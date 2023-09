Le changement climatique met en péril les travailleurs d’intérieur en Asie du Sud-Est et au-delà

Le changement climatique rend insupportable le travail dans les usines asiatiques Des ouvriers travaillent dans une usine de recyclage d’acier à la périphérie de Bangkok pendant la pire vague de chaleur jamais enregistrée. (André Malerba pour le Washington Post)

BANGKOK — Lorsque les températures en Thaïlande ont dépassé les 112 degrés plus tôt cette année, le gouvernement a émis des avertissements de chaleur extrême pour de grandes parties du pays. Il n’était pas sécuritaire, ont déclaré les responsables, d’être à l’extérieur. Mais Rungnapa Rattanasri, 51 ans, ne travaillait pas à l’extérieur. Elle travaillait à l’intérieur, au deuxième étage d’une usine de confection délabrée, sans ventilateur ni climatisation. Pour 10 dollars par jour, elle coupait et taillait des rouleaux de rayonne dans des pièces où la température ambiante dépassait régulièrement 100 degrés. Un soir de mai, vers la fin de ce que les climatologues ont qualifié de probablement la vague de chaleur la plus longue et la plus brutale jamais enregistrée en Asie du Sud-Est, Rungnapa a déclaré avoir eu l’impression que le moteur qui la faisait tourner s’était vidé. « Ici, » dit-elle en encerclant sa tête et sa poitrine avec ses paumes, « il ne reste plus rien. »

La chaleur extrême causée par le changement climatique d’origine humaine a fait des ravages sur le corps des travailleurs en plein air, des chauffeurs-livreurs en Inde aux ouvriers du bâtiment au Qatar. Aujourd’hui, les spécialistes de la chaleur et les chercheurs en travail affirment que même ceux qui travaillent à l’intérieur ne sont pas en sécurité. Dans les centres industriels d’Asie du Sud-Est, la hausse des températures, associée à une humidité élevée, oblige les travailleurs comme Rungnapa à travailler dans des ateliers clandestins mal ventilés.

« Ils souffrent. Evidemment, ils souffrent», a déclaré Yuka Ujita, spécialiste de la santé au travail à l’Organisation internationale du travail. « Mais nous ne savons pas exactement comment. »

L’impact de la chaleur extrême est sous-étudié en Thaïlande, comme c’est le cas dans une grande partie du monde tropical. Les communautés d’ici ont passé des générations à s’acclimater au climat chaud et humide, développant des adaptations à la fois biologiques et sociales. Mais le rythme du changement climatique fait monter les températures au-delà de ce que même les communautés les plus adaptées à la chaleur peuvent supporter. Comme une grenouille dans une casserole d’eau bouillante, l’Asie du Sud-Est pourrait ne pas réagir à la hausse des températures avant qu’il ne soit trop tard, estiment les scientifiques.

Contrairement aux États-Unis ou en Europe, la chaleur ici est constante et chronique, a déclaré Jason Lee, un scientifique singapourien qui dirige l’une des premières études approfondies sur le stress thermique en Asie du Sud-Est. Il n’y a pas de pics de température saisonniers qui provoquent décès massifs comme dans le Nord. Mais comme il fait déjà très chaud, chaque augmentation progressive du mercure rapproche les communautés de la « limite humaine » de ce qui est tolérable, a déclaré Lee. « Notre marge de manœuvre », a-t-il ajouté, « est de plus en plus étroite ».

Le Vietnam et le Laos ont tous deux établi de nouveaux records de chaleur cette année, tout comme la Thaïlande. Depuis 2018, le nombre de provinces thaïlandaises où la température a dépassé 105 degrés est passé de 15 à 52, soit les deux tiers d’entre elles, selon les données de l’agence météorologique thaïlandaise.

Il est clair que le pays devient de plus en plus chaud, a déclaré Benjawan Tawatsupa, chercheur principal au ministère de la Santé publique. Mais le gouvernement ne sait pas grand-chose de ce que cela fait aux gens, en partie parce que les médecins du pays diagnostiquent rarement les maladies dues à la chaleur, même si les patients présentent des symptômes évidents, a-t-elle ajouté. Comme un iceberg, a déclaré Benjawan en formant un triangle avec ses mains, « ce que nous savons n’est que très petit ».

La Thaïlande ne dispose pas d’un système d’alerte sanitaire en matière de chaleur ni d’une base de données complète retraçant les maladies liées à la chaleur, et elle ne considère pas les vagues de chaleur comme des urgences potentielles comme elle le fait pour les typhons ou les terribles épisodes de pollution atmosphérique. Dans un pays où l’industrie manufacturière représente plus d’un quart du PIBle ministère du Travail a déclaré qu’il n’avait pas encore mené de recherches sur l’impact du stress thermique sur les lieux de travail.

L’un des aspects les plus négligés de la chaleur en Asie du Sud et du Sud-Est est son impact sur les travailleurs en intérieur, a déclaré Lee, chercheur principal de l’étude. Projet HEATSAFE à l’Université nationale de Singapour.

Les travailleurs de la santé qui doivent enfiler un équipement de protection épais lors de la décontamination des patients perdent leur concentration et prennent plus de risques lorsqu’ils surchauffent, selon les recherches de Lee. Les ouvriers des fonderies qui travaillent devant des fours industriels ont plus de mal à se rafraîchir lorsque la température extérieure est supérieure à la normale, ce qui peut les rendre plus sujets aux accidents, selon d’autres études. Dans les usines de confection au Cambodge et au Bangladeshles chercheurs ont constaté des températures intérieures supérieures à 95 degrés.

« La chaleur intérieure est réelle », a déclaré Lee. « Et en fait, ça empire. »

Somboon Srikhamdokkae, organisatrice syndicale au Réseau thaïlandais de patients liés au travail et à l’environnement (WEP-T), a déclaré qu’elle n’avait pas réfléchi attentivement à la chaleur climatique jusqu’au début de l’année, lorsqu’elle a vu une amie s’évanouir d’épuisement dû à la chaleur lors d’une marche dans le centre-ville. Bangkok. Alors qu’elle se penchait pour l’aider, dit-elle, elle s’effondra.

Ce qui se passe avec le climat est « anormal », a déclaré Somboon, 64 ans. Elle a parlé alors qu’elle revenait en bus à Bangkok après avoir visité une usine dans l’ancienne zone industrielle de la ville avec des organisateurs syndicaux de toute l’Asie.

Des représentants de Taïwan, du Bangladesh et d’Indonésie ont indiqué que les ouvriers des usines de leur pays se plaignaient davantage de la chaleur. Mais ils ont demandé ce que les groupes syndicaux pouvaient faire. Il a été déjà assez difficile d’essayer de tenir les employeurs responsables de comportements tels que le déversement de déchets dans les cours d’eau locaux et l’exposition des travailleurs à des produits chimiques nocifs, a déclaré Somboon, qui travaillait dans une usine de confection. Qui, a-t-elle demandé, assumerait la responsabilité de la chaleur ?

Même dans les économies avancées comme les États-Unis, la plupart des travailleurs ne bénéficient d’aucune protection légale contre la chaleur extrême. L’administration Biden a proposé une réglementation fédérale, mais elle se heurte à l’opposition des employeurs et sa finalisation pourrait prendre des années, selon les experts. Des pays comme la Thaïlande sont bien plus en retard.

Dans une usine produisant des volants juste à l’extérieur de Bangkok, les travailleurs ont formé cette année un « comité thermique » pour se mobiliser en faveur de la climatisation, mais n’y sont pas parvenus. À proximité, chez un fabricant de verre, des ouvriers ont déclaré qu’ils avaient essayé de demander davantage de « points de refroidissement », mais qu’ils avaient également été repoussés. Un directeur d’une aciérie qui s’est identifié uniquement par son prénom, Anan, a déclaré que les vieux ventilateurs de plafond de son usine avaient été récemment remplacés mais qu’il n’y avait pas d’argent pour faire grand-chose de plus. Le gouvernement, a-t-il ajouté, n’a fourni aucune aide.

Chadchart Sittipunt, le gouverneur populaire de Bangkok qui a fait campagne pour rendre la ville vivable, a déclaré qu’il était difficile de « créer un sentiment d’urgence collectif » face à une chaleur extrême. La Thaïlande est confrontée à des niveaux dangereusement élevés de pollution de l’air due au brûlage saisonnier des cultures et à des risques mortels. inondations de mousson. Même dans les discussions naissantes de la ville sur l’atténuation du changement climatique, la chaleur figure rarement en tête de l’ordre du jour.

Mais la vague de chaleur de cette année, a déclaré Chadchart, a été un « signal d’alarme » retentissant. Son bureau a promis construire plus de 25 nouveaux parcs à Bangkok, ce qui disent les chercheurs dispose de moins de sept mètres carrés d’espace vert par personne – l’un des ratios les plus bas d’Asie. Cependant, interrogé sur la chaleur intérieure, le gouverneur a déclaré qu’il n’y avait pas beaucoup réfléchi. Selon les groupes syndicaux, les travailleurs des anciennes zones industrielles de Bangkok souffraient – ​​le savait-il ?

« C’est intéressant », a répondu Chadchart, « je vais devoir y réfléchir. »

Dans l’usine de rayonne de Rungnapa, les travailleurs ont déclaré qu’ils avaient depuis longtemps renoncé à faire pression sur leurs dirigeants ou à attendre une intervention du gouvernement pour modifier leurs conditions de travail. Au lieu de cela, les femmes ici, principalement âgées de 40 à 50 ans, gardaient des serviettes mouillées autour de leur cou et utilisaient des sels odorants lorsqu’elles commençaient à se sentir mal à cause de la déshydratation. Toutes les quelques heures, ils faisaient la queue devant le lavabo de la salle de bain, où ils s’aspergeaient les bras d’eau. (Les directeurs de l’usine, que les travailleurs ont demandé au Post de ne pas nommer pour éviter des représailles, ont refusé les demandes de commentaires.)

De nombreux travailleurs sont arrivés dans la ville il y a plusieurs décennies en provenance du nord-est rural de la Thaïlande, dans l’espoir d’échapper à une vie de travail à l’extérieur dans les rizières. Maintenant, disaient-ils, ils appréciaient les occasions de sortir, où au moins ils pouvaient sentir le brise. Comme pour d’autres travailleurs à bas salaires, rentrer chez eux à la fin d’un quart de travail n’offrait que peu de répit ; peu d’entre eux disposent de la climatisation.

« Si vous parvenez à récupérer, vous pourrez à nouveau vous sentir mieux et réguler ce qui se passe à l’intérieur », a déclaré Lee, le scientifique singapourien. « Lorsque vous n’y parvenez pas, la chaleur s’accumule. Petit à petit, on s’échauffe. »

En 2016, lors de la dernière vague de chaleur majeure en Thaïlande, Rungnapa et son mari ont acheté une petite unité de climatisation. Ils l’avaient utilisé avec parcimonie pendant des années, a-t-elle déclaré, mais les médecins lui ont récemment dit que sa tension artérielle était alarmante et elle craignait que la chaleur n’y soit pour quelque chose.

Un soir récent, alors qu’elle montait les escaliers jusqu’à son appartement de 250 pieds carrés, Rungnapa se demandait s’il fallait ou non allumer la climatisation. Il faisait encore plus de 90 degrés dehors et la semaine avait été particulièrement torride à l’intérieur de l’usine. Mais sa facture d’électricité a triplé depuis mars, dit-elle en attrapant les factures froissées fourrées dans une boîte de conserve.