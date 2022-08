Le changement climatique nuit à notre santé mentale. Ces chercheurs veulent aider

Lorsque Kiffer Card et ses collègues ont remarqué une lacune dans la recherche sur les effets du changement climatique sur la santé mentale des Canadiens, ils ont décidé de la combler.

En janvier, Card et une équipe de chercheurs de la Mental Health and Climate Change Alliance ont publié une étude qui a révélé que le dôme chauffant de la Colombie-Britannique de 2021 a déclenché une augmentation de 13% de l’anxiété liée au changement climatique chez les personnes vivant dans cette province.

Et cette recherche fait partie d’un mouvement croissant pour comprendre le lien entre le changement climatique et la santé mentale – et comment de nouveaux phénomènes comme l’anxiété climatique pourraient être atténués.

“J’espère que nous pourrons stimuler à la fois les investissements dans la santé publique et mentale et encourager les politiciens à reconnaître que cela a un effet sur la vie quotidienne des gens”, a déclaré Card, professeur adjoint de sciences de la santé.

Maintenant, il fait partie d’un projet d’un an à l’Université Simon Fraser pour voir si les médias sociaux peuvent être utilisés pour surveiller les flux et reflux de l’anxiété climatique – tout en analysant la fréquence d’utilisation des mots-clés liés à la condition.

De jeunes manifestants tiennent des pancartes alors qu’ils assistent à une manifestation contre le changement climatique organisée par “Youth Strike 4 Climate” à Londres, en Angleterre, en 2019. Les jeunes comprennent les risques du changement climatique, disent les chercheurs, et cela crée du stress. (Ben Stansall/AFP/Getty Images)

“Ce n’est pas vraiment à un niveau personnel, mais c’est vraiment pour décrire l’écosystème et comment il change au fil du temps, en termes de ce monde numérique en ligne”, a déclaré Card à propos de ce que l’on pense être l’un des premiers projets à essayer de quantifier l’anxiété climatique à l’échelle pancanadienne.

L’objectif de l’étude est de créer un système de surveillance qui pourrait être utilisé par les prestataires de soins de santé, les centres de crise ou les militants pour le climat, qui les informerait des pics d’anxiété climatique comme on le voit sur les réseaux sociaux.

Si les thérapeutes constatent une augmentation de l’anxiété climatique à la suite d’une catastrophe naturelle et qu’ils connaissent un patient aux prises avec ce symptôme, ils pourraient choisir de le surveiller, a déclaré Card.

“Vous pouvez envoyer un SMS ou les contacter pour vous assurer qu’ils vont bien”, a-t-il déclaré.

Il note que le projet n’est pas parfait – et que certaines communautés qui pourraient être plus vulnérables au changement climatique pourraient ne pas être reflétées sur les réseaux sociaux.

Les défis de l’obtention de données

Un défi pour collecter des données précises sur l’anxiété climatique consiste à trouver comment la décrire – toutes les communautés n’utilisent pas des mots comme “deuil écologique ou anxiété climatique”, a déclaré Nicole Redvers, membre de la Première Nation Deninu K’ue.

“Au niveau de la communauté autochtone, cela est parfois présenté comme un chagrin et une perte”, a déclaré Redvers, également professeur adjoint en santé autochtone à l’Université du Dakota du Nord.

“Il y a une perte continue par opposition à quelque chose d’imminent dans le futur pour quelqu’un qui n’a jamais subi de perte de terre ou le traumatisme historique et contemporain qui l’accompagne.”

Au-delà de la langue, il existe des problèmes d’accès aux données collectées.

Redvers a déclaré que les communautés des Territoires du Nord-Ouest n’auront souvent pas accès ou propriété des données sur la santé mentale recueillies par les gouvernements fédéral ou territorial.

“Ils ne reçoivent même pas de commentaires sur les principaux problèmes qui affectent leur communauté”, a déclaré Redvers.

Selon Redvers, l’accès aux données est crucial pour que les communautés comprennent comment les expériences – de l’enfance et des traumatismes intergénérationnels – peuvent rendre les gens plus sensibles à des traumatismes supplémentaires, tels que ceux provoqués par le changement climatique.

Le chef de la Première Nation Vuntut Gwitchin, Dana Tizya-Tramm, affirme que les peuples autochtones ont mis en garde contre le changement climatique depuis plus d’un siècle. (Mia Sheldon/CBC)

C’est l’une des raisons pour lesquelles la Première nation Vuntut Gwitchin à Old Crow, au Yukon, élabore un recensement basé sur un indice de bonheur et de bien-être.

On pense que c’est la première Première nation à le faire.

Le chef Dana Tizya-Tramm a déclaré que la communauté espère distribuer le recensement en 2023. Les données collectées se concentreront sur la santé mentale, y compris sur la relation entre le changement climatique et le bien-être mental de la communauté.

L’anxiété climatique, et la façon dont elle est comprise dans le contexte occidental, est un outil pour « amener les non-Autochtones dans l’expérience autochtone », a déclaré Tizya-Tramm.

“Grâce à votre compréhension de l’anxiété climatique, je peux vous ramener au début du 20e siècle, lorsque notre peuple avertissait les mineurs d’endommager le pergélisol”, a-t-il déclaré.

“Notre peuple leur a littéralement dit : ‘Lorsque vous percez des trous dans le sol, il va se fissurer, puis de l’air chaud va entrer et la terre va fondre et s’effondrer”.

Les jeunes et l’anxiété climatique

Dans le sud de l’Ontario, d’autres chercheurs tentent de comprendre comment les jeunes peuvent gérer au mieux leur anxiété climatique.

Bulletin annuel de l’UNICEF , publié en mai, a classé le Canada au 28e rang sur 39 pays développés en ce qui concerne le bien-être environnemental global des enfants et des jeunes. Cependant, le Canada s’est classé au deuxième rang pour les connaissances environnementales des jeunes.

« Fondamentalement, nous avons beaucoup d’enfants qui sont vraiment conscients du fait que nous n’en faisons pas assez pour lutter contre le changement climatique. C’est une illustration parfaite de la raison pour laquelle le changement climatique cause tant d’anxiété à nos jeunes », a déclaré Anna Gunz, médecin pédiatrique aux soins intensifs. au London Health Sciences Centre, où elle se concentre sur la façon dont la crise climatique affecte les enfants.

Matin de Londres7:15Comment la crise climatique affecte-t-elle la santé des enfants ? Nous parlerons au Dr Anna Gunz, un médecin de soins intensifs qui se donne pour mission de le découvrir.

Gunz travaille sur un programme pilote avec le Global MINDS Collective pour voir si les pratiques de pleine conscience pourraient aider les adolescents touchés par l’anxiété climatique.

“Il s’agira vraiment de ce qu’ils trouveront utile ou non”, a déclaré Gunz.

La voie à suivre

Cependant, il existe déjà des stratégies étudiées pour atténuer la détresse mentale qui peut accompagner le changement climatique.

En février, le gouvernement fédéral a publié une étude qui comprend une liste de ressources que les communautés peuvent utiliser pour améliorer le bien-être mental et réduire l’anxiété climatique, y compris un Boîte à outils de surveillance des impacts sur la santé mentale après une catastrophe développé par l’Institut national de santé publique du Québec.

Et la façon dont nous communiquons sur le changement climatique peut être l’un des moyens les plus efficaces de réduire l’anxiété qui y est liée, a déclaré Katie Hayes, auteur principal de l’étude.

“Si nous n’associons pas les communications sur le changement climatique sur les risques avec les mesures que nous pouvons prendre, cela peut augmenter beaucoup l’anxiété des gens”, a-t-elle déclaré.

Construire un sentiment de communauté et d’appartenance a également des avantages pour la santé mentale, de la participation à l’activisme climatique aux événements communautaires, a déclaré Hayes.

“Il y a beaucoup de recherches qui peuvent encore être faites dans ce domaine – non seulement en continuant à identifier les problèmes d’anxiété climatique, mais aussi ce que nous pouvons faire à ce sujet.”