Le changement climatique menace les découvertes archéologiques dans les plaques enneigées de Norvège

En plus de menacer les écosystèmes naturels, le changement climatique peut également menacer les reliques de l’histoire. Le bouleversement provoqué par la hausse de la température à la surface de la Terre affecte les vestiges archéologiques en Norvège, révèle une nouvelle étude. De nombreux sites archéologiques situés en Norvège pourraient disparaître dans les prochaines années à cause du réchauffement climatique. Pourtant le nord du pays et les glaciers millénaires qu’il abrite sont des territoires particulièrement propices aux découvertes. Là, les archéologues ont trouvé une flèche vieille de 6 100 ans, une sandale en cuir vieille de 3 000 ans et un cadavre d’oiseau parfaitement conservé datant de 2 000 av. J.-C., selon un rapport du NTNU University Museum.

Ces trésors archéologiques ont longtemps été préservés par la fraîcheur du sol, et le climat froid et humide de cette région. “Des objets et des restes d’animaux et d’activités humaines ont été découverts dont nous ignorions même l’existence”, a déclaré Birgitte Skar, archéologue et co-auteur du rapport, à Norwegian SciTech News. “Pas une année ne passe sans des découvertes surprenantes qui repoussent les limites de notre compréhension.”

Une vraie menace pour l’archéologie polaire

Cependant, la fonte des glaces due au changement climatique menace bon nombre de ces artefacts culturels norvégiens. Un rapport cité dans l’étude du NTNU University Museum indique que plus de 585 km2 de plaques de neige et de glaciers norvégiens ont fondu depuis 2006. Ce phénomène met en danger certains sites historiques, bien qu’il révèle aussi, par endroits, des trésors archéologiques enfouis depuis des siècles. Cela s’est produit dans les montagnes de Jotunheimen, au sud-ouest de la Norvège. En avril 2020, des scientifiques y ont trouvé des centaines d’artefacts datant de l’ère viking, qui avaient émergé de la plaque de glace de Lendbreen.

Malgré ces découvertes, le changement climatique représente une menace réelle pour le patrimoine archéologique en Norvège. D’autant que de nombreux sites archéologiques n’ont pas encore été fouillés et pourraient disparaître avant d’avoir révélé tous leurs secrets, emportant avec eux des témoignages uniques sur les coutumes des Vikings et des peuples autochtones norvégiens. “Nous avions l’habitude de penser que la glace était désolée et sans vie et donc pas très importante”, a déclaré Jørgen Rosvold, biologiste et directeur de recherche adjoint à l’Institut norvégien de recherche sur la nature (NINA), à Norwegian SciTech News. « Cela change maintenant, mais c’est urgent. De grandes quantités de matériaux uniques fondent et disparaissent à jamais. Les découvertes peuvent fournir des informations importantes sur l’histoire des hommes et de la nature.

