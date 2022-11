Le changement climatique met les sites archéologiques en danger

Un groupe d’archéologues et de scientifiques avertit que les sites culturels les plus importants du monde et les artefacts non découverts pourraient appartenir au passé alors que le changement climatique se mêle de la préservation de ces monuments importants de l’histoire humaine.

Dans la revue Antiquity, des chercheurs d’Europe, d’Asie, d’Australie, d’Amérique du Nord et d’Amérique latine ont publié quatre articles sur la manière dont les effets du changement climatique détruisent les environnements archéologiques, en particulier les zones humides et les sites du patrimoine sous-marin du monde.

Avec le réchauffement des températures mondiales, des découvertes passionnantes comme une péniche de débarquement de la Seconde Guerre mondiale et une ville vieille de 3 000 ans ont été découvertes ces derniers mois. Cependant, l’auteur de l’étude, Jorgen Hollesen, affirme que cela peut être une épée à double tranchant pour les excavateurs qui pourraient ne pas être en mesure de suivre ces découvertes si des événements météorologiques extrêmes endommagent les artefacts ou accélèrent leur processus de décomposition une fois exposés.

“Si vous trouvez des artefacts qui fondent des glaciers, vous obtenez bien sûr plus de connaissances, mais qu’en est-il de tous les autres artefacts que vous ne trouvez pas ? Ils vont simplement se dégrader rapidement et disparaître », a déclaré Hollesen à CTVNews.ca lors d’un entretien téléphonique le 27 octobre.

Les zones humides en particulier sont les plus préoccupantes pour les archéologues car ces écosystèmes marécageux sont des sites de préservation idéaux pour les artefacts puisque l’eau sert de barrière à l’oxygène. “L’homme de Tollund”, un cadavre vieux de 2 000 ans était si bien conservé dans les zones humides du Danemark que les archéologues ont pu construire son dernier repas à partir du contenu trouvé dans son intestin.

Selon les Perspectives mondiales des zones humides, 35 % des zones humides du monde ont disparu depuis 1970. Avec la hausse des températures et l’évolution des précipitations, de nombreuses zones humides se sont asséchées.

Les sites archéologiques sous-marins sont également en danger car des phénomènes météorologiques extrêmes comme les ouragans et les tempêtes tropicales peuvent endommager les épaves, comme l’a fait le typhon Soudelor en 2015, causant des dommages importants à un navire de la Seconde Guerre mondiale.

Les auteurs de l’étude affirment que les politiques sur le changement climatique et les secteurs du patrimoine culturel doivent créer davantage de protection pour les sites archéologiques par le biais de politiques et d’une planification communautaire durable.

Actuellement, l’UNESCO reconnaît 1 154 sites du patrimoine, dont la ville thaïlandaise d’Ayutthaya. Après avoir subi de graves inondations en 2011, le pays a développé des infrastructures pour protéger ses monuments. Cependant, avec de fréquentes inondations, la ville doit continuer à maintenir des défenses coûteuses qui entrent souvent en conflit avec la communauté environnante.

CE N’EST PAS TROP TARD

Bien que des efforts mondiaux soient déployés pour combattre et s’adapter au changement climatique, Hollesen affirme que les secteurs du patrimoine et les archéologues sont souvent exclus de la planification. Cependant, il existe des moyens pour que le travail environnemental et l’archéologie non seulement coexistent, mais s’aident mutuellement à la préservation.

Étant donné que les zones humides saines peuvent stocker de grandes quantités de CO2, les auteurs de l’étude émettent l’hypothèse qu’en les réhumidifiant pour empêcher l’écosystème de se dessécher, cela peut aider les nations à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre tout en protégeant les découvertes archéologiques potentielles qui se trouvent en dessous.

“Nous avons une sorte de situation gagnant-gagnant où nous pourrions également utiliser l’archéologie pour dire que cette zone est très importante”, a déclaré Hollesen. “Je pense donc qu’il existe de nombreux liens où nous pourrions utiliser l’archéologie pour donner plus de valeur à ces différents plans d’adaptation au climat.”

À quelques jours de la conférence sur le climat COP27, les chercheurs espèrent que leurs conclusions souligneront la nécessité non seulement d’une planification concrète, mais aussi d’une action immédiate pour préserver l’histoire du monde.

« Je ne dis pas que nous allons tout perdre dans les deux prochaines années, mais nous avons besoin de ces artefacts et sites archéologiques pour nous parler du passé. C’est comme un puzzle et nous perdons certaines pièces », a-t-il déclaré.

Hollesen dit que les efforts pour préserver les découvertes archéologiques peuvent également encourager les gens à s’impliquer davantage dans les initiatives sur le changement climatique, car la découverte de l’histoire locale peut donner aux autres un lien plus fort avec la cause.

“Nous devrions également utiliser l’archéologie pour fournir aux gens la possibilité de rendre ces initiatives climatiques plus pertinentes pour eux, peut-être avez-vous un lien local avec ces projets.”