Le changement climatique menace les scènes estivales et les spectacles en plein air

Oskar Eustis, le directeur artistique du Public Theatre, qui produit Free Shakespeare in the Park au Delacorte Theatre de Central Park à New York, a déclaré que la saison estivale 2021, lorsque le théâtre a rouvert après la fermeture de la pandémie, a été la plus pluvieuse de ses deux décennies là-bas. “Je pourrais imaginer jouer plus à l’automne et au printemps, et moins en été”, a-t-il déclaré.

Dans certains endroits, les chefs de théâtre envisagent déjà un avenir dans lequel les spectacles se dérouleront tous à l’intérieur.

“Nous n’aurons pas de théâtre en plein air à Boise pour toujours – je ne pense pas qu’il y ait une chance que cela se produise”, a déclaré Charles Fee, qui est le directeur artistique producteur de trois organisations à but non lucratif collaborant: l’Idaho Shakespeare Festival, le Lake Tahoe Shakespeare Festival et Great Lakes Theatre à Cleveland. Fee a demandé au conseil d’administration de l’Idaho de planifier un théâtre intérieur à Boise.

“Une fois qu’il fait 110 degrés à 6 heures du soir, et nous en avons déjà de temps en temps, les gens sont malades”, a-t-il déclaré. “Vous ne pouvez pas faire le grand combat de Shakespeare, vous ne pouvez pas faire les danses dans ‘Mamma Mia.’ Et vous ne pouvez pas faire ça à un public.