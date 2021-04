Alors que le Jour de la Terre est célébré, la génération Z est aux prises avec la santé de la planète, le racisme et la justice sociale, selon une nouvelle enquête.

Plus de huit jeunes Américains sur 10 se disent préoccupés par la santé de la planète, selon le Blue Shield of California NextGen Climate Survey qui a interrogé des participants âgés de 14 à 24 ans.

Lorsqu’on leur a demandé quel problème les concernait le plus, l’environnement et le changement climatique avaient le deuxième pourcentage le plus élevé avec 47%, derrière le racisme et la justice sociale avec 62%.

La militante noire du changement climatique Aniya Butler, 15 ans, ressent le fardeau des deux sujets.

« Ce pays a été fondé sur ces fondations insoutenables de systèmes d’oppression comme la suprématie blanche, le colonialisme, le capitalisme », a déclaré Butler. « Le changement climatique recoupe tous les mouvements au sein du mouvement pour la justice sociale. »

Butler est le coordinateur de l’initiative hip hop et justice climatique pour Youth Vs. Organisation Apocalypse, un groupe diversifié de jeunes militants pour la justice climatique basés en Californie. Elle a dit qu’être une militante et Black la motive parce que le changement climatique affecte de manière disproportionnée les communautés noires.

Les communautés afro-américaines et à faible revenu sont affectées de manière disproportionnée par la pollution de l’air aux États-Unis, selon un article rédigé par la Princeton Student Climate Initiative, un groupe environnemental dirigé par des étudiants de l’Université de Princeton.

« De plus, une exposition à une mauvaise qualité de l’air peut causer de nombreux problèmes de santé tels que l’asthme. Environ 13,4% des enfants afro-américains souffrent d’asthme contre seulement 7,3% des enfants blancs », lit-on dans l’article.

Selon une étude du Yale Project on Climate Change et du George Mason University Center for Climate Change, les Hispaniques, les Noirs et d’autres groupes raciaux et ethniques sont plus menacés par les vagues de chaleur, les événements météorologiques extrêmes, la dégradation de l’environnement et les bouleversements ultérieurs du marché du travail. La communication.

« Puisque les minorités sont souvent disproportionnellement vulnérables aux impacts du changement climatique, il est d’une importance vitale que des efforts concertés soient faits pour impliquer ces communautés dans les efforts d’atténuation et d’adaptation », a indiqué l’étude.

Le militant du changement climatique Justin Valenzuela, 22 ans, a déclaré qu’il souhaitait lutter contre les inégalités qui se produisent dans les communautés marginalisées liées à l’environnement.

« Avec le monde dans lequel nous vivons, nous ne pouvons ignorer ce qu’est le changement climatique », a déclaré Valenzuela. « Nous devons comprendre que le changement climatique a beaucoup de problèmes intersectoriels avec la justice sociale, la race et le sexe, la suprématie blanche et beaucoup de sujets différents. »

La génération Z n’a plus le «luxe d’ignorer» les effets du changement climatique en raison de la prédominance des médias sociaux et des manifestations, selon Valenzuela.

« Nous devons nous lever et assumer, certes, la destruction que les générations précédentes et, surtout, les riches élites et entreprises ont fait », a-t-il déclaré.

L’éco-anxiété, la peur des dommages environnementaux ou des catastrophes écologiques, est le terme utilisé par Valenzuela pour décrire ce qu’il ressent.

« Je veux vraiment faire un changement dans le monde et vraiment lutter contre le changement climatique », a déclaré Valenzuela. « Mais en même temps, quand plus de recherches sont faites ou plus d’actions sont faites, parfois on a l’impression que ce n’est pas suffisant. Et peut-être que ça va toujours être comme ça. »

Le Dr Ziv Cohen, psychiatre clinique et médico-légal certifié, a déclaré que l’éco-anxiété pouvait être comparée à l’émergence du trouble de stress post-traumatique chez les vétérans du Vietnam il y a une génération.

«C’est clairement un problème croissant que les cliniciens voient, mais il n’y a pas beaucoup de données», a déclaré Cohen.

Cohen a déclaré que les jeunes établissent «explicitement» le lien entre leur santé mentale et l’environnement. Il a également déclaré que c’était un domaine en pleine croissance en psychiatrie et dans sa propre pratique où il voyait de jeunes patients inquiets du sujet.

« Le côté positif de cela est même s’il est très alarmant de voir l’éco-anxiété à des niveaux aussi épidémiques, d’un autre côté, je pense qu’il est réconfortant de voir que cette jeune population est consciente de la façon dont le changement climatique affecte sa santé mentale.

L’éco-anxiété peut être un facteur de stress supplémentaire pour une personne qui souffre d’un trouble de l’humeur clinique ou d’anxiété et avec laquelle il est difficile de travailler cliniquement, a ajouté Cohen.

«Ces patients peuvent souligner le fait que le monde ne fait pas grand-chose pour lutter contre le changement climatique», a-t-il déclaré.

«Nous sommes dans un monde très compliqué et changeant, par exemple, la pandémie que nous traversons actuellement. Je pense que pour la génération Z, il y a beaucoup de choses auxquelles ils font face que leurs ancêtres immédiats n’ont pas fait et c’est leur causant un fardeau de santé mentale. «

Butler a déclaré que les jeunes appelaient les détenteurs du pouvoir au sujet du changement climatique parce que c’était leur avenir en jeu.

« Nous héritons d’un monde dans lequel nous ne pourrons pas vivre si nous n’agissons pas contre la crise climatique. »

