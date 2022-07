Le changement climatique menace St. Andrews, berceau du golf

Les scientifiques ne pensent pas que le Old Course sera définitivement sous l’eau si bientôt, avec le Road Hole englouti à jamais dans la mer. Mais le golf n’a pas eu d’autre choix que de commencer à peser son propre rôle dans le changement climatique – notamment à travers les vastes parcours luxuriants et assoiffés qui remplacent parfois les arbres et nécessitent ensuite de l’engrais et de la tonte – tout en se demandant comment préserver les fairways et les greens. autour du monde.

Les scientifiques ont passé des années à avertir comment une planète plus chaude, qui peut entraîner des tempêtes plus violentes et une élévation du niveau de la mer, pourrait changer les sports. Citant le changement climatique, le président du Comité international olympique a déclaré que les organisateurs des Jeux “pourraient devoir examiner le calendrier global et s’il doit y avoir un changement”. Les sports d’hiver sont confrontés à un avenir d’événements sur neige artificielle, et des activités comme le traîneau à chiens et la pêche se transforment dans l’Arctique.