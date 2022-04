Le changement climatique menace 4% du PIB mondial, selon une nouvelle étude

Le changement climatique pourrait entraîner une perte de 4 % du PIB annuel mondial d’ici 2050, selon une étude de S&P Global.

Sans nouvelles politiques sur le changement climatique, les pays à faible revenu pourraient subir une perte de PIB 3,6 fois plus importante que les pays plus riches.

L’exposition au changement climatique et les coûts associés augmentent déjà.

Le changement climatique pourrait voir 4% de la production économique mondiale annuelle perdue d’ici 2050 et frapper de manière disproportionnée de nombreuses régions les plus pauvres du monde, selon une nouvelle étude portant sur 135 pays.

La société de notation S&P Global, qui attribue aux pays des notes de crédit en fonction de la santé de leurs économies, a publié mardi un rapport examinant l’impact probable de l’élévation du niveau de la mer et des vagues de chaleur, des sécheresses et des tempêtes plus régulières.

Dans un scénario de référence où les gouvernements hésitent largement à adopter de nouvelles politiques majeures en matière de changement climatique – connues sous le nom de “RCP 4.5” par les scientifiques – les pays à revenu inférieur et intermédiaire inférieur sont susceptibles de connaître en moyenne des pertes de produit intérieur brut 3,6 fois plus importantes que les pays plus riches.

L’exposition du Bangladesh, de l’Inde, du Pakistan et du Sri Lanka aux incendies de forêt, aux inondations, aux tempêtes majeures et aux pénuries d’eau signifie que l’Asie du Sud a 10 à 18 % du PIB à risque, soit environ le triple de celui de l’Amérique du Nord et 10 fois plus que la région la moins touchée , L’Europe .

Les régions d’Asie centrale, du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord et d’Afrique subsaharienne subissent également des pertes importantes. Les pays d’Asie de l’Est et du Pacifique sont confrontés à des niveaux d’exposition similaires à ceux de l’Afrique subsaharienne, mais principalement en raison des tempêtes et des inondations plutôt que des vagues de chaleur et de la sécheresse.

“À différents degrés, c’est un problème pour le monde”, a déclaré Roberto Sifon-Arevalo, analyste principal du crédit gouvernemental chez S&P. “Une chose qui ressort vraiment est le besoin d’un soutien international pour bon nombre de ces régions (les plus pauvres) du monde”.

Les pays autour de l’équateur ou les petites îles ont tendance à être plus à risque, tandis que les économies plus dépendantes de secteurs tels que l’agriculture sont susceptibles d’être plus touchées que celles qui ont de grands secteurs de services.

Pour la plupart des pays, l’exposition au changement climatique et les coûts qui en découlent augmentent déjà. Au cours des 10 dernières années, les tempêtes, les incendies de forêt et les inondations ont causé à eux seuls des pertes d’environ 0,3 % du PIB par an dans le monde, selon la compagnie d’assurance Swiss Re.

L’Organisation météorologique mondiale (OMM) calcule également qu’en moyenne, une catastrophe liée au temps, au climat ou à l’eau s’est produite quelque part dans le monde chaque jour au cours des 50 dernières années, causant 115 décès quotidiens et plus de 202 millions de dollars de pertes quotidiennes.

Sifon-Arevalo de S&P a déclaré que certains pays ont déjà subi des dégradations de cotes de crédit en raison de conditions météorologiques extrêmes, comme certaines îles des Caraïbes après des ouragans majeurs.

Mais il a déclaré que les nouvelles données n’étaient pas sur le point d’être intégrées aux modèles de notation souveraine de l’entreprise, car il y avait encore trop d’incertitudes telles que la manière dont les pays pourraient s’adapter aux changements.

Une étude réalisée l’année dernière par un groupe d’universités britanniques examinant une augmentation plus extrême des températures mondiales a prédit que plus de 60 pays pourraient voir leur note baisser à cause du réchauffement climatique d’ici 2030.

Certains experts ont également suggéré une échelle mobile pour les notations, où les pays très exposés auraient un pointage de crédit pour les 10 prochaines années environ et un autre pour plus tard, lorsque les problèmes risquent de se faire sentir.

“Nous nous efforçons de dire ce qui est pertinent et où”, a déclaré Sifon-Arevalo. “Mais nous n’évaluons pas selon un scénario du pire, nous évaluons selon un scénario de base.”