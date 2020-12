Les scènes hivernales de neige retombée pourraient devenir une chose du passé en raison du changement climatique, selon le Met Office.

Une analyse suggère que d’ici les années 2040, le sud de l’Angleterre ne connaîtra plus de jours de gel. Et d’ici 2080, seuls les terrains très élevés et certaines parties du nord de l’Écosse pourraient connaître des températures diurnes inférieures à zéro.

Le Met Office a averti que la luge et les combats de boules de neige pourraient être relégués à l’histoire sans action pour réduire les émissions mondiales de gaz à effet de serre.

Dave Baptie travaille dur dans la neige au Hill End Christmas Tree Centre près d’Édimbourg, le vendredi 4 novembre 2020

L’étendue complète de l’analyse devrait être révélée ce soir sur BBC Panorama: Britain’s Wild Weather.

Le Dr Lizzie Kendon, une scientifique du Met Office qui a travaillé sur les projections, a déclaré à l’émission: « Nous disons que d’ici la fin du siècle, une grande partie de la neige couchée aura complètement disparu, sauf sur le terrain le plus élevé.

«Le tableau général est des hivers plus chauds et plus humides; étés plus chauds et plus secs. Mais à l’intérieur de cela, nous obtenons ce glissement vers des événements plus extrêmes, donc des extrêmes plus fréquents et intenses, donc des pluies plus abondantes lorsqu’elles se produisent.

«C’est un grand changement … au cours de notre vie.

Un promeneur de chien brave la neige torrentielle qui tombe à Woolsthorpe Locke, Woolsthorpe, Leicestershire, vendredi 4 novembre 2020

Les projections pour le Royaume-Uni supposent que les émissions mondiales de gaz à effet de serre continuent d’augmenter. Bien que le Met Office ait déclaré qu’ils étaient crédibles, ce n’est peut-être pas le scénario le plus probable.

Une réduction des émissions mondiales permettrait au Royaume-Uni d’éviter la plus forte augmentation des températures. Mais les prévisionnistes ont averti qu’il y aurait toujours une augmentation des températures moyennes.

