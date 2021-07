Le changement climatique oblige les libellules mâles à changer la couleur de leurs ailes

La crise climatique provoque non seulement des conditions météorologiques extrêmes et la fonte des glaciers, mais affecte également la faune. Dans une étude publiée dans Proceedings of the National Academy of Sciences, un groupe de scientifiques a découvert que les libellules mâles présentaient des changements dans la pigmentation de leurs ailes comme mécanisme d’adaptation à la hausse des températures.

Michael Moore, boursier postdoctoral du Living Earth Collaborative de l’Université de Washington à St. Louis a dirigé la recherche. L’équipe de scientifiques comprenait également le directeur de la station de terrain environnementale de l’Université de Washington, le Tyson Research Center, Kim Medley et Kasey Fowler-Finn, professeur agrégé de biologie à l’Université de Saint Louis, et des étudiants de premier cycle de l’Université de Washington.

L’équipe de chercheurs a créé une base de données de 319 espèces de libellules à l’aide de guides de terrain et d’observations de scientifiques citoyens pour l’étude. La composition des ailes montrée sur les photographies soumises à iNaturalist a été examinée alors que l’équipe de scientifiques recueillait des informations sur les variables climatiques dans les emplacements. À partir de près de 3 000 observations iNaturalist dans un groupe ciblé de 10 espèces sélectionnées, les scientifiques ont mesuré la quantité de pigmentation des ailes sur une seule libellule. L’étude s’est concentrée sur la façon dont les libellules de chacune des 10 espèces différaient dans les parties chaudes et froides de leur aire de répartition géographique.

Dans un communiqué, Moore a déclaré que plusieurs libellules ont des taches de couleur noir foncé sur leurs ailes qu’elles utilisent pour attirer des partenaires potentiels et intimider leurs rivaux. Cependant, avoir une pigmentation foncée sur les ailes peut augmenter la température corporelle des libellules jusqu’à 2 degrés Celsius, a déclaré Moore. Bien que la pigmentation ait initialement servi à aider les libellules à trouver des partenaires, le réchauffement climatique pourrait également les faire surchauffer dans des régions déjà chaudes.

Dans leurs découvertes, les chercheurs ont découvert que les libellules mâles réagissaient presque toujours aux températures plus chaudes en développant moins de pigmentation des ailes, dans les zones géographiques plus chaudes et plus froides. La conclusion était vraie pour les populations de la même espèce qui vivent dans des zones plus chaudes et des zones plus froides également. Moore a déclaré que puisque notre planète devrait continuer à connaître une augmentation de la température, les résultats de leur étude suggèrent que les mâles libellules pourraient éventuellement avoir besoin de s’adapter au changement climatique mondial en faisant évoluer moins de couleur sur leurs ailes.

