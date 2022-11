Le changement climatique menace «les choses auxquelles les Américains accordent le plus de valeur»: rapport du gouvernement

Le Jade Isle Mobile Home Park est inondé dans cette vue aérienne d’un drone à St. Cloud. Les résidents de la communauté ont reçu un ordre d’évacuation volontaire en raison de la montée des eaux à la suite de l’ouragan Ian. Paul Hennessy | Fusée lumineuse | Getty Images

Les États-Unis doivent intensifier leurs efforts pour réduire les émissions de gaz à effet de serre au cours des trois prochaines décennies, car le changement climatique alimente l’aggravation des catastrophes et menace l’approvisionnement en eau et la santé publique à travers le pays, selon un grand projet de rapport publié lundi par le gouvernement fédéral. “Les choses que les Américains apprécient le plus sont en danger”, ont écrit les auteurs de l’évaluation nationale du climat dans le projet de 1 695 pages. “Beaucoup des impacts néfastes que les gens à travers le pays subissent déjà s’aggraveront à mesure que le réchauffement augmentera, et de nouveaux risques apparaîtront.” Au cours des 50 dernières années, les États-Unis se sont réchauffés environ 68 % plus rapidement que la planète dans son ensemble, avec des températures augmentant de 2,5 degrés Fahrenheit (1,4 degrés Celsius) au-dessus des niveaux préindustriels. La terre s’est réchauffée plus rapidement que l’océan, les latitudes plus élevées se sont réchauffées plus rapidement que les latitudes plus basses et l’Arctique s’est réchauffé le plus rapidement de tous, selon le rapport. Les catastrophes liées au climat causent des pertes économiques en raison de dommages aux infrastructures, de perturbations des services essentiels et de pertes de valeurs immobilières, selon le rapport. Le pays a connu en moyenne près de huit milliards de dollars de catastrophes chaque année au cours des quatre dernières décennies, mais au cours des cinq dernières années, cette moyenne a augmenté à près de 18 événements par an. Le rapport décrit également comment des millions d’Américains pourraient être déplacés par des catastrophes climatiques telles que de graves incendies de forêt dans l’ouest des États-Unis et l’élévation du niveau de la mer dans les villes côtières. Le changement climatique nuit également aux économies régionales en réduisant les rendements des cultures dans le Midwest et en perturbant les opérations de pêche en Alaska, entre autres. Les auteurs ont souligné comment une multitude de catastrophes alimentées par le changement climatique ont pesé de manière disproportionnée sur les communautés américaines qui ont une empreinte carbone plus faible.

L’anneau de baignoire blanc du lac Meads révèle une baisse historique du niveau d’eau près du barrage Hoover le 16 septembre 2022 à Boulder City, Nevada. David Mcnew | Getty Images

“Les effets du changement climatique sont ressentis plus fortement par les communautés déjà surchargées, notamment les peuples autochtones, les personnes de couleur et les communautés à faible revenu”, ont écrit les auteurs. “Ces communautés de première ligne subissent les impacts climatiques nocifs en premier et en pire, mais sont souvent les moins responsables des émissions de gaz à effet de serre qui causent le changement climatique.” Le rapport appelait également à l’action. Le pays a réduit ses émissions de 12 % entre 2007 et 2019 grâce aux progrès des technologies d’énergie renouvelable comme l’éolien et le solaire, et aux réductions persistantes de l’utilisation du charbon. Mais pour atteindre l’objectif de l’administration Biden d’atteindre une économie nette zéro d’ici 2050, les émissions doivent diminuer de plus de 6 % chaque année, ont écrit les auteurs. “Les menaces qui pèsent sur les personnes et les lieux que nous aimons, nos moyens de subsistance et nos passe-temps peuvent être réduites dès maintenant grâce à des efforts proactifs et éprouvés pour réduire considérablement les émissions et s’adapter aux changements inévitables de manière à remédier aux inégalités à travers le pays.” Les auteurs ont noté plusieurs actions présentant des avantages à court terme, telles que l’accélération des technologies à faible émission de carbone, l’accélération du transport en commun, l’incitation à l’achat d’énergies renouvelables et de véhicules électriques et l’amélioration de la gestion des terres cultivées. Mais ils ont averti que bon nombre des efforts d’adaptation déployés par les États et les villes sont insuffisamment financés et simplement “progressifs” plutôt que transformateurs.

Un incendie domestique alors que le feu de chêne brûle dans la région le 23 juillet 2022 près de Mariposa, en Californie. Justin Sullivan | Getty Images