aider

Le courant12:04Comment l’IA pourrait aider les agriculteurs africains à faire face au changement climatique

Entretenir sa plantation de cacao est devenu une tâche fastidieuse et démoralisante pour l’agricultrice ghanéenne Deborah Osei-Mensah. Elle fait partie des nombreux agriculteurs africains qui subissent de plein fouet le changement climatique.

« Chaque année, je signale un peu moins de productivité. Cela est dû aux sécheresses et au changement des conditions météorologiques. Les jours où il est censé pleuvoir, nous n’en recevons pas assez. Les jours où nous avons de la pluie, nous recevons également un excès de pluie », dit-elle.

La chaleur extrême prive les cabosses de cacao d’Osei-Mensah de l’eau dont elles ont tant besoin, ce qui leur permet de se développer et de mûrir correctement, les laissant immatures et inutilisables. Pendant ce temps, les précipitations excessives ont tendance à rendre ses arbres vulnérables aux maladies et aux ravageurs.

« Cela continue de devenir très grave chaque jour. Si la productivité continue de baisser, les moyens de subsistance des gens seront touchés. Le taux de faim sera élevé », a déclaré Osei-Mensah.

L’imprévisibilité des conditions de croissance en constante évolution, telles que les sécheresses historiques, a été au premier plan des défis auxquels les agriculteurs sont confrontés pour s’adapter au changement climatique.

Maintenant, une équipe de chercheurs au Sénégal a développé un outil d’intelligence artificielle (IA) appelé Observatoire de l’agriculture en Afrique ou AAgWa, ​​pour aider à résoudre ce problème.

Tous les agriculteurs ne sont pas réceptifs à l’aide technologique proposée, a déclaré Racine Ly, directeur de la gestion des données, des produits numériques et de la technologie à l’association panafricaine de recherche à but non lucratif Akademiya 2063. (Soumis par Akademiya 2063)

En utilisant des données et des images satellitaires, AAgWa détecte à distance les paramètres biophysiques du sol, passe au peigne fin les cartes de production historiques, puis utilise l’apprentissage automatique pour prédire les conditions de croissance possibles.

Il sera en mesure de fournir des informations sur l’intensité de la chaleur et son impact sur les cultures, le niveau de précipitations attendu et la fertilité des sols à des agriculteurs comme Osei-Mensah, a déclaré Racine Ly, directeur de la gestion des données à l’association panafricaine de recherche à but non lucratif Akademiya 2063. .

« Toute perturbation que vous voyez dans les conditions de croissance serait propagée dans nos modèles et montrerait ensuite quel serait l’impact sur la production », a déclaré Ly. Le Courant hôte invité Robyn Bresnahan.

« Donc, en gros, vous pouvez avoir une carte où vous pouvez savoir quelles sont les cultures les plus probables que vous pouvez cultiver dans une certaine zone en fonction des tendances des conditions de croissance. »

Image côte à côte de l’outil Africa Agriculture Watch (AAgWa) utilisant des images satellites pour analyser les informations sur les terres cultivées. (Académie 2063)

Ly dit également que l’AAgWa sera en mesure d’informer les agriculteurs du rendement auquel ils peuvent s’attendre.

« Si nous sommes en mesure de nous tenir au courant de ce qui se passe, nous pourrons au moins protéger la plupart de nos cultures », a déclaré Osei-Mensah.

AAgWa couvre actuellement 47 pays africains avec un fort accent sur les cultures de base telles que le maïs, le manioc et le sorgho. Selon Ly, il a un taux de précision de 94 %.

« Parfois, nous avons des pays où nos prévisions divergent. Dans ce cas, nous mettons à jour le modèle et mettons à jour les prévisions en fonction de cet événement », a déclaré Ly.

Conditions punitives

Bien qu’elle ne représente que 3 % des émissions mondiales mondiales, l’Afrique est l’une des régions les plus touchées par les effets du changement climatique. L’agriculture fait partie des secteurs les plus durement touchés.

Selon un rapport de 2022 du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) des Nations Unies, la productivité agricole sur le continent a diminué de 34 % au cours des six dernières décennies en conséquence directe du changement climatique.

Une femme Samburu va chercher de l’eau pendant une sécheresse dans le comté de Samburu, au Kenya, le 16 octobre 2022. Des sécheresses historiques ont continué de sévir en Afrique de l’Est, qui connaît déjà sa pire crise alimentaire en 40 ans. (Brian Inganga/Associated Press)

Ce déclin constitue un risque pour la sécurité alimentaire de l’Afrique. Déjà, plus de 140 millions de personnes sont confrontés à une insécurité alimentaire aiguë et ont besoin d’une aide urgente.

Ce nombre devrait augmenter alors que des sécheresses historiques continuent de sévir en Afrique de l’Est, qui connaît déjà sa pire crise alimentaire en 40 ans.

« Il y a deux façons d’augmenter la production alimentaire. Vous avez votre gestion des cultures. Mais une autre façon d’augmenter peut-être la production est de réduire les pertes. C’est là-dessus que l’AAgWa se concentre », a déclaré Ly.

Au cours de ses décennies d’agriculture, les événements qui se déroulent actuellement dans sa ferme et autour d’elle sont un choc pour Osei-Mensah.

« J’ai acquis de l’expérience il y a environ 20 ans lorsque je suivais mes parents à la ferme. Et je savais donc à quel point le beau temps pouvait améliorer leur productivité », a-t-elle déclaré.

Mais la série de mauvais temps, les maladies de ses plantes et les faibles rendements l’ont découragée et se demandent même parfois si elle doit continuer à cultiver.

Jeunes plants de cacao à la ferme d’Osei-Mensah, qui se sont asséchés en raison des conditions de sécheresse. (Soumis par Deborah Osei-Mensah)

« Depuis environ deux semaines, je ne suis pas allée à la ferme parce que quand tu y vas, au lieu d’être heureuse, tu es triste », a-t-elle déclaré.

Éduquer les agriculteurs à l’utilisation de l’AAgWa est le prochain obstacle que Ly et son équipe doivent maintenant surmonter.

« Nous avons des agriculteurs qui ne sont peut-être pas disposés à ouvrir leurs portes aux technologies et à voir comment ils peuvent les utiliser pour améliorer leur production. Mais nous avons aussi des agriculteurs qui sont très intéressés à les utiliser », a-t-il déclaré.

Les chercheurs ont travaillé avec des organisations d’agriculteurs de base pour aider à traduire les données en informations significatives qui conduiraient à des actions tangibles par les agriculteurs.

REGARDER | La sécheresse dévastatrice de la Somalie : « Ils ne croient pas que la pluie revient » : Témoins de la sécheresse dévastatrice en Somalie Margaret Evans, de CBC, revient sur ce dont elle a été témoin en Somalie ravagée par la sécheresse et sur la profondeur et l’ampleur de la crise de la famine après cinq saisons des pluies manquées. De plus, le ministre du Développement international, Harjit Sajjan, sur ce que le Canada peut faire de plus pour aider.

AAgWa rejoint un arsenal d’outils, tels que les semences hybrides et les drones, utilisés sur le continent pour relever les nouveaux défis que le changement climatique a apportés au secteur agricole.

« Le travail que fait Racine est fantastique car sur le continent africain, en particulier en Afrique subsaharienne, il est très difficile de prédire le rendement que les agriculteurs auront », a déclaré Canisius Kanangire, directeur exécutif de l’African Agriculture Technology Foundation.

Kanangire exhorte les gouvernements africains à intensifier leurs efforts pour lutter contre le changement climatique et son impact sur l’agriculture en devenant plus proactifs plutôt que réactifs.

« Être proactif signifie amener les technologies et l’innovation sur le continent, puis les adapter aux conditions des agriculteurs. Si nous le faisons, nous ne combattrons pas les incendies lorsque la sécheresse a frappé une région », a-t-il déclaré.

Parmi les outils réclamés par Kanangire, il y a l’accès à des réserves « d’eau contrôlée » à utiliser pendant les sécheresses sévères et davantage de « technologies résistantes à la sécheresse traduites dans les graines ».

Kanangire a également souligné l’importance d’avoir des projets dirigés et gérés par des Africains.

« Quand c’est fait par des Africains, nous voyons deux choses positives. Premièrement, c’est adapté aux conditions du continent africain. Deuxièmement, c’est au moins une assurance que ces technologies seront maintenues », a déclaré Kanangire.