Le changement climatique n’est pas un “complot de gauche”, déclare le fondateur d’une association caritative

Des personnes photographiées en Basse-Saxe, en Allemagne, le 19 juillet 2022. Un certain nombre de pays européens ont été touchés par une vague de chaleur le mois dernier. Julian Stratenschulte | Alliance de l’image | Getty Images

Cela a été qualifié d'”urgence mondiale qui dépasse les frontières nationales” et décrite comme “la plus grande menace pour la sécurité à laquelle les humains modernes aient jamais été confrontés.” Quelle que soit l’opinion de chacun sur la question, les discussions sur le changement climatique et ses effets sur le monde dans lequel nous vivons sont là pour rester, avec des études universitaires, des sommets mondiaux et des phénomènes météorologiques extrêmes qui font la une des journaux presque quotidiennement. Dans une récente interview avec “Sustainable Future” de CNBC, le fondateur du CDP – une organisation caritative à but non lucratif anciennement connue sous le nom de Carbon Disclosure Project – a réfléchi à la nature parfois tendue du débat entourant notre planète et son avenir. S’adressant à Tania Bryer de CNBC, Paul Dickinson a fait référence à ce qu’il a appelé “une sorte de mouvement anti-changement climatique qui repose simplement sur le fait que les gens croient que c’est une sorte de complot de gauche”. “La vérité est que nous réalisons maintenant que cela concerne tout le monde”, a-t-il déclaré. “Ce n’est pas une question politique de parti.”

L’argument de Dickinson conviendra à ceux qui voient le changement climatique comme quelque chose qui doit être pris au sérieux, un point de vue qui, semble-t-il, est partagé par beaucoup. Selon le Office britannique des statistiques nationales, par exemple, en octobre 2021, les trois quarts des adultes britanniques se décrivaient comme étant “très ou plutôt inquiets de l’impact du changement climatique”. En revanche, 19% “n’étaient ni inquiets ni insouciants”. Aux Etats-Unis, un rapport de 2020 du Pew Research Center a constaté que “de larges majorités du public – dont plus de la moitié des républicains et une écrasante majorité de démocrates – disent qu’elles seraient favorables à une gamme d’initiatives visant à réduire les impacts du changement climatique”. Bien que l’étude Pew ait mis en évidence des préoccupations communes, elle a également fourni un aperçu de la façon dont les différences peuvent parfois être perçues selon les lignes de parti. “Des parts beaucoup plus importantes de démocrates et de ceux qui penchent vers le Parti démocrate que de républicains et de partisans républicains disent que l’activité humaine contribue beaucoup au changement climatique (72% contre 22%)”, a-t-il noté. Faire de l’argent Le CDP a été créé en 2000. Il indique qu’il fournit aux entreprises, aux régions, aux villes et aux États une plate-forme pour “rapporter des informations sur leurs impacts sur le climat, la déforestation et la sécurité de l’eau”. Au cours de son entretien avec CNBC, Dickinson du CDP a également évoqué le rôle que les grandes entreprises pourraient jouer dans la lutte contre le changement climatique et la réponse à d’autres problèmes urgents tels que l’invasion de l’Ukraine par la Russie. “Nous devons reconnaître que les entreprises mondiales ont atteint une telle taille et une telle importance que… avec leur leadership sur le changement climatique et dans leur réponse à l’Ukraine, elles peuvent fournir des normes mondiales de comportement qui protégeront les populations publiques”, a-t-il déclaré. Sur la manière dont il conseillerait les entreprises qui cherchent à réduire leurs émissions, Dickinson a déclaré qu’elles devraient “faire plus, le faire maintenant et essayer de s’en approprier”. “Le changement climatique, c’est comme Internet”, a-t-il poursuivi. “Cela grossit chaque année, cela ne disparaît jamais et vous devez apprendre à en tirer de l’argent.”

