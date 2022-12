Le changement climatique nuit à la santé physique et mentale

16 décembre 2022 — Laken Brooks, une doctorante de 27 ans à l’Université de Floride, est aux prises avec le psoriasis depuis qu’elle est préadolescente. Cela a toujours été une condition douloureuse et difficile à gérer, mais au cours des dernières années, Brooks a encore plus lutté. Elle soupçonne que son psoriasis s’est aggravé à cause du changement climatique.

“Chaque année, l’été semble durer un peu plus longtemps”, dit Brooks. “Lorsque j’ai déménagé pour la première fois en Floride (il y a 5 ans), j’ai remarqué que les coups de soleil et la transpiration rendaient ma peau encore plus irritante que la normale. J’ai essayé d’atténuer certains des symptômes en portant des chapeaux et des foulards, et je m’attendais à m’acclimater au nouveau climat. Mais c’est difficile de s’acclimater quand chaque année, les températures continuent d’augmenter et ma peau ne s’habitue jamais vraiment au climat de la Floride.

Brooks est sur quelque chose – le changement climatique a des impacts de plus en plus importants sur la santé. La septième édition du Compte à rebours du Lancet sur la santé et le changement climatique, sorti cet automne, le confirme. Le rapport, rédigé par près de 100 experts de plus de 50 institutions et agences universitaires, suit l’impact du changement climatique sur la santé mondiale. La version 2022 a révélé que chaque année, dans toutes les régions du globe, le changement climatique fragilise la santé.