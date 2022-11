Le changement climatique oblige certains retraités à repenser où vivre

Ces dangers liés à la santé vont certainement augmenter à mesure que l’élévation du niveau de la mer coïncide avec la croissance de la population âgée le long des côtes, a déclaré le Dr Hauer.

Dans une analyse de tous les comtés côtiers des États-Unis, le Dr Hauer a prédit que la proportion de personnes de plus de 65 ans vivant dans des communautés côtières augmenterait régulièrement, pour atteindre environ 37 % de la population en 2100, contre 16 % aujourd’hui. Cette population comprendrait des personnes âgées emménageant et des personnes plus jeunes qui resteraient dans leurs dernières années.

“Deux tendances que nous connaissons se produisent – l’impact du changement climatique en même temps que le monde vieillit”, a déclaré le Dr Hauer. “Ces deux tendances, j’en ai peur, vont s’écraser de front, et nous verrons plus d’impacts catastrophiques que si l’une ou l’autre s’était produite.”

Les Hoaglands ont déclaré que leur stress augmentait à mesure que les risques climatiques sur les deux côtes augmentaient.

Ils ont déménagé en Floride en 1992 pour élever leurs quatre enfants et pratiquer la médecine (Melissa, 64 ans, pathologiste et Guy, 65 ans, interniste). En 2011, ils ont acheté une maison dans la Bay Area, où Melissa était allée à l’école de médecine et avait toujours rêvé de revenir. Ils ont pris leur retraite tôt, vivant en Californie pendant les étés et en Floride pendant les hivers.

Au fil des ans, en Floride, des ouragans et des ondes de tempête sur la rivière Indian ont menacé leur maison sur une île-barrière près de Melbourne. Au cours d’une tempête, l’eau a sauté par-dessus une route à quelques mètres de leur maison.

“Le drainage était un problème sur les routes”, a déclaré Guy. “J’ai remarqué que les inondations localisées étaient plus élevées qu’elles ne l’ont jamais été.”

Dans le même temps, les incendies de forêt, de plus en plus fréquents, répandaient de la fumée dans la Bay Area. Randonneur passionné, Guy a commencé à porter un inhalateur pour aider à lutter contre l’asthme induit par l’exercice.